LUMI-AI, l’Europa investe 387,8 milioni nel supercomputer per l’IA

1 Settembre 2026

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La notizia in sintesi EuroHPC JU investe 387,8 milioni di euro nel supercomputer LUMI-AI .

investe 387,8 milioni di euro nel supercomputer . Il sistema sarà installato a Kajaani , in Finlandia , e operativo nel 2027.

, in , e operativo nel 2027. La potenza per l’intelligenza artificiale sarà dieci volte superiore all’attuale LUMI .

. Risorse dedicate a startup, PMI, ricerca scientifica e industria europea.

LUMI-AI rafforza l’infrastruttura europea per l’intelligenza artificiale

LUMI-AI è il nuovo supercomputer per l’intelligenza artificiale finanziato dall’Europa con un investimento complessivo di 387,8 milioni di euro e destinato al data center di CSC – IT Center for Science, a Kajaani, in Finlandia. Il progetto, coordinato da EuroHPC Joint Undertaking, sarà realizzato da Bull e dovrebbe entrare in funzione nel corso del 2027, con risorse disponibili agli utenti nella seconda metà dell’anno.

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La nuova infrastruttura punta ad ampliare la capacità europea di sviluppare, addestrare e impiegare sistemi di AI, affiancando il supercalcolo tradizionale alle applicazioni basate su grandi quantità di dati. L’obiettivo riguarda ricercatori, startup, piccole e medie imprese, enti pubblici e comparti industriali che richiedono elaborazioni avanzate.

Il finanziamento sarà ripartito in parti uguali tra EuroHPC JU, attraverso il Digital Europe Programme, e il consorzio LUMI AI Factory, composto da Finlandia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Norvegia e Polonia.

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Pur essendo localizzato in Finlandia, LUMI-AI servirà l’intero consorzio e, secondo criteri connessi agli investimenti effettuati, la comunità europea della ricerca e dell’industria.

Hardware, capacità e filiera tecnologica del nuovo sistema

LUMI-AI sarà costruito sull’architettura BullSequana XH3500 e utilizzerà GPU AMD Instinct MI430X insieme a processori AMD EPYC di sesta generazione, dotati di 256 core. Secondo le stime del progetto, la capacità per carichi di intelligenza artificiale sarà circa dieci volte superiore rispetto all’attuale LUMI, mentre la potenza HPC tradizionale dovrebbe quasi raddoppiare.

La configurazione è pensata non soltanto per l’addestramento dei modelli AI, ma per workflow con dataset molto estesi, dinamici e talvolta riservati. Il sistema dovrà inoltre sostenere simulazioni scientifiche su vasta scala e applicazioni nelle quali l’elaborazione dei dati costituisce l’elemento centrale.

Dal mese di aprile 2025, la LUMI AI Factory mette già a disposizione servizi e capacità di calcolo per startup e PMI europee. I settori indicati comprendono manifattura, salute, scienze della vita, tecnologie della comunicazione e reti, oltre alle comunità impegnate nella ricerca climatica, nella scienza dei materiali e nelle tecnologie linguistiche.

Il nuovo supercomputer sarà rivolto principalmente alle imprese impegnate in ricerca e innovazione, senza escludere la più ampia comunità scientifica. L’esperienza costruita con LUMI sarà quindi estesa a progetti che richiedono una scala superiore per sviluppo, addestramento e implementazione delle soluzioni di AI.

Un aspetto rilevante riguarda la catena di fornitura. Bull fornirà l’interconnessione BXI, sviluppata in Francia, e una tecnologia brevettata di raffreddamento diretto a liquido ad acqua calda, progettata per trasferire il calore dei componenti attraverso il circuito di raffreddamento.

Lo storage sarà basato su IBM Storage Scale, mentre Nokia si occuperà del networking del data center. La presenza di tecnologie e fornitori europei, insieme alla proprietà francese di Bull, attribuisce all’investimento anche un profilo industriale oltre quello strettamente computazionale.

“LUMI-AI segna un’importante pietra miliare per l’intelligenza artificiale europea e per la leadership di Bull nelle infrastrutture AI complesse ed efficienti dal punto di vista energetico”, ha dichiarato Emmanuel Le Roux, CEO di Bull.

Finlandia, quantum computing e rete europea delle AI Factory

La scelta di Kajaani è collegata alle condizioni disponibili in Finlandia: elettricità relativamente economica e a basse emissioni, clima favorevole alla gestione termica dei data center e infrastrutture già sviluppate per il supercalcolo. Questi fattori sono coerenti con le esigenze di un sistema ad alta densità di elaborazione.

Per Kimmo Koski, Managing Director di CSC, il progetto prosegue il lavoro svolto con LUMI. “Le moderne capacità di LUMI-AI, combinate con il computer quantistico LUMI-IQ, aiuteranno i ricercatori e l’industria europei ad affrontare sfide di ricerca e innovazione impreviste in settori chiave come salute, clima e tecnologie dirompenti”, ha affermato.

LUMI-IQ sarà impiegato in una piattaforma sperimentale dedicata all’integrazione tra HPC, AI e tecnologie quantistiche emergenti. L’iniziativa si inserisce nella più ampia infrastruttura europea per il quantum computing.

EuroHPC JU coordina 19 AI Factory e 13 AI Factory Antenna selezionate nell’ottobre 2025. A fine luglio 2026 è stata avviata anche la gara per individuare i consorzi destinati alle future AI Gigafactory dell’Unione Europea, infrastrutture di scala maggiore rispetto ai singoli supercomputer.

FAQ

Quanto costa il supercomputer LUMI-AI?

Il costo complessivo è di 387,8 milioni di euro, finanziati al 50% da EuroHPC JU e al 50% dal consorzio LUMI AI Factory.

Dove sarà installato LUMI-AI?

Il sistema sarà ospitato presso il data center di CSC – IT Center for Science a Kajaani, in Finlandia.

Quando sarà disponibile LUMI-AI agli utenti?

La disponibilità per gli utenti è prevista nella seconda metà del 2027, dopo l’entrata in funzione del supercomputer nel corso dello stesso anno.

Quali tecnologie utilizzerà LUMI-AI?

La configurazione prevede GPU AMD Instinct MI430X, CPU AMD EPYC a 256 core e architettura BullSequana XH3500.

Quali fonti sono state utilizzate?

La redazione ha rielaborato con supervisione umana informazioni verificate attraverso un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.