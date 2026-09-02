2 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Tesla presenta dati UE per l’approvazione di FSD Supervised

La notizia in sintesi Tesla pubblica dati per sostenere l’approvazione europea di FSD Supervised.

pubblica dati per sostenere l’approvazione europea di FSD Supervised. Il voto UE è indicato come possibile il 6 ottobre 2026.

L’azienda dichiara meno incidenti rispetto alla guida manuale nel proprio confronto.

Il conducente resta responsabile e deve supervisionare costantemente il sistema.

Offerta Amazon BOTSLAB Dash Cam Auto 4K, Fronte Retro, STARVIS, ADAS, WDR, 64GB 【Nitidezza 4K con sensore STARVIS】: Nessun dettaglio andrà perso con la risoluzione 4K reale delle dash cam, grazie al sensore IMX 415 di Sony per una nitidezza mozzafiato di giorno e di notte, mentre la telecamera posteriore 2K assicura una copertura completa sul retro. · 【Sicurezza di guida con le funzioni ADAS】: La dash cam è dotata del sistema ADAS (Advance Driver-Assistance System), che prevede avvisi per la partenza del veicolo che precede, per i veicoli troppo vicini, per la deviazione dalla corsia e per la presenza di pedoni. L’ADAS può ricordare i potenziali problemi di sicurezza e garantire la sicurezza di guida. Inoltre, la dash cam vi ricorderà anche di non guidare se siete stanchi. Ogni 2 ore, la dash cam vi ricorderà di riposare. · 【Super visione notturna e registrazione di emergenza affidabile】:La dash cam dispone della funzione di visione notturna; il suo obiettivo ottico a 6 strati con grande apertura F1.5 può aumentare l’esposizione quando la luce è insufficiente e girare video chiari anche di notte, assicurando che dettagli come i numeri di targa e i segnali stradali siano chiaramente visualizzati sul video. Quando il sensore G rileva una collisione tra veicoli, la dash cam attiva la registrazione di emergenza per garantire un video con una scena più realistica. 149,99 € Acquista su Amazon ✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Tesla FSD Supervised verso il voto europeo

Nel resoconto di Riccardo Mantica, Tesla ha pubblicato la documentazione per sostenere in Europa l’approvazione di FSD Supervised, assistenza alla guida che richiede attenzione del conducente. In vista della possibile votazione UE del 6 ottobre 2026, l’azienda presenta dati raccolti su strade europee, test della flotta ingegneristica e simulazioni in sei città. Secondo Tesla, il sistema avrebbe una probabilità di incidente 4,1 volte inferiore alla guida manuale nel confronto elaborato dalla stessa società.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

I materiali servono a supportare le richieste regolatorie, comprese esenzioni previste dalla disciplina europea sui sistemi di assistenza al conducente. La pubblicazione non equivale a una validazione indipendente né alla disponibilità automatica in Italia: l’iter deve ancora concludersi e il voto non è scontato.

Dati, test e limiti del confronto

Tesla afferma di aver adattato FSD Supervised al regolamento UN-R-171 DCAS e di aver chiesto, per alcuni comportamenti, esenzioni tramite la procedura dell’articolo 39. La società riferisce che i documenti erano stati condivisi con gli Stati membri nell’aprile 2026, dopo il passaggio nei Paesi Bassi, e indica approvazioni anche in Danimarca, Belgio, Estonia e Lituania. Il confronto sugli incidenti supera i 100 milioni di chilometri, ma dati e metodologia sono aziendali; una parte degli indicatori europei proviene inoltre da operatori addestrati della flotta ingegneristica.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

La dashboard valuta anche frenate automatiche d’emergenza, decelerazioni brusche e cambi di corsia: su oltre 377 milioni di manovre, Tesla riporta tassi di collisioni minori inferiori con il sistema. Per i cambi autostradali il rapporto indicato è 0,01, circa il 99% in meno nel confronto specifico; sulle altre strade il vantaggio dichiarato è intorno al 95%. Nei test europei, la flotta avrebbe percorso circa 1,6 milioni di chilometri in otto Paesi senza collisioni attribuite a FSD; oltre 230.000 scenari in sei città hanno prodotto un pass rate complessivo almeno del 92%, con zero eventi critici sui percorsi fissi.

Le condizioni per l’eventuale arrivo in Italia

Il passaggio del 6 ottobre 2026, se confermato, determinerà soprattutto la valutazione europea delle esenzioni richieste da Tesla, non l’attivazione immediata del servizio sulle auto italiane. Le condizioni eventualmente fissate dalle autorità stabiliranno funzioni e tempi di un possibile arrivo nazionale, dopo un iter ancora aperto. Per gli automobilisti, il dato operativo non cambia: FSD Supervised resta un’assistenza supervisionata, con conducente responsabile e pronto a riprendere il controllo.

FAQ

Qual è la data della possibile votazione UE?

Tesla indica il 6 ottobre 2026 come possibile data del voto europeo; esito ed eventuale disponibilità italiana non sono automatici.

FSD Supervised consente di guidare senza attenzione?

Il conducente resta responsabile, deve monitorare la strada ed essere pronto a intervenire: FSD Supervised non consente guida senza attenzione.

Quanti chilometri europei cita Tesla?

Oltre 100 milioni di chilometri europei sostengono il confronto sugli incidenti; la flotta ingegneristica ha coperto circa 1,6 milioni di chilometri.

Quale risultato hanno dato i test europei?

Nei percorsi prestabiliti il pass rate complessivo dichiarato raggiunge almeno il 92%, mentre Tesla segnala zero eventi critici per sicurezza.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono state verificate dalla Redazione con supervisione umana, attraverso analisi integrate di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.