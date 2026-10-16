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Renault 5 E-Tech, la nuova Five avrà fino a 305 km di autonomia

Renault 5 E-Tech, la nuova Five avrà fino a 305 km di autonomia

16 Ottobre 2026

16 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Renault 5 E-Tech, la nuova Five avrà fino a 305 km di autonomia

La notizia in sintesi

  • Aperti gli ordini della nuova gamma Renault 5 E-Tech Electric; nelle prossime settimane il prezzo partirà da 24.950 euro.
  • La versione Five avrà batteria LFP da 36,5 kWh, motore da 80 kW e autonomia fino a 305 km.
  • L’autonomia WLTP raggiungerà 315 km per Urban Range e 430 km per Comfort Range.
  • Previste nuove tinte, cerchi color Gold, adesivi, sellerie aggiornate e novità tecnologiche secondo le versioni.

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Renault apre gli ordini della gamma aggiornata di Renault 5 E-Tech Electric, con interventi sull’autonomia, una nuova versione di accesso e modifiche a colori ed equipaggiamenti. Le novità arriveranno in parte nelle prossime settimane e porteranno il prezzo iniziale a 24.950 euro. L’aggiornamento riguarda sia le varianti già presenti sia la nuova Five, dotata di batteria LFP e ricarica in corrente alternata e continua.

Per chi sta valutando il modello, i cambiamenti principali riguardano quindi il prezzo d’ingresso e le percorrenze dichiarate. Urban Range e Comfort Range conserveranno batterie rispettivamente da 40 e 52 kWh, ma beneficeranno di interventi tecnici e aerodinamici. La Five introdurrà invece una combinazione distinta di batteria e motore.

Renault

La Five con batteria da 36,5 kWh

La nuova versione di accesso avrà un motore elettrico da 80 kW, equivalenti a 110 cv, abbinato a una batteria LFP da 36,5 kWh. Per questa configurazione Renault dichiara un’autonomia fino a 305 chilometri nel ciclo WLTP. È questa la proposta che amplia l’offerta alla base della gamma.

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La dotazione della Five comprenderà la possibilità di ricaricare sia in corrente alternata sia in corrente continua. La presenza di entrambe le modalità è una delle caratteristiche indicate per il nuovo allestimento d’ingresso, insieme alla potenza del motore e alla capacità della batteria.

L’apertura degli ordini non coincide però con l’arrivo contemporaneo di tutte le modifiche annunciate. Renault prevede infatti l’introduzione di alcune novità nelle settimane successive: il prezzo di partenza di 24.950 euro va quindi letto nel quadro di questo aggiornamento progressivo dell’offerta.

Più autonomia per Urban Range e Comfort Range

Per le due varianti già disponibili, l’intervento si concentra sull’efficienza. Secondo Renault, le ottimizzazioni tecniche e aerodinamiche consentiranno alla Urban Range con batteria da 40 kWh di raggiungere fino a 315 chilometri di autonomia WLTP. La Comfort Range da 52 kWh arriverà invece fino a 430 chilometri nello stesso ciclo.

I valori annunciati distinguono così le tre configurazioni: la Five si colloca all’ingresso con 305 chilometri dichiarati, la Urban Range sale a 315, mentre la Comfort Range mantiene la percorrenza più elevata tra quelle indicate. Le capacità delle batterie restano un altro elemento di differenziazione dell’offerta, accanto all’autonomia.

Le percorrenze sono presentate come valori massimi nel ciclo WLTP, non come distanze garantite per qualsiasi utilizzo. L’annuncio attribuisce il miglioramento delle versioni Urban Range e Comfort Range a interventi sia tecnici sia aerodinamici, senza limitare quindi l’aggiornamento alle dotazioni o all’aspetto della vettura.

Nuovi colori e personalizzazioni secondo la versione

Le modifiche estetiche comprendono l’ingresso delle tinte Rosso Passion e Grigio Scisto. Per i cerchi è previsto il colore Gold, mentre parafanghi e tetto potranno ricevere nuovi adesivi. Anche gli interni saranno interessati dall’aggiornamento, con ulteriori colori per le sellerie.

Renault

La disponibilità di queste scelte dipenderà dalla versione. Non si tratta dunque di una dotazione uniforme per tutte le Renault 5 E-Tech Electric: colori, finiture e personalizzazioni andranno distinti in base alla configurazione. Sono previste anche novità tecnologiche a bordo, delle quali non vengono specificate le singole funzioni.

La gamma aggiornata si articolerà quindi su tre fronti: l’arrivo della Five, l’aumento dell’autonomia dichiarata per Urban Range e Comfort Range e l’ampliamento delle possibilità di personalizzazione. Dopo l’avvio degli ordini, il passaggio successivo sarà l’introduzione delle novità previste nelle prossime settimane, che completeranno l’offerta annunciata.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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