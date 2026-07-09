9 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Robinhood Chain sfiora 500 milioni su Uniswap e guida i volumi fuori da Ethereum

La notizia in sintesi

Robinhood Chain ha toccato 500 milioni di dollari di volumi Uniswap in 24 ore.

ha toccato 500 milioni di dollari di volumi Uniswap in 24 ore. La rete Layer-2 su Arbitrum è partita a inizio luglio con forte spinta iniziale.

Memecoin, WETH e azioni tokenizzate hanno trainato gli scambi sulla nuova blockchain.

Resta centrale il nodo della tenuta dei volumi e della pressione regolatoria.

(Riassunto generato con AI)

Robinhood Chain accelera su Uniswap

Robinhood Chain, nuova blockchain Layer-2 costruita su stack tecnologico Arbitrum, ha registrato l’8 luglio 500 milioni di dollari di volume in 24 ore su Uniswap, secondo i dati riportati nel testo di partenza. Il risultato colloca la rete come deployment Uniswap con i volumi più alti al di fuori di Ethereum mainnet. Il debutto pubblico della mainnet risale ai giorni tra l’1 e il 2 luglio, e il balzo dei volumi è arrivato nella prima settimana di attività.

Il dato conta perché segnala una partenza molto rapida per una rete pensata per il trading continuo di asset tokenizzati e criptovalute. Nella fase iniziale, gli scambi sono stati sostenuti soprattutto da WETH, memecoin e versioni tokenizzate di titoli come NVIDIA, Apple e Google. Uniswap ha attivato fin dal primo giorno le versioni v2, v3, v4 e UniswapX, ampliando subito la profondità operativa della nuova chain.

Volumi, TVL e rischi da monitorare

Nella prima settimana, Uniswap aveva già processato oltre 250 milioni di dollari di volume su Robinhood Chain; poi l’8 luglio il dato giornaliero è salito fino a 500 milioni. Parallelamente, il total value locked della rete ha superato i 100 milioni di dollari. Di questa cifra, circa 90 milioni risultavano concentrati nel protocollo di lending Morpho, un elemento che indica attività non limitata allo scambio ma estesa anche a prestiti e finanziamenti decentralizzati.

La struttura della rete punta a consentire negoziazioni 24 ore su 24 di asset reali tokenizzati, incluse quote frazionate di grandi società tecnologiche, senza dipendere dagli orari del NYSE. In questo schema, Chainlink fornisce l’infrastruttura oracle necessaria per la determinazione dei prezzi delle azioni tokenizzate. Sul fronte di mercato, il token di governance UNI ha guadagnato tra l’11% e il 14% durante la fase di entusiasmo legata al lancio e all’aumento dei volumi.

Il quadro, però, resta da interpretare con cautela. Nelle settimane successive al lancio, i volumi giornalieri hanno iniziato a stabilizzarsi su livelli di decine di milioni, ben sotto il picco da mezzo miliardo. Per questo, più del record iniziale, conterà osservare dove si assesteranno volumi e TVL nei prossimi 30-90 giorni.

Il vero test sarà la tenuta

Il debutto di Robinhood Chain rafforza la presenza multi-chain di Uniswap e aggiunge un nuovo potenziale canale di ricavi all’ecosistema. Ma il profilo di rischio resta elevato: negli Stati Uniti la vigilanza sulle securities tokenizzate rimane intensa, e un intervento regolatorio potrebbe frenare rapidamente l’attività sulla rete.

Un secondo punto critico è la forte concentrazione del TVL in Morpho. Se nei prossimi giorni arriveranno nuovi protocolli e una maggiore diversificazione della liquidità, la chain potrà consolidare il proprio posizionamento. In caso contrario, il picco iniziale rischia di restare un exploit isolato più che un cambio strutturale nel mercato DeFi.

FAQ

Che cos’è Robinhood Chain?

Sì, è una nuova blockchain Layer-2 di Robinhood costruita con tecnologia Arbitrum e lanciata pubblicamente tra l’1 e il 2 luglio.

Quanto ha scambiato Uniswap sulla rete?

Sì, l’8 luglio Uniswap ha registrato 500 milioni di dollari di volume in 24 ore su Robinhood Chain.

Quali asset hanno trainato i volumi iniziali?

Sì, i principali driver indicati sono stati WETH, memecoin e azioni tokenizzate come NVIDIA, Apple e Google.

Quanto vale il TVL della blockchain?

Sì, nella prima settimana il total value locked ha superato 100 milioni di dollari, con circa 90 milioni concentrati in Morpho.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.