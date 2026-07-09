9 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Prime Video svela a Roma la line-up italiana tra novità e conferme fino al 2027

La notizia in sintesi

Prime Video ha svelato a Roma la line-up italiana fino al 2027.

ha svelato a la line-up italiana fino al 2027. Annunciati nuovi film e serie, con forte presenza di commedie e produzioni in inglese.

Confermati anche show di punta, sport live e il ritorno di titoli già affermati.

L’evento celebra dieci anni di presenza di Prime Video in Italia.

(Riassunto generato con AI)

Prime Video rilancia sulle produzioni italiane

Prime Video ha presentato a Roma, nelle ultime ore, la nuova line-up italiana che accompagnerà la piattaforma nei prossimi mesi fino al 2027, celebrando anche i dieci anni del servizio nel nostro Paese. Al centro dell’evento ci sono stati nuovi film, serie e show, oltre alla conferma dell’offerta sportiva, con l’obiettivo dichiarato di ampliare i target, sperimentare generi diversi e rafforzare produzioni italiane capaci di parlare anche a un pubblico internazionale.

Tra gli annunci più rilevanti figurano i film Come distruggere l’ex e Un’altra madre, le serie Bro, Due cuori in affitto, Il giorno perfetto e Ingorgo, insieme a conferme come Love Me Love Me 2, Pesci Piccoli, The Traitors Italia, The 50, Roast in Peace e LOL Halloween Special. Secondo Nicole Morganti, responsabile produzioni Prime Video per il Sud Europa, “ci piacciono i nuovi generi, ci piace sperimentare, ci piacciono le produzioni italiane aperte all’internazionalità”.

Nuovi titoli, continuità editoriale e ambizione globale

La line-up conferma una strategia precisa: consolidare il peso della commedia, affiancandola però a thriller psicologici, romance e progetti in lingua inglese. Sul fronte cinema spiccano Masterplan, heist movie franco-italiano con Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo, e Blame it on Rome, commedia romantica in inglese con Michele Morrone e Gabrielle Union. Restano centrali anche i titoli italiani originali: Come distruggere l’ex, con Greta Scarano, Dario Aita ed Eugenio Franceschini, aggiorna la rom-com all’era delle dating app, mentre Un’altra madre punta sul thriller con Sabrina Impacciatore, Alessandro Borghi, Francesco Gheghi, Carlotta Gamba e Pierluigi Gigante.

Tra le serie, Can Yaman e Giovanni Nasta guidano Bro, buddy comedy in otto episodi, mentre Giacomo Gianniotti sarà il protagonista maschile di Due cuori in affitto, adattamento del romanzo di Felicia Kingsley. Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon saranno invece al centro di Il giorno perfetto, diretta da Michela Andreozzi. Annunciata anche Ingorgo, basata sul format spagnolo Atasco e diretta dagli YouNuts!, oltre a Postcards from Italy con Nicole Wallace. Nel solco della continuità arrivano anche Super Market del Terzo Segreto di Satira e Il Ministero dell’Amore di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo.

Sport e franchise rafforzano il posizionamento

La presentazione non ha riguardato solo fiction e intrattenimento, ma anche l’identità complessiva di Prime Video in Italia. Sono state confermate la seconda stagione di The Traitors Italia con Alessia Marcuzzi, la seconda di The 50 e di Roast in Peace, oltre a LOL Halloween Special con Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani. Pesci Piccoli dei The Jackal tornerà con la terza stagione nel 2027.

Il segnale più strategico riguarda però lo sport: la piattaforma manterrà la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League fino alla stagione 2030-31 e continuerà a investire sull’NBA, che sarà disponibile per le prossime dieci stagioni. È un doppio presidio che rafforza la logica di un catalogo sempre più ibrido, dove serialità, live entertainment e grandi eventi sportivi convivono per aumentare permanenza, fidelizzazione e riconoscibilità del brand nel mercato italiano.

FAQ

Cosa ha annunciato Prime Video a Roma?

Sì, ha annunciato nuovi film, serie, show e conferme sportive presentando la line-up italiana dei prossimi mesi fino al 2027.

Quali nuove serie italiane sono state svelate?

Sì, tra le novità ci sono Bro, Due cuori in affitto, Il giorno perfetto, Ingorgo e Postcards from Italy.

Quali nuovi film Prime Video sono confermati?

Sì, sono confermati Come distruggere l’ex, Un’altra madre, Masterplan, Blame it on Rome e Il Ministero dell’Amore.

Prime Video ha confermato Champions League e NBA?

Sì, la miglior partita del mercoledì di Champions League resterà fino al 2030-31 e l’NBA per dieci stagioni.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Movieplayer.it e Today.