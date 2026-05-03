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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

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MIMO 2026: Il Tempio della Velocità si prepara a una “Festa dell’Automobile” senza precedenti

Dal 26 al 28 giugno 2026, l’Autodromo Nazionale Monza tornerà a essere l’ombelico del mondo per gli appassionati di motori con il MIMO Milano Monza Motor Show.

Questa edizione si preannuncia come un evento di rottura, consolidando un format open-air a ingresso gratuito che ha saputo ridefinire il concetto di salone automobilistico in Europa.

Non si tratta più solo di osservare, ma di vivere una piattaforma esperienziale dove performance, design e innovazione si fondono nel contesto unico del “Tempio della Velocità”.

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Il Paddock della Passione: Supercar e Hypercar in Primo Piano

Il cuore pulsante della manifestazione sarà il Supercar Paddock, un’area che promette di togliere il fiato anche ai collezionisti più esigenti.

  • Eccellenze Esclusive: Il paddock ospiterà centinaia di vetture tra le più rare al mondo, includendo hypercar estreme, one-off e modelli iconici provenienti da collezioni private e direttamente dalle case automobilistiche.
  • Supercar Parade: La passione diventerà spettacolo dinamico ogni giorno con una parata che vedrà queste bellezze meccaniche solcare sia l’attuale circuito di Formula 1 sia le storiche e leggendarie sopraelevate, creando un ponte visivo tra il passato glorioso e il futuro della velocità.
  • Contatto Diretto: Oltre alla parata, i visitatori potranno ammirare da vicino prototipi e modelli di nuova generazione, stabilendo un contatto diretto con il lato più emozionale dell’ingegneria automotive.

Esperienza al Volante: Test Drive e Villaggio Box

MIMO 2026 punta tutto sul coinvolgimento attivo del pubblico, eliminando le barriere tra brand e consumatore.

  • Test Drive Gratuiti: Il pubblico non sarà un semplice spettatore; avrà la possibilità di mettersi al volante delle ultime novità messe a disposizione dai costruttori. I test si svolgeranno su percorsi dedicati all’interno dell’Autodromo, includendo l’emozionante passaggio sulle sopraelevate storiche.
  • Paddock 1 e Area Box: Gli stand e i box del Paddock 1 saranno trasformati in un vero e proprio villaggio esperienziale. Qui, gli appassionati potranno scoprire i segreti tecnologici dei nuovi modelli e dialogare direttamente con gli esperti delle case automobilistiche.

L’Anima Sportiva: Time Attack e l’Esperienza Track4fun

Per chi cerca l’adrenalina della competizione e della tecnica di guida pura, il programma in pista di quest’anno è particolarmente denso.

  • Time Attack: Vetture ad altissime prestazioni si sfideranno in una serrata gara contro il cronometro, mettendo a dura prova potenza e precisione di guida.
  • Track4fun: MIMO 2026 si avvale della collaborazione di Track4fun, punto di riferimento per i trackday sin dal 1999. Questa partnership garantirà a piloti e appassionati la possibilità di testare le proprie capacità in circuito in totale sicurezza, trasformando l’Autodromo in un laboratorio dinamico.

Innovazione e Mobilità: Journalist Parade ed Electric Area

Il futuro della mobilità avrà uno spazio dedicato e un prologo d’eccezione.

  • Journalist Parade: L’inaugurazione di venerdì 26 giugno sarà segnata da una parata dinamica di giornalisti nazionali e internazionali. Al volante di vetture elettriche e plug-in hybrid, i media percorreranno il tragitto dal centro di Monza fino all’entrata in pista, simboleggiando il passaggio verso una mobilità più sostenibile.
  • MIMO Electric Area: Situata nel Paddock 1, quest’area sarà il quartier generale delle zero emissioni. I visitatori potranno non solo scoprire i modelli elettrici più innovativi, ma anche provarli su percorsi specifici che partono direttamente dal circuito.
  • Infrastruttura di Ricarica: Per garantire l’operatività continua dei test drive, sarà presente un’infrastruttura di ricarica veloce, rendendo tangibile l’efficienza della tecnologia elettrica attuale.

FAQ: Guida Rapida a MIMO 2026

  • Quali sono le date dell’evento? Dal 26 al 28 giugno 2026.
  • L’ingresso è a pagamento? No, l’ingresso per il pubblico è completamente gratuito.
  • Dove posso iscrivermi per i test drive? Le prove sono gratuite e gestite direttamente dai brand presso i propri stand nel Paddock 1.
  • È possibile accedere alle sopraelevate storiche? Sì, sia come spettatori delle parate sia come partecipanti ai test drive, a seconda del percorso previsto.
  • Dove trovo il programma completo? Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale milanomonza.com.
  • Qual è la fonte di queste informazioni? Tutti i dettagli sono tratti dal comunicato stampa ufficiale.
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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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