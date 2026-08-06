Samsung, record di preordini per i nuovi pieghevoli Galaxy Z

6 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Samsung registra preordini record per la nuova serie Galaxy Z .

registra preordini record per la nuova serie . In Europa il precedente primato è superato di oltre il 17%.

Galaxy Z Fold8 guida la domanda tra i pieghevoli a libro.

guida la domanda tra i pieghevoli a libro. La vendita ordinaria in Italia inizierà il 7 agosto 2026.

( Riassunto generato con AI)

Samsung accelera sui pieghevoli Galaxy Z

Samsung ha comunicato risultati record nei preordini della nuova gamma pieghevole Galaxy Z, composta da Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8. Il dato riguarda soprattutto Europa e Stati Uniti, mentre in Italia le prenotazioni restano aperte fino alle 23:59 del 6 agosto 2026 e la vendita ordinaria partirà alla mezzanotte del 7 agosto.

Secondo i numeri diffusi dall’azienda, l’interesse iniziale premia in particolare i modelli a libro, tradizionalmente collocati nella fascia premium. Il risultato segnala una domanda più solida per una categoria che, pur migliorata nel tempo per design e utilizzi, è rimasta finora minoritaria rispetto agli smartphone tradizionali.

Negli Stati Uniti i preordini della serie procedono del 30% oltre il precedente record dei pieghevoli Samsung. In Europa il primato precedente è stato superato di oltre il 17%, quando mancavano ancora alcune ore alla chiusura della finestra di prenotazione.

I modelli Fold trainano la domanda europea

Il principale indicatore emerso dai dati riguarda Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra: i loro preordini combinati in Europa sono aumentati del 70% su base annua rispetto alla generazione Galaxy Z Fold7. Il solo Galaxy Z Fold8 rappresenta oltre il 40% delle prenotazioni europee della nuova serie, mentre negli Stati Uniti arriva a quasi la metà del totale.

Samsung attribuisce parte dell’interesse al formato rinnovato del Fold8, pensato per rendere più naturale il passaggio tra schermo esterno e pannello interno. Il dispositivo adotta un display interno in formato 4:3 e ha un peso dichiarato di 201 grammi: elementi che puntano a ridurre alcuni compromessi associati ai pieghevoli a libro.

La gamma differenzia inoltre le proposte: Galaxy Z Fold8 Ultra occupa la fascia più alta con funzioni e hardware orientati al multitasking, mentre Galaxy Z Flip8 mantiene il formato compatto a conchiglia. Negli Stati Uniti, inoltre, il passaggio dai Flip ai Fold risulta triplicato rispetto alle precedenti generazioni.

La crescita appare estesa anche alla Corea del Sud, dove sono state prenotate 1,44 milioni di unità in sette giorni prima del lancio. Il dato non misura ancora le vendite effettive nel lungo periodo, ma evidenzia un avvio commerciale più forte per i dispositivi con schermo pieghevole.

Il test arriverà dopo le promozioni

I preordini restano un indicatore iniziale, non un bilancio definitivo della domanda. Promozioni di lancio, permute e incentivi possono infatti accelerare le prenotazioni nelle prime settimane e rendono necessario osservare l’andamento dopo l’apertura delle vendite ordinarie.

In Italia, Samsung ha previsto la valutazione di un massimo di due dispositivi usati, oltre a vantaggi legati a pagamenti e servizi di protezione. La tenuta della crescita oltre il 7 agosto chiarirà se l’interesse per Fold8 e Fold8 Ultra si tradurrà in una diffusione più ampia dei pieghevoli premium.

FAQ

Quando iniziano le vendite dei Galaxy Z in Italia?

Sì, la vendita ordinaria della serie Galaxy Z in Italia inizierà alla mezzanotte del 7 agosto 2026.

Fino a quando si possono prenotare i nuovi Galaxy Z?

Sì, i preordini italiani su Samsung.com restano aperti fino alle 23:59 del 6 agosto 2026.

Quale modello guida i preordini europei?

Sì, Galaxy Z Fold8 da solo vale oltre il 40% di tutti i preordini europei della nuova serie.

Quanto crescono i preordini Fold in Europa?

Sì, i preordini combinati di Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra crescono del 70% annuo rispetto a Galaxy Z Fold7.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Mashable e Tom’s Hardware.