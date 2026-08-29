Ring porta in Italia notifiche AI e il nuovo standard di crittografia TAKE

29 Agosto 2026

29 Agosto 2026/Home/INTERNET/Ring porta in Italia notifiche AI e il nuovo standard di crittografia TAKE

La notizia in sintesi

  • Ring porta in Italia notifiche AI più descrittive per videocamere e videocitofoni.
  • Avviso Evento Singolo riunisce movimenti ripetuti in una sola notifica riepilogativa.
  • La crittografia TAKE sarà attivata gratuitamente sugli account a partire da settembre.
  • Le funzioni AI richiedono Ring Pro o l’add-on Pro Intelligence.

Riassunto generato con AI

Offerta Amazon

Ring Indoor Camera 2K, videocamera interna (ultimo modello), Videocamera plug-in, Retinal 2K, zoom 4x, copriobiettivo manuale, Prova gratuita di 30 giorni del piano d’abbonamento Ring

VISUALIZZAZIONI PIÙ NITIDE CON RETINAL 2K: la videocamera interna Plus offre nitidezza e colori tipici della tecnologia 2K in qualsiasi stanza. Dai un’occhiata in qualsiasi momento e utilizza il copriobiettivo manuale quando preferisci. · INGRANDISCI DI 4X: cattura i dettagli a distanza con lo zoom avanzato 4x. · COLORI REALISTICI, ANCHE IN CONDIZIONI DI SCARSA ILLUMINAZIONE: con la visione a luce bassa, ti basta un po’ di luce ambientale per ottenere video dai colori fedeli. Al buio totale, la tua videocamera passa a un bianco e nero nitido per offrirti dettagli ben definiti.

✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Ring introduce AI e nuova crittografia in Italia

Ring aggiorna in Italia videocitofoni e videocamere di sicurezza con due strumenti basati sull’intelligenza artificiale, Descrizioni Video e Avviso Evento Singolo, affiancati dal nuovo sistema di protezione TAKE, acronimo di Throw Away the Key Encryption. Le novità riguardano gli utenti dell’ecosistema Ring e puntano a rendere più leggibili le notifiche domestiche, limitando gli avvisi ripetitivi e rafforzando il controllo sui video archiviati nel cloud.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il cambiamento arriva con l’espansione delle funzioni intelligenti del brand in Italia e con l’attivazione prevista da settembre della crittografia TAKE per tutti gli account. L’obiettivo dichiarato è risolvere due problemi pratici della videosorveglianza connessa: capire subito se un movimento merita attenzione e ridurre il numero di notifiche generate da una stessa attività prolungata.

Le nuove capacità AI sono a pagamento attraverso piani dedicati, mentre TAKE è annunciata come funzione gratuita. La distinzione tra servizi premium e protezione di base definisce l’aggiornamento: l’interpretazione automatica delle scene richiede un abbonamento, la nuova gestione delle chiavi di cifratura viene invece estesa all’intera base utenti.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Come cambiano notifiche, abbonamenti e protezione dei video

Con Descrizioni Video, la notifica non si limita più alla formula “movimento rilevato”. L’intelligenza artificiale analizza il filmato e produce un breve testo sull’attività individuata, come “Persona che bussa alla porta con un cane marrone”. L’informazione compare direttamente nell’avviso e consente di valutare la situazione senza aprire l’applicazione e riprodurre il video.

Secondo quanto comunicato, il modello è stato ottimizzato per concentrarsi sugli elementi ritenuti rilevanti e non per descrivere ogni dettaglio dell’inquadratura. È un limite funzionale intenzionale: la funzione non promette una narrazione completa della scena, ma una sintesi utile a stabilire la priorità dell’avviso ricevuto.

Avviso Evento Singolo interviene invece quando un’attività causa rilevamenti consecutivi. Se, per esempio, un giardiniere taglia il prato per un periodo prolungato, il sistema può inviare un solo avviso combinato anziché una sequenza di notifiche separate. La funzione dipende da Descrizioni Video, che deve quindi essere attiva per permettere il raggruppamento degli eventi.

