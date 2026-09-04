Hyundai conquista dieci premi agli IDEA Awards per il design

4 Settembre 2026

4 Settembre 2026/Home/MOTORI/Hyundai conquista dieci premi agli IDEA Awards per il design

La notizia in sintesi

  • Hyundai ha ottenuto 10 riconoscimenti agli IDEA Awards 2026.
  • I premi includono due Gold, due Bronze e sei progetti Finalist.
  • E3W ed E4W hanno ricevuto il Gold per i concept di micromobilità elettrica.
  • Riconoscimenti anche per robotica, branding, accessori e ricerca sull’esperienza utente.

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Hyundai Motor Company ha ricevuto 10 riconoscimenti agli IDEA Awards 2026, concorso internazionale dedicato al design. Il bilancio comprende due premi Gold, due Bronze e sei selezioni come Finalist, distribuite tra concept design, branding, service design, ambienti, accessori e robotica.

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Tra i progetti premiati figurano veicoli e piattaforme pensati per la mobilità urbana, il riposo a bordo e la personalizzazione degli interni, oltre a iniziative editoriali, spazi di ricerca e prodotti destinati ai dipendenti. IDEA, acronimo di International Design Excellence Awards, valuta i progetti in forma anonima.

MobED (Mobile Eccentric Droid)

I criteri indicati dal concorso comprendono innovazione, capacità di risolvere problemi, utilità per gli utenti, impatto sull’attività del committente, contributo sociale e sostenibilità, oltre alla coerenza tra estetica e funzione.

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Il Gold nella categoria Concepts & Speculative Design è stato assegnato a E3W & E4W Electric Micro Mobility Concepts. I due prototipi elettrici reinterpretano il risciò motorizzato indiano per l’impiego nelle città dense e nelle attività dell’ultimo miglio.

I concept prevedono un pianale senza gradini, sedili ripiegabili per alternare trasporto di persone e merci, altezza da terra regolabile e un’architettura modulare. Hyundai indica tra gli obiettivi l’accessibilità per persone con mobilità ridotta, l’uso su strade allagate o sconnesse e la riduzione delle emissioni allo scarico.

Hyundai Hope on Wheels

Riposo e flessibilità negli interni

Tra i Finalist nella categoria Concepts & Speculative Design compare Mobile Nap, un progetto che immagina l’abitacolo come spazio per il recupero durante le pause. Il concept è stato presentato come piattaforma di test per studiare le condizioni utili a favorire il riposo.

Il sistema combina configurazione dello spazio e gestione software di suono, temperatura, umidità e qualità dell’aria. Hyundai indica tra i possibili utilizzatori lavoratori d’ufficio, conducenti sulle lunghe percorrenze, lavoratori su turni e caregiver.

E3W & E4W micro mobility concept

Furnished Lounge e Hyundai Add Gear sono stati invece selezionati come Finalist nella categoria Furniture & Lighting. Il primo progetto propone sedute e vani ispirati agli ambienti lounge; il secondo è un sistema di fissaggio per organizzare oggetti personali nell’abitacolo.

Add Gear è concepito per consentire il trasferimento degli accessori tra diversi veicoli Hyundai. Il sistema prevede inoltre la possibilità per soggetti terzi di sviluppare prodotti compatibili, secondo quanto riferito dall’azienda.

MobED, acronimo di Mobile Eccentric Droid, ha ottenuto una selezione tra i Finalist nella categoria Commercial & Industrial. La piattaforma robotica mobile utilizza quattro ruote controllate indipendentemente e un sistema per muoversi su pendenze, cordoli e superfici irregolari.

Hyundai Customizable MagSafe ID Card Case

La tecnologia Drive & Lift, indicata come DnL, regola trazione, sterzo, sospensioni e altezza. MobED può essere configurato per attività di logistica, ispezione, ricerca, servizi e riprese grazie a una struttura modulare, a una guida di montaggio universale e a un’API aperta.

I premi per editoria, identità e servizi

Nel branding, il Gold è andato al Na Oh Korean Restaurant Book, volume dedicato alla nascita e all’identità del ristorante coreano Na Oh, situato nello Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore. Il progetto è stato realizzato con lo chef Corey Lee e con artigiani coreani.

Il libro racconta l’approccio Seed-to-Table del ristorante. Nella stessa area, Na Oh Korean Restaurant Branding è stato inserito tra i Finalist per lo spazio e l’identità visiva sviluppati per il locale.

Hyundai Heritage RETRACE Magazine (STELLAR and SONATA)

I due premi Bronze hanno riguardato Hyundai Heritage: RETRACE Magazine (STELLAR and SONATA) e Hyundai Hope on Wheels. La rivista ripercorre la storia dei modelli STELLAR e SONATA, collegandola a ricordi familiari, viaggi e ai Giochi Olimpici di Seoul del 1988.

Hyundai Hope on Wheels è un programma di sensibilizzazione sul cancro pediatrico. Il riconoscimento ha riguardato il rinnovamento della sua identità visiva, progettato per sostenere l’espansione internazionale dell’iniziativa.

Na Oh Korean Restaurant Book

Tra i Finalist figura anche Hyundai Customizable MagSafe ID Card Case, un porta badge per dipendenti con supporto modulare, avvolgitore e compatibilità MagSafe. Può essere portato con un cordino oppure fissato a uno smartphone; i componenti sostituibili sono pensati per limitare danni e sostituzioni.

UX Studio Seoul ha ottenuto una selezione nelle categorie Service Design and Environments. Lo spazio è dedicato alla ricerca sull’esperienza utente e permette ai visitatori di interagire con contenuti e fornire feedback durante le attività di ricerca.

UX studio Seoul

I risultati agli IDEA Awards riuniscono quindi progetti molto diversi per funzione e destinatari: dalla micromobilità urbana alla robotica, dai sistemi per l’abitacolo agli strumenti di identità aziendale, fino alle iniziative editoriali e agli ambienti destinati alla ricerca UX.

Secondo le informazioni diffuse dalla società, i riconoscimenti riguardano progetti già sviluppati come concept, piattaforme di ricerca o iniziative di branding. Il comunicato non indica tempi di commercializzazione per E3W, E4W, Mobile Nap, Furnished Lounge o Add Gear.

Mobile Nap

La presenza di sei progetti Finalist, accanto ai quattro premi principali, mostra l’ampiezza delle candidature presentate da Hyundai nell’edizione 2026 del concorso. Gli esiti coprono sia il design dei prodotti sia quello dei servizi e della comunicazione.

FAQ

Quanti premi ha ricevuto Hyundai agli IDEA Awards 2026?

Hyundai ha ottenuto 10 riconoscimenti: due Gold, due Bronze e sei progetti selezionati come Finalist.

Quali concept Hyundai hanno vinto il Gold?

E3W & E4W Electric Micro Mobility Concepts hanno ricevuto il Gold nella categoria Concepts & Speculative Design.

Che cos’è MobED di Hyundai?

MobED è una piattaforma robotica mobile con quattro ruote indipendenti, pensata per operare anche su pendenze, cordoli e superfici sconnesse.

Quali progetti Hyundai hanno ottenuto il Bronze?

Hyundai Heritage: RETRACE Magazine (STELLAR and SONATA) e Hyundai Hope on Wheels hanno ricevuto i due premi Bronze nel branding.

Da dove provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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