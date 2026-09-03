/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Datamoney.ch lancia una campagna social sull’AI agentica

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Datamoney.ch ha lanciato il 5 agosto una campagna social dedicata all’intelligenza artificiale agentica, costruita attorno al titolo “Ci risentiamo a settembre”. L’iniziativa, secondo quanto comunicato dall’azienda, comprende 43 soggetti pubblicati con cadenza quotidiana per circa un mese e mezzo su undici piattaforme, senza investimenti in advertising.

La campagna accompagna il periodo estivo con creatività ispirate alla chiusura degli uffici, alle ferie e al rientro di settembre. Il filo conduttore è l’uso dell’ironia sull’AI agentica, tecnologia che Datamoney.ch distingue dall’AI generativa per la capacità di pianificare ed eseguire autonomamente una sequenza di attività.

L’iniziativa è stata ideata dopo la pubblicazione, il 3 agosto, del report “Stati Generali dell’AI agentica italiana”. Il documento affronta il livello di adozione della tecnologia nelle aziende italiane e i rischi normativi indicati dall’azienda in relazione all’entrata in funzione dell’AI Act 2.0, avvenuta il 2 agosto 2026 secondo il comunicato.

La scelta di una comunicazione leggera è legata alla necessità di promuovere il report nel periodo di agosto. Datamoney.ch sostiene che attendere settembre avrebbe ritardato la circolazione di informazioni considerate urgenti per imprese e professionisti interessati alle implicazioni dell’AI Act.

La serie utilizza riferimenti a film e personaggi della cultura popolare, riscritti in chiave tecnologica. Tra le creatività citate dall’azienda figurano quelle ispirate a Il Padrino, Fantozzi e Terminator. Per il soggetto legato al film di Francis Ford Coppola, la battuta riportata è: «Gli faremo un’agentica che non potrà rifiutare.»

Un altro messaggio riprende una celebre frase attribuita al personaggio di Ugo Fantozzi: «L’agentica è una corazzata pazzesca.» La campagna usa questi riferimenti per rendere più riconoscibile la differenza tra sistemi che producono contenuti su richiesta e strumenti capaci di svolgere processi articolati.

Per Terminator, il testo della creatività è: «L’agentica tornerà. E stavolta lavora per te.» Datamoney.ch afferma di avere misurato click e download per singola creatività e per ciascun canale, attraverso codici di tracciamento associati alle pubblicazioni.

I contenuti sono stati distribuiti su Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, X, Threads, Substack e Telegram, oltre ai profili personali e alle pagine aziendali indicati nel comunicato. La pubblicazione ha incluso post, storie, Reel e Short, a seconda della piattaforma.

Secondo Datamoney.ch, il lavoro è stato realizzato con l’intervento iniziale e la supervisione di una persona, mentre l’AI agentica ha gestito l’adattamento dei soggetti, i testi, il calendario editoriale e la pubblicazione quotidiana. L’azienda colloca l’elaborazione su un server proprietario, con inferenza locale e privata.

Il tema della gestione dei dati è centrale nella descrizione del progetto: Datamoney.ch sostiene di non avere utilizzato servizi cloud di terze parti per l’elaborazione dei materiali aziendali e della campagna. L’obiettivo dichiarato è mantenere documenti e contenuti nel perimetro dell’organizzazione.

«L’idea mi è venuta sotto l’ombrellone, in Grecia, e l’AI l’ha trasformata in una campagna intera mentre io oscillavo tra un freddo espresso e un piatto di souvlaki. Dalla spiaggia mi collegavo al nostro server, dove gira un’AI tutta nostra, locale e privata: i documenti aziendali non li mando a spasso per il cloud, e una campagna prima che esca nemmeno. Le ho dato l’idea di base e lei ha fatto tutto il resto, ogni giorno, su undici canali.

Io non sono un creativo, non lo sono mai stato. Per questo il punto non è che l’AI mi ha sostituito: mi ha potenziato, mi ha fatto fare una cosa che da solo non avrei saputo fare. E l’abbiamo scritto in copertina, mentre mezzo settore l’AI la usa e si vergogna a dirlo ai clienti.

Se un’intelligenza artificiale che si prende in giro da sola convince cinquemila persone a scaricare un report in pieno agosto, forse il problema non era il pubblico: era il tono con cui gli abbiamo sempre parlato. Adesso che ha imparato a fare le campagne per noi, le farà anche per i nostri clienti.»