Il risultato atteso è una riduzione del rumore digitale: meno alert per attività continue e più contesto in ciascun messaggio. L’efficacia pratica dipenderà dalla capacità dell’AI di distinguere correttamente movimenti collegati allo stesso evento da situazioni diverse, un aspetto centrale per dispositivi che vengono consultati soprattutto quando l’utente è lontano dall’abitazione.

Per usare le due novità intelligenti serve un abbonamento Ring Pro, indicato a 19,99 euro al mese oppure 199,99 euro all’anno, o l’aggiunta Pro Intelligence a 4 euro mensili per singola telecamera. Il costo rende necessario valutare il numero di dispositivi installati e la reale utilità delle notifiche evolute nell’uso quotidiano.

Sul piano della sicurezza, TAKE aggiunge un passaggio alla crittografia già impiegata da Ring durante il trasferimento dei video e la loro archiviazione cloud. Dopo l’elaborazione necessaria alle funzionalità del servizio, la chiave di cifratura viene eliminata e distrutta. L’azienda paragona il meccanismo a un produttore di serrature che consegna la chiave senza conservarne una copia.

Ring presenta TAKE come uno standard ispirato ai principi della crittografia end-to-end e progettato per le telecamere di sicurezza. Nella descrizione dell’azienda, il cliente mantiene il controllo delle chiavi e dei video, mentre né la piattaforma né terze parti potrebbero accedere alle registrazioni. L’implementazione sarà graduale da settembre e l’attivazione è prevista automaticamente, senza operazioni richieste agli utenti.

La privacy diventa una funzione accessibile a tutti

L’elemento più rilevante dell’aggiornamento è la separazione fra protezione e servizi premium. TAKE sarà disponibile gratuitamente per tutti gli account Ring, mentre le funzioni che trasformano o aggregano gli avvisi restano legate a un costo ricorrente. Per chi possiede già un dispositivo, la nuova cifratura non comporta quindi una spesa aggiuntiva.

La scelta concentra il valore a pagamento sull’elaborazione dell’informazione, non sull’accesso alla protezione annunciata. Le notifiche descrittive possono far risparmiare tempo e Avviso Evento Singolo può evitare raffiche di alert, ma la convenienza dipende dalla frequenza dei rilevamenti e dal numero di telecamere associate all’account.

Per Ring, l’adozione di TAKE da settembre affianca l’espansione dell’AI con una promessa precisa: mantenere le funzioni intelligenti senza conservare la chiave che consentirebbe di leggere i video.

FAQ

Quando arriva TAKE sugli account Ring?

L’attivazione graduale di TAKE è prevista a partire da settembre per tutti gli utenti Ring, senza procedure manuali richieste.

Quanto costano le notifiche AI di Ring?

Ring Pro costa 19,99 euro mensili o 199,99 euro annuali; Pro Intelligence costa 4 euro al mese per singola telecamera.

Avviso Evento Singolo richiede Descrizioni Video?

Descrizioni Video deve essere attiva perché Avviso Evento Singolo usa le descrizioni generate dall’AI per raggruppare i rilevamenti collegati.

Cosa succede alla chiave con TAKE?

Dopo l’elaborazione del video, il sistema elimina e distrugge la chiave di cifratura, secondo il funzionamento descritto da Ring.

Come è stata verificata questa notizia?

Un’analisi approfondita della Redazione ha incrociato SmartWorld e TecnoAndroid; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Cura della personaLe migliori bilance pesapersone smart di agosto 2026Cura della personaLe migliori borracce termiche di agosto 2026Cura della personaI migliori spazzolini elettrici di agosto 2026

Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Xiaomi svela AI Cube, mini PC per modelli locali fino a 120 miliardi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
FINTECH
Durigon: pensione a 64 anni con il calcolo interamente contributivo
di Redazione Assodigitale
#3
PRODOTTI
Sennheiser presenta MOMENTUM True Wireless 5 con batterie sostituibili e Bluetooth 6.0
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
La Commissione Ue presenta il piano d’azione su cybersicurezza e intelligenza artificiale
di Redazione Assodigitale
#5
FINTECH
Manovra, la maggioranza punta alla detassazione delle tredicesime
di Redazione Assodigitale
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing
redazione@assodigitale.it
LinkedIn YouTube
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium