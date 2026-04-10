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Cina sotto assedio digitale il più devastante attacco hacker di sempre scuote infrastrutture e sicurezza nazionale

Cina sotto assedio digitale il più devastante attacco hacker di sempre scuote infrastrutture e sicurezza nazionale

Supercentrale dati cinese violata: cosa è successo e perché conta

Un gruppo di hacker chiamato FlamingChina avrebbe sottratto circa 10 petabyte di dati al Nation Supercomputing Center di Tianjin, la più grande banca dati della Cina.
Secondo ricostruzioni rilanciate dalla Cnn, l’operazione, condotta in segreto per almeno sei mesi, avrebbe colpito infrastrutture che servono circa 6000 aziende, inclusi enti di difesa e comparti legati all’Aeronautica.
L’attacco, emerso pubblicamente a febbraio tramite campioni diffusi su Telegram e nel dark web, rivelerebbe contenuti altamente sensibili di natura militare.

La violazione arriva in una fase di forte tensione geopolitica e potrebbe minare la credibilità del modello di sicurezza digitale cinese, il cosiddetto Great Firewall, considerato finora quasi inespugnabile.
Il caso si intreccia inoltre con le epurazioni ai vertici delle forze armate cinesi avvenute nel 2023, aprendo interrogativi sulle responsabilità interne e sulle conseguenze strategiche globali.

In sintesi:

  • Violati i server del Nation Supercomputing Center di Tianjin con furto di 10 petabyte di dati.
  • Nei file compaiono progetti di missili, armi ipersoniche, sottomarini nucleari e caccia Chengdu J-20.
  • L’attacco mette in crisi la reputazione del Great Firewall e dell’intelligence cinese.
  • La vicenda si intreccia con le epurazioni ai vertici militari, incluso Zhang Youxia.

Dati militari, Great Firewall e lotta di potere a Pechino

I 10 petabyte rubati equivalgono a circa mille volte la mole stimata della Libreria del Congresso Usa: un volume che suggerisce un accesso esteso e prolungato ai sistemi del centro di Tianjin.
Nel “Fort Knox” digitale cinese sarebbero custoditi dataset critici, civili e militari, usati da migliaia di aziende e agenzie governative.

Nei forum del dark web, dove FlamingChina avrebbe messo in vendita i file tramite criptovalute, sono emersi progetti di bombe e missili, simulazioni di esplosioni, rendering dei caccia Chengdu J‑20 Stealth Fighter, schemi di armi ipersoniche e di sottomarini nucleari.
Esperti di difesa avrebbero riconosciuto il materiale come autentico, indicando una fuga di tecnologia militare di valore inestimabile.

Il successo dell’operazione incrina l’immagine del Great Firewall, architettura di controllo e filtraggio che incarna l’approccio cinese all’“internet sovrano”. Una penetrazione di questa portata suggerisce vulnerabilità strutturali o possibili complicità interne.
La tempistica – con i primi leak noti da inizio febbraio – fa ipotizzare un’azione durata fino a un anno, inclusa la fase di esfiltrazione dei dati.

Su questo sfondo si inserisce l’epurazione di novembre 2023, quando sono stati rimossi 6 dei 7 principali ufficiali dell’Esercito Popolare di Liberazione, tra cui il numero due Zhang Youxia, figura chiave e potenziale alternativa di potere a Xi Jinping.
Della sorte di Zhang non si hanno più notizie, mentre fonti mediatiche internazionali, tra cui il Wall Street Journal, hanno evocato accuse di “rivelazione di segreti sul nucleare”.

L’unico bollettino ufficiale ha parlato di una colpa “molto, molto, molto grave”, formulazione che, riletta alla luce del maxi-hack di Tianjin, alimenta l’ipotesi di una connessione diretta tra la voragine cyber e la purga ai vertici militari.

Conseguenze strategiche e nuove incognite per la sicurezza globale

Se confermata nelle sue dimensioni, la violazione del centro di Tianjin costituirebbe uno dei più gravi incidenti di intelligence della storia cinese recente.
Renderebbe trasparente a potenze rivali il reale stato dell’arte della tecnologia militare di Pechino, dai vettori ipersonici ai sistemi navali strategici.

Per la leadership di Xi Jinping, il caso apre una fase di revisione forzata delle infrastrutture cyber, ma anche di lealtà interna nelle forze armate.
Per la comunità internazionale, la dispersione di progetti avanzati nel dark web innalza il rischio di proliferazione tecnologica verso attori statali e non statali.

Nei prossimi mesi, eventuali nuovi leak o arresti eccellenti a Pechino potrebbero fornire indizi decisivi sul legame tra l’operazione FlamingChina, l’epurazione di Zhang Youxia e la ridefinizione degli equilibri di potere nella difesa cinese.

FAQ

Quanti dati sono stati rubati al Nation Supercomputing Center di Tianjin?

Secondo le ricostruzioni, sarebbero stati sottratti circa 10 petabyte di dati, equivalenti a 10mila terabyte di informazioni sensibili militari e industriali.

Chi è il gruppo di hacker responsabile dell’attacco FlamingChina?

Il gruppo si presenta online come FlamingChina. È emerso pubblicamente il 6 febbraio diffondendo campioni dei dati su Telegram e nel dark web.

Perché l’attacco è considerato così grave per la Cina?

È grave perché colpisce il principale hub dati nazionale, rivela tecnologie militari avanzate e mette in discussione l’efficacia del Great Firewall.

Come sono stati messi in vendita i dati rubati dai server cinesi?

I dati sarebbero stati offerti su forum del dark web, con pagamento in criptovalute, dopo la pubblicazione di file di prova.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa vicenda?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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