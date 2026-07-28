Le azioni tokenizzate raggiungono una capitalizzazione record di 2,3 miliardi di dollari

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Le azioni tokenizzate hanno raggiunto 2,3 miliardi di dollari a luglio 2026.

Ondo Finance , Kraken e Binance guidano il mercato on-chain.

, e guidano il mercato on-chain. I diritti degli investitori cambiano sensibilmente tra prodotti apparentemente simili.

La classificazione normativa resta decisiva per lo sviluppo del comparto.

Riassunto generato con AI

Azioni tokenizzate, capitalizzazione record a 2,3 miliardi

Il mercato globale delle azioni tokenizzate ha raggiunto una capitalizzazione record di 2,3 miliardi di dollari a metà luglio 2026, secondo i dati di Token Terminal riportati da Coin Telegraph. Il settore, cresciuto da circa 329 milioni di dollari in dodici mesi, ha quasi raddoppiato il valore rispetto a marzo, quando aveva superato per la prima volta il miliardo. L’espansione riflette la corsa dei grandi exchange crypto a integrare azioni ed ETF nelle proprie piattaforme digitali, con l’obiettivo di concentrare più classi di attivo in un solo ambiente operativo.

La crescita, tuttavia, non equivale automaticamente a una maggiore uniformità per gli investitori. Dietro definizioni simili possono infatti convivere azioni detenute tramite custodi, contratti sintetici che replicano i prezzi e strumenti privi di diritti societari. Per questo il punto centrale non è soltanto quanto vale il mercato, ma quale diritto economico e giuridico venga effettivamente attribuito a chi acquista il token. La distinzione è rilevante per voto, dividendi, rimborso e tutele in caso di problemi dell’emittente.

Leader di mercato e modelli diversi

Ondo Finance è il maggiore emittente, con 955 milioni di dollari in azioni on-chain, davanti a Kraken con xStocks a 507 milioni e a Binance con bStocks a 334 milioni. Sul piano infrastrutturale, Ethereum guida con il 34% del mercato, pari a circa 783,2 milioni di dollari; seguono BNB Chain al 30% e Solana al 23%. Entro giugno 2026, la capitalizzazione delle azioni tokenizzate su Solana aveva toccato 539 milioni di dollari, mentre i volumi sulla rete erano saliti di sei volte a 4,9 miliardi nel primo semestre.

Kraken Securities aveva avviato nell’aprile 2025 il trading senza commissioni su oltre 11.000 azioni ed ETF statunitensi attraverso la propria società di brokeraggio regolamentata da FINRA. xStocks, annunciata nel maggio 2025 come piattaforma distinta per titoli tokenizzati, ha superato 25 miliardi di dollari di volume cumulato tra negoziazione centralizzata e decentralizzata, minting e rimborsi, secondo CoinMarketCap. Binance, dal canto suo, ha avviato il 1° giugno 2026 il trading di oltre 7.000 azioni ed ETF Usa per utenti idonei tramite partner di brokeraggio, assicurando proprietà diretta delle azioni; bStocks resta invece una funzione opt-in annunciata e subordinata alle autorizzazioni regolatorie.

Tutele e regole definiranno il prossimo sviluppo

Vugar Usi Zade, CEO di MEXC, ha spiegato a BeInCrypto che gli utenti cercano un unico luogo per passare tra crypto, azioni, metalli preziosi e altre opportunità. Ma lo stesso caso di MEXC evidenzia la distanza tra prodotti: SPACEX(PRE) Launchpad, sottoscritto da quasi 80.000 utenti per circa 200 milioni di dollari in due round, non attribuiva voto, dividendi o proprietà diretta; RealStocks, lanciato nel giugno 2026 tramite un partner di brokeraggio, fornisce invece proprietà azionaria.

La SEC ha avvertito a gennaio che prodotti tokenizzati di terzi possono comportare rischio di fallimento dell’emittente, incertezza nei rimborsi e minori protezioni rispetto ai conti dei broker tradizionali. Il 15 luglio 2026 la DTCC ha iniziato operazioni live su titoli Usa tokenizzati, segnale di interesse istituzionale, ma ciò non copre ogni prodotto degli exchange. La futura posizione della SEC sulla classificazione dei titoli tokenizzati sarà quindi determinante.

FAQ

Quanto vale il mercato delle azioni tokenizzate?

Sì, a metà luglio 2026 la capitalizzazione globale ha raggiunto 2,3 miliardi di dollari, secondo Token Terminal citata da Coin Telegraph.

Quale emittente guida le azioni tokenizzate?

Sì, Ondo Finance guida il comparto con 955 milioni di dollari in azioni on-chain, davanti a xStocks di Kraken e bStocks di Binance.

Le azioni tokenizzate garantiscono sempre proprietà diretta?

No, alcuni prodotti replicano solo il prezzo o non riconoscono voto, dividendi e rivendicazioni societarie; occorre verificare le condizioni dello strumento.

Quale blockchain ospita più azioni tokenizzate?

Sì, Ethereum è prima con il 34% del mercato e circa 783,2 milioni di dollari in azioni tokenizzate ospitate sulla rete.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui FinanceFeeds.