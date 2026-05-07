Home / INTERNET / Digilander chiude e scompare dal web italiano, tramonta una storica casa per i primi internauti

Chiusura di Digilander e Libero Community: cosa cambia dal 9 giugno 2026

La storica Community di Libero, compreso Digilander, chiuderà definitivamente il 9 giugno 2026, mettendo fine a uno dei simboli del web italiano.

La decisione riguarda gli utenti che, dagli anni Novanta, hanno usato profili, blog, siti personali e chat come porta d’accesso alla vita online.

La chiusura avverrà sui server di Libero in Italia e coinvolgerà l’intera infrastruttura della Community, mentre i servizi principali come Libero Mail resteranno attivi.

Il motivo non è solo tecnico ma anche storico: l’azienda riallinea le proprie piattaforme a un ecosistema digitale dominato da social network e servizi cloud moderni, invitando gli utenti a salvare i contenuti prima dello spegnimento definitivo.

In sintesi:

Il 9 giugno 2026 chiudono Digilander e l’intera Libero Community .

e l’intera . Spariranno profili, blog, siti personali, chat e il servizio Cupido.

I contenuti vanno salvati tramite la sezione Export Dati e Contenuti .

. I servizi come Libero Mail non saranno interessati dalla chiusura.

Un’era del web italiano che si chiude definitivamente

Per una generazione di utenti italiani, Digilander è stato il primo laboratorio digitale: pagine HTML artigianali, guestbook, chat serali, blog amatoriali e sperimentazioni di web design quando i social non esistevano.

Era il tempo dei nickname, delle identità parallele, delle relazioni nate nelle stanze di chat e nei forum, quando una homepage personale bastava per sentirsi protagonisti del nuovo Internet.

Dal 9 giugno 2026 saranno disattivati tutti i servizi della Libero Community: profili Digiland, blog storici di Libero, blog WordPress ospitati, siti personali, chat, messaggistica e il servizio di incontri Cupido.

La registrazione di nuovi account e di nuovi nickname è già bloccata, mentre gli altri servizi dell’ecosistema Libero, inclusa Libero Mail, continueranno a funzionare regolarmente.

La chiusura non è solo un intervento infrastrutturale, ma un passaggio che segna il tramonto del web “fatto in casa”, sostituito da piattaforme centralizzate e algoritmi di raccomandazione che oggi governano l’attenzione online.

Come salvare dati e memoria digitale da Libero Community

Per evitare la perdita definitiva dei contenuti, Libero ha attivato una pagina centralizzata per l’export di dati e contenuti.

Dopo il login alla Community, gli utenti possono accedere alla sezione Export Dati e Contenuti e scaricare il materiale pubblicato in locale.

La maggior parte dei contenuti viene fornita in file ZIP, mentre i blog basati su WordPress possono essere esportati in formato XML, compatibile con altre piattaforme di blogging moderne.

L’azienda ha chiarito che, dopo il 9 giugno 2026, nessun contenuto sarà più disponibile né recuperabile dai server.

Particolarmente critica la situazione dei vecchi siti users.libero.it, considerati “molto datati”: in questi casi è necessario contattare direttamente l’assistenza per richiedere una copia dei file.

La chiusura di Digilander impone così una corsa contro il tempo per chi desidera salvare frammenti di memoria digitale che raccontano l’evoluzione culturale e tecnologica dell’Internet italiano.

La lezione di Digilander per il futuro della memoria online

La fine di Digilander evidenzia un tema cruciale: nulla sul web è garantito per sempre, nemmeno i servizi più radicati.

La dipendenza da piattaforme centralizzate rende indispensabile una strategia personale di backup, migrazione e conservazione dei contenuti.

Questa chiusura può diventare un campanello d’allarme per creatori, professionisti e istituzioni: archiviare in formati aperti, diversificare gli spazi online e non affidare l’intera memoria digitale a un solo fornitore.

Nel medio periodo, è probabile che casi simili interessino altri servizi storici, spingendo verso soluzioni di hosting indipendenti e progetti di preservazione del web storico, fondamentali per ricostruire l’identità digitale collettiva italiana.

FAQ

Quando chiude esattamente Digilander e Libero Community?

La chiusura avverrà il 9 giugno 2026. Dopo questa data, nessun contenuto resterà accessibile o tecnicamente recuperabile dagli utenti.

Quali servizi scompariranno con la chiusura della Community?

Scompariranno profili Digiland, blog Libero, blog WordPress ospitati, siti personali, chat, messaggistica e il servizio Cupido collegato alla Community.

Come posso esportare blog e file da Libero Community?

È possibile esportare accedendo alla sezione Export Dati e Contenuti dopo il login e scaricando file ZIP o XML per i blog WordPress.

Cosa devo fare se possiedo un vecchio sito users.libero.it?

Bisogna contattare direttamente l’assistenza Libero e richiedere l’esportazione dei contenuti, considerati tecnicamente “molto datati” dalla piattaforma.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.