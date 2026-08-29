29 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Ring porta in Italia notifiche AI e il nuovo standard di crittografia TAKE

La notizia in sintesi Ring porta in Italia notifiche AI più descrittive per videocamere e videocitofoni.

porta in Italia notifiche AI più descrittive per videocamere e videocitofoni. Avviso Evento Singolo riunisce movimenti ripetuti in una sola notifica riepilogativa.

La crittografia TAKE sarà attivata gratuitamente sugli account a partire da settembre.

Le funzioni AI richiedono Ring Pro o l’add-on Pro Intelligence.

Ring introduce AI e nuova crittografia in Italia

Ring aggiorna in Italia videocitofoni e videocamere di sicurezza con due strumenti basati sull’intelligenza artificiale, Descrizioni Video e Avviso Evento Singolo, affiancati dal nuovo sistema di protezione TAKE, acronimo di Throw Away the Key Encryption. Le novità riguardano gli utenti dell’ecosistema Ring e puntano a rendere più leggibili le notifiche domestiche, limitando gli avvisi ripetitivi e rafforzando il controllo sui video archiviati nel cloud.

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Il cambiamento arriva con l’espansione delle funzioni intelligenti del brand in Italia e con l’attivazione prevista da settembre della crittografia TAKE per tutti gli account. L’obiettivo dichiarato è risolvere due problemi pratici della videosorveglianza connessa: capire subito se un movimento merita attenzione e ridurre il numero di notifiche generate da una stessa attività prolungata.

Le nuove capacità AI sono a pagamento attraverso piani dedicati, mentre TAKE è annunciata come funzione gratuita. La distinzione tra servizi premium e protezione di base definisce l’aggiornamento: l’interpretazione automatica delle scene richiede un abbonamento, la nuova gestione delle chiavi di cifratura viene invece estesa all’intera base utenti.

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Come cambiano notifiche, abbonamenti e protezione dei video

Con Descrizioni Video, la notifica non si limita più alla formula “movimento rilevato”. L’intelligenza artificiale analizza il filmato e produce un breve testo sull’attività individuata, come “Persona che bussa alla porta con un cane marrone”. L’informazione compare direttamente nell’avviso e consente di valutare la situazione senza aprire l’applicazione e riprodurre il video.

Secondo quanto comunicato, il modello è stato ottimizzato per concentrarsi sugli elementi ritenuti rilevanti e non per descrivere ogni dettaglio dell’inquadratura. È un limite funzionale intenzionale: la funzione non promette una narrazione completa della scena, ma una sintesi utile a stabilire la priorità dell’avviso ricevuto.

Avviso Evento Singolo interviene invece quando un’attività causa rilevamenti consecutivi. Se, per esempio, un giardiniere taglia il prato per un periodo prolungato, il sistema può inviare un solo avviso combinato anziché una sequenza di notifiche separate. La funzione dipende da Descrizioni Video, che deve quindi essere attiva per permettere il raggruppamento degli eventi.

Il risultato atteso è una riduzione del rumore digitale: meno alert per attività continue e più contesto in ciascun messaggio. L’efficacia pratica dipenderà dalla capacità dell’AI di distinguere correttamente movimenti collegati allo stesso evento da situazioni diverse, un aspetto centrale per dispositivi che vengono consultati soprattutto quando l’utente è lontano dall’abitazione.

Per usare le due novità intelligenti serve un abbonamento Ring Pro, indicato a 19,99 euro al mese oppure 199,99 euro all’anno, o l’aggiunta Pro Intelligence a 4 euro mensili per singola telecamera. Il costo rende necessario valutare il numero di dispositivi installati e la reale utilità delle notifiche evolute nell’uso quotidiano.

Sul piano della sicurezza, TAKE aggiunge un passaggio alla crittografia già impiegata da Ring durante il trasferimento dei video e la loro archiviazione cloud. Dopo l’elaborazione necessaria alle funzionalità del servizio, la chiave di cifratura viene eliminata e distrutta. L’azienda paragona il meccanismo a un produttore di serrature che consegna la chiave senza conservarne una copia.

Ring presenta TAKE come uno standard ispirato ai principi della crittografia end-to-end e progettato per le telecamere di sicurezza. Nella descrizione dell’azienda, il cliente mantiene il controllo delle chiavi e dei video, mentre né la piattaforma né terze parti potrebbero accedere alle registrazioni. L’implementazione sarà graduale da settembre e l’attivazione è prevista automaticamente, senza operazioni richieste agli utenti.

La privacy diventa una funzione accessibile a tutti

L’elemento più rilevante dell’aggiornamento è la separazione fra protezione e servizi premium. TAKE sarà disponibile gratuitamente per tutti gli account Ring, mentre le funzioni che trasformano o aggregano gli avvisi restano legate a un costo ricorrente. Per chi possiede già un dispositivo, la nuova cifratura non comporta quindi una spesa aggiuntiva.

La scelta concentra il valore a pagamento sull’elaborazione dell’informazione, non sull’accesso alla protezione annunciata. Le notifiche descrittive possono far risparmiare tempo e Avviso Evento Singolo può evitare raffiche di alert, ma la convenienza dipende dalla frequenza dei rilevamenti e dal numero di telecamere associate all’account.

Per Ring, l’adozione di TAKE da settembre affianca l’espansione dell’AI con una promessa precisa: mantenere le funzioni intelligenti senza conservare la chiave che consentirebbe di leggere i video.

FAQ

Quando arriva TAKE sugli account Ring?

L’attivazione graduale di TAKE è prevista a partire da settembre per tutti gli utenti Ring, senza procedure manuali richieste.

Quanto costano le notifiche AI di Ring?

Ring Pro costa 19,99 euro mensili o 199,99 euro annuali; Pro Intelligence costa 4 euro al mese per singola telecamera.

Avviso Evento Singolo richiede Descrizioni Video?

Descrizioni Video deve essere attiva perché Avviso Evento Singolo usa le descrizioni generate dall’AI per raggruppare i rilevamenti collegati.

Cosa succede alla chiave con TAKE?

Dopo l’elaborazione del video, il sistema elimina e distrugge la chiave di cifratura, secondo il funzionamento descritto da Ring.

Come è stata verificata questa notizia?

Un’analisi approfondita della Redazione ha incrociato SmartWorld e TecnoAndroid; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.