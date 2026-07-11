11 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / OpenAI ritira Atlas e integra browser, Codex e Work nella nuova app ChatGPT

La notizia in sintesi

OpenAI ritira il browser ChatGPT Atlas e sposta le funzioni nella nuova app desktop.

ritira il browser e sposta le funzioni nella nuova app desktop. La dismissione di Atlas è prevista, secondo l’obiettivo attuale, per il 9 agosto.

La nuova app unifica ChatGPT , Codex e ChatGPT Work con browser integrato.

, e con browser integrato. Resta disponibile anche l’estensione per Chrome, aggiornata per interagire con le pagine web.

(Riassunto generato con AI)

OpenAI integra Atlas dentro ChatGPT

OpenAI ha annunciato nelle ultime ore il ritiro di ChatGPT Atlas, il browser desktop autonomo lanciato nei mesi scorsi, per concentrare navigazione web e agenti AI nella nuova app desktop di ChatGPT. La decisione accompagna il debutto di ChatGPT Work, il nuovo agente per la produttività, e l’integrazione di Codex nello stesso ambiente.

Secondo quanto comunicato da James Sun, il progetto Atlas sarà deprecato con obiettivo attuale fissato al 9 agosto. La scelta risponde a una logica precisa: evitare strumenti separati e portare sotto un’unica interfaccia le funzioni di chat, lavoro, codice e navigazione, mantenendo anche un’estensione aggiornata per Chrome.

Che cosa cambia per utenti e strategia

Il punto centrale non è l’uscita di OpenAI dal mercato dei browser, ma il cambio di forma del prodotto. La navigazione web non scompare: viene assorbita nella nuova app desktop, che permette di usare ChatGPT, delegare compiti a ChatGPT Work e lavorare con Codex all’interno dello stesso software.

Atlas era nato come browser con l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza, ma richiedeva agli utenti di abbandonare il browser abituale. Con la nuova impostazione, OpenAI prova invece a ridurre l’attrito: chi preferisce restare su Chrome può usare l’estensione, ora capace di leggere il contesto della pagina previa autorizzazione e di avviare attività più lunghe dalla barra dei prompt.

“All these capabilities were built on what we learned from Atlas users who took a leap of faith on a new browser”, ha spiegato James Sun, aggiungendo che quelle esperienze hanno mostrato come gli agenti possano migliorare navigazione e lavoro sul web aperto.

In parallelo, ChatGPT Work estende l’uso dell’AI oltre la conversazione: può seguire incarichi articolati, lavorare su documenti e file, muoversi tra attività locali e online e generare output come report, presentazioni, fogli di calcolo e siti web. Le fonti indicano anche collegamenti a servizi aziendali come Slack, Microsoft Teams, Google Drive e SharePoint, con l’obiettivo di ricostruire il contesto senza copia manuale dei dati.

Lastly, with all these updates, we are going to be sunsetting Atlas. All these capabilities were built on what we learned from Atlas users who took a leap of faith on a new browser. You taught us how agents can help make browsing and doing work on the open web better, and we… — James Sun (@JamesZmSun) July 9, 2026

Dal punto di vista industriale, la mossa conferma una tendenza chiara: per OpenAI il browser sembra diventare una funzione, non più una destinazione autonoma. L’esperienza raccolta con Atlas viene quindi riutilizzata in un prodotto più ampio, coerente con l’idea di una piattaforma unica per lavoro, navigazione e sviluppo.

Le possibili conseguenze del riassetto

La vera posta in gioco ora è l’adozione della nuova app desktop come hub operativo quotidiano. Se il modello funzionerà, OpenAI potrà spingere gli utenti verso un ecosistema unificato invece di chiedere loro di cambiare browser.

Resta però un passaggio delicato: più ChatGPT Work entra in file, servizi e flussi aziendali, più crescono il peso del controllo umano, delle autorizzazioni e della verifica finale dei risultati. È su questo equilibrio tra automazione e supervisione che si misurerà l’impatto reale del dopo-Atlas.

FAQ

Quando chiude ChatGPT Atlas?

Sì, la data attualmente prevista per la deprecazione di ChatGPT Atlas è il 9 agosto, secondo James Sun.

Atlas sparisce del tutto da OpenAI?

No, le sue funzioni principali vengono trasferite nella nuova app desktop di ChatGPT e nell’estensione aggiornata per Chrome.

Che cos’è ChatGPT Work?

Sì, è il nuovo agente di produttività di OpenAI capace di gestire compiti su documenti, file, web e servizi aziendali.

Serve cambiare browser per usare queste funzioni?

No, OpenAI mantiene un plugin per Chrome, così gli utenti possono usare l’integrazione AI senza migrare a un browser separato.

Come avete verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Engadget, Mashable, TecnoAndroid, iSpazio e libero.it.