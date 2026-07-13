13 Luglio 2026

Home / INTERNET / Giocatore Xbox vince la causa: Microsoft dovrà ripristinare account e giochi

La notizia in sintesi

Microsoft deve ripristinare un account Xbox sospeso dopo un accesso non autorizzato.

deve ripristinare un account sospeso dopo un accesso non autorizzato. Un tribunale brasiliano ha accolto il ricorso dell’utente Ordo_Liberal .

. La decisione include un risarcimento di 2.000 reais e possibili sanzioni giornaliere.

Il caso riapre il dibattito sulla proprietà delle librerie digitali di videogiochi.

Riassunto generato con AI

Xbox, sentenza in Brasile contro Microsoft

Microsoft dovrà ripristinare l’account Xbox e la relativa libreria digitale di Ordo_Liberal, utente che ha ottenuto una decisione favorevole in un tribunale del Brasile. Il provvedimento riguarda la sospensione permanente dell’account dopo un accesso non autorizzato, una misura che aveva impedito al giocatore di utilizzare i videogiochi acquistati.

La vicenda è stata raccontata dallo stesso utente su Reddit e ripresa da Engadget, che ha contattato Microsoft per un commento. L’azienda non risulta aver fornito una risposta nel testo disponibile.

Il caso nasce circa tre mesi fa, quando Microsoft avrebbe congelato l’account rilevando un accesso non autorizzato. Secondo il racconto pubblicato da Ordo_Liberal, la società aveva comunicato che “l’unica opzione che abbiamo è sospendere permanentemente questo account per prevenire qualsiasi ulteriore utilizzo”.

La sentenza assume rilievo perché collega la gestione della sicurezza dell’account alla continuità di accesso ai contenuti digitali già associati al profilo dell’utente. Non riguarda una class action, ma un singolo ricorso che potrebbe essere osservato da altri consumatori con librerie esclusivamente digitali.

Ripristino entro 15 giorni e risarcimento

Invece di aprire un nuovo profilo e ricostruire da zero la propria raccolta di titoli, Ordo_Liberal ha avviato un’azione legale contro Microsoft. L’utente ha spiegato su Reddit di essersi rivolto a un difensore pubblico senza costi, facendo riferimento alla tutela prevista in Brasile per le controversie dei consumatori.

Il tribunale ha ordinato a Microsoft di riattivare l’accesso entro 15 giorni. In caso di mancato adempimento, la società rischia una sanzione di 150 reais al giorno, circa 30 dollari, fino a un massimo di 1.500 reais, approssimativamente 300 dollari.

La decisione dispone inoltre il pagamento di 2.000 reais, circa 400 dollari, a favore di Ordo_Liberal. L’importo economico è limitato rispetto ad altre cause collettive citate nel dibattito sui servizi digitali, ma il punto centrale è il recupero dell’account e della libreria.

Il provvedimento non stabilisce regole generali per tutti gli utenti Xbox. Mostra però come la sospensione di un profilo possa incidere non solo sull’accesso a un servizio, ma anche sulla disponibilità concreta di acquisti digitali accumulati nel tempo.

Il valore futuro delle librerie digitali

La conseguenza più rilevante del caso è il confronto tra protezione degli account e diritti del consumatore sui contenuti acquistati. La sospensione dopo un attacco può essere una misura di sicurezza, ma l’esito brasiliano evidenzia che la perdita definitiva dell’accesso può essere contestata davanti a un giudice.

Per i giocatori, la vicenda di Ordo_Liberal richiama l’importanza di conservare informazioni utili a dimostrare la titolarità dell’account e degli acquisti. Per le piattaforme, resta centrale la necessità di procedure chiare quando un profilo viene compromesso.

Microsoft avrà ora il termine indicato dal tribunale per ripristinare l’account, salvo ulteriori sviluppi non riportati nella fonte disponibile.

FAQ

Perché Microsoft aveva sospeso l’account Xbox?

Sì, la sospensione è avvenuta dopo il rilevamento di un accesso non autorizzato, secondo il racconto di Ordo_Liberal su Reddit.

Cosa deve fare Microsoft dopo la sentenza?

Sì, Microsoft deve ripristinare l’account Xbox e la libreria digitale entro 15 giorni dalla decisione del tribunale brasiliano.

Quale sanzione rischia Microsoft in caso di ritardo?

Sì, la società rischia 150 reais al giorno, circa 30 dollari, fino a un tetto massimo di 1.500 reais.

Quanto riceverà l’utente Ordo_Liberal?

Sì, il tribunale ha ordinato a Microsoft di pagare 2.000 reais a Ordo_Liberal, equivalenti a circa 400 dollari.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui Engadget.