MIMO 2026: Il Tempio della Velocità si prepara a una “Festa dell’Automobile” senza precedenti
Dal 26 al 28 giugno 2026, l’Autodromo Nazionale Monza tornerà a essere l’ombelico del mondo per gli appassionati di motori con il MIMO Milano Monza Motor Show.
Questa edizione si preannuncia come un evento di rottura, consolidando un format open-air a ingresso gratuito che ha saputo ridefinire il concetto di salone automobilistico in Europa.
Non si tratta più solo di osservare, ma di vivere una piattaforma esperienziale dove performance, design e innovazione si fondono nel contesto unico del “Tempio della Velocità”.
Indice dei Contenuti:
Il Paddock della Passione: Supercar e Hypercar in Primo Piano
Il cuore pulsante della manifestazione sarà il Supercar Paddock, un’area che promette di togliere il fiato anche ai collezionisti più esigenti.
- Eccellenze Esclusive: Il paddock ospiterà centinaia di vetture tra le più rare al mondo, includendo hypercar estreme, one-off e modelli iconici provenienti da collezioni private e direttamente dalle case automobilistiche.
- Supercar Parade: La passione diventerà spettacolo dinamico ogni giorno con una parata che vedrà queste bellezze meccaniche solcare sia l’attuale circuito di Formula 1 sia le storiche e leggendarie sopraelevate, creando un ponte visivo tra il passato glorioso e il futuro della velocità.
- Contatto Diretto: Oltre alla parata, i visitatori potranno ammirare da vicino prototipi e modelli di nuova generazione, stabilendo un contatto diretto con il lato più emozionale dell’ingegneria automotive.
Esperienza al Volante: Test Drive e Villaggio Box
MIMO 2026 punta tutto sul coinvolgimento attivo del pubblico, eliminando le barriere tra brand e consumatore.
- Test Drive Gratuiti: Il pubblico non sarà un semplice spettatore; avrà la possibilità di mettersi al volante delle ultime novità messe a disposizione dai costruttori. I test si svolgeranno su percorsi dedicati all’interno dell’Autodromo, includendo l’emozionante passaggio sulle sopraelevate storiche.
- Paddock 1 e Area Box: Gli stand e i box del Paddock 1 saranno trasformati in un vero e proprio villaggio esperienziale. Qui, gli appassionati potranno scoprire i segreti tecnologici dei nuovi modelli e dialogare direttamente con gli esperti delle case automobilistiche.
L’Anima Sportiva: Time Attack e l’Esperienza Track4fun
Per chi cerca l’adrenalina della competizione e della tecnica di guida pura, il programma in pista di quest’anno è particolarmente denso.
- Time Attack: Vetture ad altissime prestazioni si sfideranno in una serrata gara contro il cronometro, mettendo a dura prova potenza e precisione di guida.
- Track4fun: MIMO 2026 si avvale della collaborazione di Track4fun, punto di riferimento per i trackday sin dal 1999. Questa partnership garantirà a piloti e appassionati la possibilità di testare le proprie capacità in circuito in totale sicurezza, trasformando l’Autodromo in un laboratorio dinamico.
Innovazione e Mobilità: Journalist Parade ed Electric Area
Il futuro della mobilità avrà uno spazio dedicato e un prologo d’eccezione.
- Journalist Parade: L’inaugurazione di venerdì 26 giugno sarà segnata da una parata dinamica di giornalisti nazionali e internazionali. Al volante di vetture elettriche e plug-in hybrid, i media percorreranno il tragitto dal centro di Monza fino all’entrata in pista, simboleggiando il passaggio verso una mobilità più sostenibile.
- MIMO Electric Area: Situata nel Paddock 1, quest’area sarà il quartier generale delle zero emissioni. I visitatori potranno non solo scoprire i modelli elettrici più innovativi, ma anche provarli su percorsi specifici che partono direttamente dal circuito.
- Infrastruttura di Ricarica: Per garantire l’operatività continua dei test drive, sarà presente un’infrastruttura di ricarica veloce, rendendo tangibile l’efficienza della tecnologia elettrica attuale.
FAQ: Guida Rapida a MIMO 2026
- Quali sono le date dell’evento? Dal 26 al 28 giugno 2026.
- L’ingresso è a pagamento? No, l’ingresso per il pubblico è completamente gratuito.
- Dove posso iscrivermi per i test drive? Le prove sono gratuite e gestite direttamente dai brand presso i propri stand nel Paddock 1.
- È possibile accedere alle sopraelevate storiche? Sì, sia come spettatori delle parate sia come partecipanti ai test drive, a seconda del percorso previsto.
- Dove trovo il programma completo? Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale milanomonza.com.
- Qual è la fonte di queste informazioni? Tutti i dettagli sono tratti dal comunicato stampa ufficiale.