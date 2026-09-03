3 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Datamoney.ch lancia una campagna social sull’AI agentica
La notizia in sintesi
- Datamoney.ch ha avviato il 5 agosto la campagna “Ci risentiamo a settembre”.
- La serie prevede 43 soggetti pubblicati quotidianamente su undici canali social.
- La campagna ha promosso un report sull’AI agentica e sull’AI Act 2.0.
- L’azienda dichiara oltre 5.000 download ottenuti senza investimenti pubblicitari.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Datamoney.ch ha lanciato il 5 agosto una campagna social dedicata all’intelligenza artificiale agentica, costruita attorno al titolo “Ci risentiamo a settembre”. L’iniziativa, secondo quanto comunicato dall’azienda, comprende 43 soggetti pubblicati con cadenza quotidiana per circa un mese e mezzo su undici piattaforme, senza investimenti in advertising.
La campagna accompagna il periodo estivo con creatività ispirate alla chiusura degli uffici, alle ferie e al rientro di settembre. Il filo conduttore è l’uso dell’ironia sull’AI agentica, tecnologia che Datamoney.ch distingue dall’AI generativa per la capacità di pianificare ed eseguire autonomamente una sequenza di attività.
L’iniziativa è stata ideata dopo la pubblicazione, il 3 agosto, del report “Stati Generali dell’AI agentica italiana”. Il documento affronta il livello di adozione della tecnologia nelle aziende italiane e i rischi normativi indicati dall’azienda in relazione all’entrata in funzione dell’AI Act 2.0, avvenuta il 2 agosto 2026 secondo il comunicato.
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La scelta di una comunicazione leggera è legata alla necessità di promuovere il report nel periodo di agosto. Datamoney.ch sostiene che attendere settembre avrebbe ritardato la circolazione di informazioni considerate urgenti per imprese e professionisti interessati alle implicazioni dell’AI Act.
Dal cinema ai social per spiegare l’AI agentica
La serie utilizza riferimenti a film e personaggi della cultura popolare, riscritti in chiave tecnologica. Tra le creatività citate dall’azienda figurano quelle ispirate a Il Padrino, Fantozzi e Terminator. Per il soggetto legato al film di Francis Ford Coppola, la battuta riportata è: «Gli faremo un’agentica che non potrà rifiutare.»
Un altro messaggio riprende una celebre frase attribuita al personaggio di Ugo Fantozzi: «L’agentica è una corazzata pazzesca.» La campagna usa questi riferimenti per rendere più riconoscibile la differenza tra sistemi che producono contenuti su richiesta e strumenti capaci di svolgere processi articolati.
Per Terminator, il testo della creatività è: «L’agentica tornerà. E stavolta lavora per te.» Datamoney.ch afferma di avere misurato click e download per singola creatività e per ciascun canale, attraverso codici di tracciamento associati alle pubblicazioni.
I contenuti sono stati distribuiti su Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, X, Threads, Substack e Telegram, oltre ai profili personali e alle pagine aziendali indicati nel comunicato. La pubblicazione ha incluso post, storie, Reel e Short, a seconda della piattaforma.
Produzione su infrastruttura privata
Secondo Datamoney.ch, il lavoro è stato realizzato con l’intervento iniziale e la supervisione di una persona, mentre l’AI agentica ha gestito l’adattamento dei soggetti, i testi, il calendario editoriale e la pubblicazione quotidiana. L’azienda colloca l’elaborazione su un server proprietario, con inferenza locale e privata.
Il tema della gestione dei dati è centrale nella descrizione del progetto: Datamoney.ch sostiene di non avere utilizzato servizi cloud di terze parti per l’elaborazione dei materiali aziendali e della campagna. L’obiettivo dichiarato è mantenere documenti e contenuti nel perimetro dell’organizzazione.
«L’idea mi è venuta sotto l’ombrellone, in Grecia, e l’AI l’ha trasformata in una campagna intera mentre io oscillavo tra un freddo espresso e un piatto di souvlaki. Dalla spiaggia mi collegavo al nostro server, dove gira un’AI tutta nostra, locale e privata: i documenti aziendali non li mando a spasso per il cloud, e una campagna prima che esca nemmeno. Le ho dato l’idea di base e lei ha fatto tutto il resto, ogni giorno, su undici canali.
Io non sono un creativo, non lo sono mai stato. Per questo il punto non è che l’AI mi ha sostituito: mi ha potenziato, mi ha fatto fare una cosa che da solo non avrei saputo fare. E l’abbiamo scritto in copertina, mentre mezzo settore l’AI la usa e si vergogna a dirlo ai clienti.
Se un’intelligenza artificiale che si prende in giro da sola convince cinquemila persone a scaricare un report in pieno agosto, forse il problema non era il pubblico: era il tono con cui gli abbiamo sempre parlato. Adesso che ha imparato a fare le campagne per noi, le farà anche per i nostri clienti.»
Michele Ficara Manganelli, Direttore Esecutivo di Datamoney.ch, attribuisce quindi all’AI un ruolo operativo nella trasformazione dell’idea iniziale in una pianificazione editoriale distribuita su più canali.
L’azienda dichiara che il report ha superato i 5.000 download durante agosto. Nel testo del comunicato compare anche il riferimento a 45 creatività, mentre la presentazione della campagna parla di 43 soggetti quotidiani: entrambi i dati sono riportati dall’azienda nel bilancio dell’iniziativa.
La serie dovrebbe chiudersi a metà settembre, con contenuti dedicati al ritorno al lavoro. Datamoney.ch intende ora trasformare il modello sperimentato nella campagna in un servizio per clienti, includendo analisi del prodotto, ideazione creativa, produzione dei contenuti e distribuzione multicanale con controllo umano editoriale.
L’esperimento punta così a verificare se la comunicazione sull’AI agentica possa uscire dal linguaggio tecnico e raggiungere un pubblico più ampio. I risultati dichiarati dall’azienda si riferiscono ai download del report e alle attività di tracciamento delle pubblicazioni social, mentre la campagna resta in corso fino al rientro di settembre.
FAQ
Quando è iniziata la campagna?
La pubblicazione è iniziata il 5 agosto 2026, dopo un’ideazione completata dall’azienda il 4 agosto.
Quanti soggetti prevede la serie?
La serie è presentata con 43 soggetti quotidiani distribuiti per circa un mese e mezzo sui canali social indicati.
Quale report promuove la campagna?
Il report è “Stati Generali dell’AI agentica italiana”, pubblicato da Datamoney.ch il 3 agosto 2026.
Quanti download sono stati dichiarati?
Datamoney.ch dichiara oltre 5.000 download del report durante agosto, senza investimenti pubblicitari a pagamento.
Qual è la fonte di queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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