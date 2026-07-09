Mirae Asset ottiene il via libera all’acquisizione di Korbit in Corea del Sud

9 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Mirae Asset Consulting ottiene il via libera all’acquisizione di Korbit in Corea del Sud .

ottiene il via libera all’acquisizione di in . L’operazione riguarda il 92% dell’exchange per circa 133,4 miliardi di won.

La KFTC esclude effetti anticoncorrenziali per la quota ridotta di Korbit .

esclude effetti anticoncorrenziali per la quota ridotta di . Il deal rafforza il legame tra finanza tradizionale e asset digitali.

(Riassunto generato con AI)

Mirae Asset-Korbit, via libera in Corea del Sud

Mirae Asset Consulting ha ottenuto dalla Korea Fair Trade Commission il via libera all’acquisizione di Korbit, uno dei passaggi più significativi nel mercato cripto della Corea del Sud. Secondo quanto riportato oggi, l’operazione apre la strada al primo takeover di un exchange domestico basato sul won da parte di una controllata di un grande gruppo finanziario.

L’accordo prevede l’acquisto del 92% di Korbit per circa 133,4 miliardi di won. Il nodo centrale della decisione regolatoria riguarda l’impatto sulla concorrenza: la KFTC ha concluso che l’operazione non ridurrà in modo sostanziale la competizione, anche perché Korbit occupa una posizione limitata nel mercato locale.

Il caso è rilevante perché segnala un avanzamento concreto nella convergenza tra servizi finanziari tradizionali e trading di asset digitali, un tema che in Corea del Sud resta osservato con particolare attenzione da regolatori e operatori.

Perché l’Antitrust non vede rischi competitivi

La valutazione della KFTC si basa soprattutto sui numeri di Korbit. Lo scorso anno l’exchange ha rappresentato appena lo 0,5% del volume di trading cripto in Corea del Sud, una quota che ne ridimensiona il peso competitivo nel settore.

Per l’autorità, la scala contenuta dell’operatore e l’attuale concentrazione del mercato rendono improbabili effetti anticoncorrenziali. In altre parole, l’ingresso di Mirae Asset Consulting non altererebbe in modo decisivo gli equilibri esistenti, almeno nello scenario attuale.

Dal punto di vista industriale, però, il significato dell’operazione è più ampio. Il gruppo potrà avvicinare le sue attività di brokeraggio e gestione patrimoniale a un servizio di scambio di asset digitali, creando un ponte più strutturato tra finanza classica e infrastruttura cripto. La stessa autorità ha indicato che questa combinazione potrebbe, in prospettiva, sostenere nuovi prodotti di investimento, compresi ETF basati su asset digitali. Resta però un limite operativo: prima di incidere davvero sul mercato, Korbit dovrà migliorare la propria liquidità e raggiungere una scala più ampia.

Le implicazioni per il mercato sudcoreano

Il via libera alla transazione non cambia subito i rapporti di forza, ma introduce un precedente importante per il mercato sudcoreano. L’elemento nuovo non è solo l’acquisto di Korbit, bensì il fatto che un grande gruppo finanziario possa integrare più direttamente servizi d’investimento tradizionali e attività legate agli asset digitali.

Se questa integrazione produrrà nuovi prodotti o una maggiore profondità operativa, dipenderà dalla capacità di Korbit di crescere in liquidità e dimensioni. È questo il passaggio che, secondo la valutazione regolatoria, separa un’operazione simbolicamente storica da un impatto competitivo ancora tutto da dimostrare.

FAQ

Chi acquisisce Korbit in Corea del Sud?

Sì, è Mirae Asset Consulting, società che ha ricevuto l’autorizzazione della KFTC per acquisire il controllo dell’exchange.

Quale quota di Korbit viene acquistata?

Sì, l’accordo riguarda il 92% di Korbit per circa 133,4 miliardi di won, come indicato nella notizia.

Perché l’Antitrust ha approvato l’operazione?

Sì, perché la KFTC ritiene che Korbit abbia una presenza troppo piccola per ridurre sostanzialmente la concorrenza.

Quanto pesa Korbit nel trading cripto locale?

Sì, secondo i dati citati, Korbit ha detenuto solo lo 0,5% del volume di trading cripto sudcoreano nell’ultimo anno.

Da quali fonti nasce questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.