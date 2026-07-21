21 Luglio 2026

Home / EVENTI / Milano Digital Week apre le candidature per progetti sulla Città Generativa

Milano Digital Week, candidature aperte fino al 15 settembre

La nona edizione della Milano Digital Week si terrà dal 30 settembre al 4 ottobre 2026. Promossa dal Comune di Milano e realizzata da TIG – The Innovation Group, la manifestazione sarà dedicata al tema della “Città Generativa”, con incontri e progetti incentrati sul rapporto fra intelligenza artificiale, innovazione urbana, servizi e partecipazione.

Fino al 15 settembre imprese, istituzioni, organizzazioni del terzo settore e privati potranno proporre iniziative attraverso la Call for Proposal pubblicata sul sito della manifestazione. Le candidature potranno riguardare sei aree tematiche, rivolte sia al mondo delle imprese sia ai cittadini.

Tra gli argomenti annunciati figurano intelligenza artificiale, cybersecurity, cloud, datacenter, DevOps, strategie digitali, customer experience e formazione professionale. Sul versante dei servizi e della vita urbana, il programma affronterà cittadinanza digitale, salute, inclusione, cultura, mobilità, sostenibilità, consumi energetici e pagamenti digitali. L’agenda completa sarà pubblicata nelle prime settimane di settembre.

Gli hub diffusi e gli appuntamenti allo Smart City Lab

La formula dell’evento prevede una rete di Knowledge Hub distribuiti in città, destinati a ospitare approfondimenti e confronti tra cittadini, imprese, istituzioni e professionisti. Fra le prime sedi confermate ci sono Cefriel, Le Village by Crédit Agricole, Libreria EGEA, MEET – Digital Cultural Center e STEP – FuturAbility District.

L’hub centrale sarà lo Smart City Lab di via Ripamonti 88, uno spazio nato dalla collaborazione tra Comune di Milano, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia. La struttura, dedicata a tecnologie e progetti per l’innovazione urbana, si sviluppa su oltre 2.000 metri quadrati.

Qui si svolgeranno due degli appuntamenti principali della settimana, curati dal Comune e da TIG – The Innovation Group. Giovedì 1° ottobre l’incontro sarà dedicato alla città generativa e ai cambiamenti legati all’intelligenza artificiale; venerdì 2 ottobre il focus sarà sulla “città aumentata”, con interventi su servizi intelligenti e infrastrutture per la cittadinanza.

Tra i partner già indicati dagli organizzatori figurano Assodigitale, Cefriel, Digitech.news, Egea, Italian Tech Alliance, La mia finanza, Le Village, MEET – Digital Cultural Center, Milano da vedere, Negozio della conoscenza, SEC Newgate, Smart City Lab, The Cryptonomist e Tom’s Hardware.

“Mai come oggi l’Intelligenza Artificiale sta diventando una presenza concreta nella vita quotidiana di cittadini, imprese e organizzazioni, aprendo nuove opportunità di crescita, innovazione e partecipazione. – afferma Pietro Cerretani, CEO di TIG Events – Per questo la Milano Digital Week 2026 sarà dedicata al tema della Città generativa, una città capace di mettere in relazione persone, competenze e tecnologie per creare valore condiviso. Milano incarna pienamente questa visione: una città dinamica, aperta all’innovazione e al confronto, dove l’intelligenza umana e quella artificiale possono collaborare per costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e competitivo.”

Per Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, la rassegna dovrà offrire uno spazio di confronto sul ruolo delle tecnologie nella trasformazione della città.