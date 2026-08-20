20 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Fairphone 6+ ufficiale: più RAM e Snapdragon 7s Gen 4, riparabilità confermata

La notizia in sintesi Fairphone 6+ debutta in Italia a 649 euro.

debutta in Italia a 649 euro. iFixit assegna allo smartphone un punteggio di riparabilità 10 su 10.

Dodici componenti sostituibili puntano a prolungare la vita del dispositivo.

Nuovo chip, 12 GB di RAM e Android 16.

Fairphone 6+ punta su riparabilità e aggiornamenti

Fairphone ha annunciato nelle ultime ore il nuovo Fairphone 6+, smartphone Android di fascia media disponibile anche sul mercato italiano a 649 euro. Il dispositivo aggiorna il precedente Fairphone 6 con il chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 e 12 GB di RAM, mantenendo però l’elemento centrale della strategia dell’azienda olandese: la riparabilità progettata fin dall’origine.

Il telefono può essere aperto e riparato con un solo cacciavite Torx T5, secondo la verifica di iFixit, che gli ha attribuito il massimo punteggio di riparabilità, 10 su 10. La scelta risponde alla necessità di rendere più semplice la sostituzione delle parti soggette a usura, a partire dalla batteria, e di estendere il ciclo di vita del prodotto.

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Il lancio segna inoltre la prima distribuzione del modello negli Stati Uniti, mentre in Italia il Fairphone 6 resterà disponibile fino a esaurimento delle scorte. Come riportato da Luca Colantuoni, il nuovo listino sale di 50 euro rispetto al modello precedente.

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Scheda tecnica e componenti sostituibili

Il Fairphone 6+ integra un display LTPO AMOLED da 6,31 pollici con risoluzione 2484×1116 pixel, refresh rate variabile da 10 a 120 Hz, luminosità massima di 1.400 nit e supporto HDR10. La dotazione comprende 256 GB di memoria UFS 3.1, espandibili tramite microSD fino a 2 TB, connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e Galileo.

La batteria removibile da 4.415 mAh supporta la ricarica a 20 W; sul fronte fotografico sono presenti un sensore principale Sony Lytia LYT-700C da 50 megapixel, un ultra-grandangolare da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel. Completano il profilo gli altoparlanti stereo, la porta USB Type-C e il lettore d’impronte laterale.

Fairphone dichiara sostituibili 12 componenti e prevede la disponibilità dei ricambi fino al 2033. Per accedere alla cover posteriore, alla batteria e agli altri moduli sono sufficienti due viti e un cacciavite Torx T5: un’impostazione che distingue il prodotto nella fascia media, dove riparazioni e sostituzioni restano spesso più complesse.

Il prezzo resta il nodo competitivo

Il software è Android 16, senza applicazioni di terze parti preinstallate oltre alla suite Google, con sei aggiornamenti principali del sistema operativo garantiti. Le colorazioni sono Forest Green, Horizon Black e la nuova Cobalt Blue.

Il posizionamento del Fairphone 6+ punta dunque sulla durata, non solo sulle prestazioni iniziali. Il prezzo di 649 euro resta tuttavia elevato rispetto ad alcuni concorrenti con lo stesso processore, fattore che rende la riparabilità certificata e il supporto software gli elementi decisivi per valutarne l’acquisto.

FAQ

Quanto costa Fairphone 6+ in Italia?

Sì, il prezzo italiano indicato è di 649 euro, ossia 50 euro in più rispetto al precedente Fairphone 6.

Fairphone 6+ è davvero riparabile?

Sì, iFixit ha assegnato 10 su 10: cover, batteria e altri componenti sono accessibili usando un solo cacciavite Torx T5.

Quanti componenti si possono sostituire?

Sì, Fairphone indica 12 componenti sostituibili e la disponibilità delle parti di ricambio fino al 2033.

Quali aggiornamenti riceverà Fairphone 6+?

Sì, lo smartphone arriva con Android 16 e include sei major update del sistema operativo garantiti.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e punto-informatico.it.