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Automobilisti rischiano multa pesante e decurtazione punti per la retromarcia ai caselli autostradali

Automobilisti rischiano multa pesante e decurtazione punti per la retromarcia ai caselli autostradali

Retromarcia al casello autostradale: cosa rischia davvero l’automobilista

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Chi effettua retromarcia ai caselli autostradali in Italia rischia una multa da 430 a 1731 euro, oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente.
La condotta, frequente quando si imbocca per errore la corsia telepedaggio senza dispositivo, è considerata estremamente pericolosa.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’area del casello è parte integrante dell’autostrada e soggetta al divieto assoluto di retromarcia, salvo rare eccezioni per forze dell’ordine e mezzi di soccorso in servizio urgente.

Le sanzioni si applicano su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi casello e a prescindere dalla lunghezza della manovra.
La ragione è la sicurezza: l’imprevedibilità del movimento all’indietro, spesso in condizioni di traffico intenso, aumenta il rischio di tamponamenti e incidenti gravi.

In sintesi:

  • Retromarcia al casello vietata perché l’area è parte dell’autostrada.
  • Multe da 430 a 1731 euro, aumentate di un terzo di notte.
  • Decurtazione di 10 punti e possibile sospensione della patente.
  • In caso di errore, contattare l’operatore tramite colonnina di assistenza.

Multe, punti e responsabilità: il quadro normativo completo

Le aree davanti alle barriere di pagamento sono equiparate all’autostrada: il divieto di inversione e retromarcia vale anche per pochi metri.
Le eccezioni riguardano esclusivamente mezzi di soccorso e forze di polizia in servizio, con dispositivi luminosi attivati.

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Per il conducente che fa retromarcia al casello, il Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa da 430 a 1731 euro.
L’importo cresce di un terzo se la violazione avviene tra le 22 e le 7, fascia oraria in cui il legislatore considera maggiore la pericolosità delle condotte scorrette.

Alla multa si aggiunge la perdita di 10 punti dalla patente; nei casi più gravi, o con saldo punti già ridotto, l’autorità può disporre la sospensione del titolo di guida.
Una scelta impulsiva per rimediare a un semplice errore di corsia può così tradursi in un danno economico rilevante e in limitazioni concrete alla possibilità di circolare.

Come comportarsi al casello per evitare errori e sanzioni

Se si imbocca per sbaglio la corsia telepedaggio o una pista non adatta al proprio metodo di pagamento, non bisogna mai inserire la retromarcia.
La procedura corretta è arrestare il veicolo e usare i sistemi di assistenza presenti su ogni corsia.

Le colonnine, di norma dotate di un pulsante rosso, permettono di parlare con un operatore della società autostradale.
Segnalando con precisione il problema (assenza di dispositivo, Telepass non riconosciuto, corsia sbagliata), l’operatore può autorizzare l’apertura della sbarra o indicare la procedura di pagamento più idonea.

Seguire queste istruzioni consente di risolvere l’imprevisto in sicurezza, senza rischiare incidenti o sanzioni pesanti.
Per chi guida, la regola di prudenza è chiara: niente manovre improvvisate ai caselli, ma affidarsi sempre ai canali di assistenza predisposti dal gestore.

FAQ

È sempre vietata la retromarcia in prossimità dei caselli autostradali?

Sì, è sempre vietata perché l’area del casello è considerata parte dell’autostrada, salvo interventi di soccorso autorizzati.

Quanti punti vengono tolti dalla patente per retromarcia al casello?

Sì, la retromarcia al casello comporta la decurtazione di 10 punti dalla patente, oltre alla sanzione pecuniaria prevista.

La multa aumenta se faccio retromarcia di notte al casello?

Sì, l’importo della sanzione aumenta di un terzo se l’infrazione avviene tra le 22 e le 7 del mattino.

Cosa devo fare se entro per errore nella corsia Telepass senza dispositivo?

Sì, devi fermarti, premere il pulsante sulla colonnina e seguire le istruzioni dell’operatore autostradale competente.

Da dove provengono le informazioni sulle sanzioni al casello autostradale?

Sì, le informazioni derivano da una elaborazione delle fonti ufficiali Ansa, Adnkronos, Asca e Agi rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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