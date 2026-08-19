19 Agosto 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Robinhood, Tenev: la tokenizzazione dei mercati è solo all’inizio

La notizia in sintesi Robinhood chiede regole USA chiare sulle azioni tokenizzate.

chiede regole USA chiare sulle azioni tokenizzate. Vlad Tenev parla di un possibile superciclo della tokenizzazione.

parla di un possibile superciclo della tokenizzazione. In Europa sono disponibili oltre 2.000 stock token per clienti idonei.

La SEC valuta strumenti sperimentali senza un quadro definitivo.

Robinhood rilancia sulle azioni tokenizzate

Robinhood, guidata dal fondatore e CEO Vlad Tenev, ha sollecitato il 18 agosto i regolatori statunitensi a definire regole chiare per le azioni tokenizzate, mentre il mercato globale degli strumenti finanziari onchain accelera. Per Tenev, gli Stati Uniti rischiano di restare indietro rispetto alle giurisdizioni dove l’accesso blockchain a titoli tradizionali è già disponibile.

Il tema riguarda la trasformazione della proprietà e dello scambio di azioni, ETF e potenzialmente società private mediante infrastrutture blockchain. Secondo i dati citati dalle fonti, il volume del trading onchain di equity tokenizzate ha raggiunto circa 9 miliardi di dollari nel 2026, con una crescita superiore all’800% dall’inizio dell’anno.

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La ragione dell’appello è soprattutto regolamentare: le norme USA sui titoli sono state costruite per borse, broker e sistemi di compensazione centralizzati. Tenev sostiene che una cornice aggiornata potrebbe abilitare regolamenti più rapidi, operatività continua e un accesso più ampio agli investimenti, mantenendo al contempo tutele e supervisione.

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Token, diritti e infrastrutture restano il nodo

Robinhood offre già a clienti idonei nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo oltre 2.000 stock token collegati ad azioni ed ETF statunitensi. Nel modello descritto, i token sono coperti 1:1 da azioni custodite, ma il possessore del token non detiene direttamente il titolo registrato sottostante.

Questa distinzione rende centrali custodia, diritti degli azionisti, regolamento delle operazioni e vigilanza di mercato. La tokenizzazione non equivale automaticamente alla titolarità azionaria convenzionale: struttura del prodotto e trattamento giuridico determinano quali diritti spettino effettivamente al cliente.

Sul fronte tecnologico, il testnet pubblico di Robinhood Chain, una Layer 2 su Ethereum pensata per applicazioni finanziarie e real-world asset, aveva elaborato oltre 100 milioni di transazioni entro aprile. Tenev collega il possibile vantaggio al settlement: negli USA il ciclo azionario è T+1, mentre un’infrastruttura blockchain potrebbe ridurre il tempo tra esecuzione e liquidazione e, secondo la sua tesi, i fabbisogni di collaterale degli intermediari.

Il richiamo alla crisi di GameStop del 2021 serve a spiegare il punto: durante quella fase, le richieste delle clearinghouse portarono Robinhood a limitare gli acquisti. Un regolamento più immediato non elimina i rischi, ma potrebbe modificare la gestione operativa e finanziaria delle negoziazioni.

La SEC prepara test, non regole definitive

La SEC sta valutando un’“innovation exemption” per consentire a piattaforme selezionate di testare, a condizioni definite, un trading limitato di alcuni titoli tokenizzati. Il presidente Paul Atkins ha sostenuto l’uso di poteri esentivi, mentre la commissaria Hester Peirce aveva indicato il lavoro dello staff su una misura circoscritta.

Non risultano però annunciati criteri finali, data di avvio o un quadro permanente. Fino a eventuali modifiche, le leggi federali sui titoli restano pienamente applicabili alle equity tokenizzate.

La conseguenza più concreta è una competizione tra innovazione e certezza giuridica: l’adozione può crescere fuori dagli USA, ma la sua integrazione nel mercato americano dipenderà da regole su proprietà, clearing e protezione degli investitori.

FAQ

Cosa sono le azioni tokenizzate?

Sì, sono rappresentazioni su blockchain di azioni tradizionali; nel caso Robinhood sono indicate come coperte 1:1, senza proprietà diretta del titolo registrato.

Quanti stock token offre Robinhood in Europa?

Sì, Robinhood dichiara oltre 2.000 stock token disponibili per clienti idonei nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo.

Cos’è Robinhood Chain?

Sì, è una rete Layer 2 su Ethereum progettata da Robinhood per applicazioni finanziarie e asset reali tokenizzati; il testnet aveva superato 100 milioni di transazioni entro aprile.

La SEC ha già approvato regole definitive?

No, la SEC valuta un’esenzione sperimentale per piattaforme selezionate, ma non ha annunciato criteri definitivi né una data di implementazione.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su FinanceFeeds e The Cryptonomist.