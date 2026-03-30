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Tineco rafforza la leadership nei lavapavimenti wet and dry e ridefinisce gli standard del settore

Tineco rafforza la leadership nei lavapavimenti wet and dry e ridefinisce gli standard del settore

Tineco consolida la leadership mondiale nel segmento wet & dry domestico

Tineco, marchio cinese nato nel 1998, è stato certificato da Euromonitor International come brand numero uno al mondo negli aspirapolvere lavapavimenti wet & dry domestici per il quarto anno consecutivo. Il primato, riferito al mercato globale 2025, si fonda su una quota del 35% e su una community di oltre 24 milioni di utenti.
Il riconoscimento arriva in un contesto di forte crescita degli elettrodomestici smart per la casa, in Europa e in Italia, dove i prodotti Tineco sono presenti sia online sia nella grande distribuzione specializzata.
La conferma della leadership evidenzia una trasformazione strutturale delle abitudini di pulizia domestica e rafforza il posizionamento di Tineco come riferimento tecnologico nel segmento wet & dry.

In sintesi:

  • Tineco è primo al mondo nel wet & dry domestico per il quarto anno consecutivo.
  • Quota globale del 35% e oltre 24 milioni di utenti in più di 10.000 negozi.
  • Portafoglio focalizzato su floorcare intelligente: serie FLOOR ONE S9, PURE ONE A90S, Carpet One Cruiser.
  • Ulteriori innovazioni annunciate per il 2026, con espansione in Europa e mercati occidentali.

Numeri, prodotti e strategia dietro il primato globale di Tineco

Secondo i dati 2025 di Euromonitor International, Tineco controlla il 35% del mercato mondiale degli aspirapolvere lavapavimenti wet & dry per uso domestico, distanziando nettamente i competitor storici del settore.
La base di oltre 24 milioni di utenti colloca il brand in una fascia comparabile ai grandi gruppi europei dell’elettrodomestico, a conferma di una crescita non episodica ma strutturale.
La traiettoria inizia nel 2018 con il primo aspirapolvere smart dell’azienda e prosegue nel 2019 con il debutto del primo modello combinato wet & dry dotato di intelligenza integrata, capace di riconoscere lo sporco e modulare automaticamente potenza e quantità d’acqua.

Ling Leng, CEO di Tineco, interpreta il quarto riconoscimento consecutivo come prova di una strategia centrata su innovazione continua e semplificazione della vita domestica: “il risultato va oltre il semplice dato commerciale”.
Oggi il portafoglio si articola in tre assi: la gamma FLOOR ONE S9 Artist (S9 Artist Steam Pro e S9 Artist) presidia il cuore del wet & dry con tecnologie di rilevamento avanzato delle superfici dure; il PURE ONE A90S copre il segmento delle scope cordless ad alte prestazioni, con gestione automatica della potenza; il Carpet One Cruiser punta invece su tappeti e moquette, area in cui il marchio sta intensificando gli investimenti.

In Italia Tineco è distribuita tramite MediaWorld, Amazon e lo store ufficiale, mentre a livello globale la rete supera i 10.000 punti vendita, a conferma di una strategia orientata a consolidare la presenza in Europa e nei principali mercati occidentali.

Prospettive al 2026 e impatto sul mercato degli elettrodomestici smart

Guardando al 2026, Tineco ha annunciato nuove evoluzioni di categoria senza anticipare i singoli modelli, segnalando però un focus su automazione avanzata, manutenzione semplificata e maggiore integrazione con l’ecosistema smart home.
L’espansione geografica, unita a un portafoglio orientato alla specializzazione per superfici (pavimenti duri, tappeti, moquette), indica una strategia di presidio verticale del floorcare domestico.
Se confermata, questa traiettoria potrebbe ridefinire ulteriormente le aspettative dei consumatori verso soluzioni in grado di combinare aspirazione, lavaggio e gestione intelligente dello sporco in un unico dispositivo, alzando l’asticella competitiva per i brand tradizionali europei e internazionali.

FAQ

Che cosa significa il 35% di quota di mercato globale per Tineco?

Significa che nel 2025 Tineco detiene il 35% del segmento mondiale wet & dry domestico, posizionandosi stabilmente come primo brand per vendite.

Quali sono i prodotti Tineco più rilevanti nel segmento wet & dry?

Lo sono principalmente la serie FLOOR ONE S9 Artist (S9 Artist e S9 Artist Steam Pro), progettata per pavimenti duri con funzioni smart avanzate.

Dove posso acquistare i prodotti Tineco in Italia?

Attualmente sono disponibili nei negozi MediaWorld, su Amazon e tramite il sito ufficiale Tineco, con copertura nazionale.

In che cosa Tineco si differenzia dagli aspirapolvere tradizionali?

Si differenzia integrando aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo smart, capace di riconoscere lo sporco e regolare automaticamente le impostazioni operative.

Da quali fonti è stata ricavata l’analisi su Tineco?

L’analisi è basata su una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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