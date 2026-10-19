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OMODA X debutta a Wuhu con un design geometrico e futuristico

OMODA X debutta a Wuhu con un design geometrico e futuristico

19 Ottobre 2026

19 Ottobre 2026/Home/MOTORI/OMODA X debutta a Wuhu con un design geometrico e futuristico

La notizia in sintesi

  • OMODA X debutta il 20 ottobre a Wuhu, in Cina, durante la serata OMODA X Night.
  • Il crossover segue la filosofia progettuale CROSSVOLUTION, con un design geometrico e richiami futuristici.
  • Il programma comprende rappresentanti di Miss Mondo, un intervento di Kantar e una canzone interpretata dai clienti.
  • Specifiche tecniche, prezzi e tempi di commercializzazione in Italia saranno annunciati successivamente.

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Il nuovo crossover OMODA X sarà presentato in anteprima mondiale martedì 20 ottobre 2026 a Wuhu, in Cina. OMODA & JAECOO ha scelto una serata che affiancherà al debutto dell’auto appuntamenti dedicati a moda, musica e cultura giovanile. Per il mercato italiano, invece, occorrerà attendere un annuncio successivo: caratteristiche tecniche, prezzi e calendario di arrivo non sono ancora stati resi noti.

L’evento si chiama OMODA X Night e si terrà nella città che ospita la sede del gruppo Chery. Al programma parteciperanno rappresentanti di Miss Mondo provenienti da diversi Paesi, la società di ricerca Kantar e clienti del marchio. La presentazione della vettura sarà quindi accompagnata da interventi sulle tendenze delle nuove generazioni e da un’esibizione musicale collettiva.

Il progetto del nuovo crossover

OMODA X viene collocato dal costruttore all’interno della filosofia progettuale CROSSVOLUTION. L’impostazione dichiarata accosta l’impiego cittadino a un’immagine legata alle attività all’aperto, cercando di riunire nello stesso modello riferimenti urbani e richiami all’esplorazione. È questo il filo conduttore scelto per descrivere il crossover prima della sua presentazione completa.

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OMODA X 2

Sul piano dello stile, le anticipazioni indicano forme geometriche e suggestioni futuristiche di ispirazione «mecha». Il linguaggio estetico abbina elementi sportivi a tratti pensati per richiamare un carattere avventuroso. Si tratta, per ora, di indicazioni sul design e sul posizionamento: il debutto annunciato non è accompagnato da una scheda tecnica che permetta di entrare nel merito delle caratteristiche della vettura.

Per il lancio l’azienda ha scelto il claim «MORE OMODA THAN EVER», con cui presenta il modello come un’espressione dell’identità OMODA. Il pubblico descritto dal marchio è composto da automobilisti che hanno maturato preferenze definite e cercano un’auto coerente con il proprio carattere. Non vengono invece anticipate le motorizzazioni, né la composizione dell’offerta destinata all’Italia.

Moda, ricerca e musica nel programma di Wuhu

La componente dedicata alla moda coinvolgerà le rappresentanti di Miss Mondo di vari Paesi. La loro presenza sarà legata ai temi della diversità culturale e dell’espressione individuale. Il programma affianca così al prodotto automobilistico un racconto costruito attorno a provenienze, interessi e linguaggi differenti, con una particolare attenzione alla cultura giovanile.

OMODA X 3

A Kantar spetterà la parte di analisi. La società internazionale di dati, ricerca e consulenza presenterà osservazioni sui cambiamenti delle nuove generazioni, concentrandosi sulle comunità che si formano attorno a interessi condivisi, sui bisogni emotivi e sugli atteggiamenti verso la vita. Non sono stati anticipati risultati numerici dell’intervento.

Un altro momento della serata sarà affidato ai proprietari di vetture OMODA & JAECOO arrivati da diversi Paesi. I clienti interpreteranno insieme un brano dedicato al marchio. L’esibizione riunirà persone con lingue e percorsi personali differenti, inserendo la partecipazione degli automobilisti nel programma che accompagnerà la presentazione del crossover.

I numeri del marchio e l’attesa per l’Italia

Il lancio arriva dopo il superamento, secondo i dati diffusi dall’azienda, di un milione di vetture vendute nell’arco di tre anni. OMODA & JAECOO dichiara una presenza in 79 mercati, di cui 22 europei. Sono i numeri con cui il marchio accompagna questa nuova presentazione internazionale.

In Italia OMODA & JAECOO opera dal luglio 2024. La gamma citata dall’azienda comprende OMODA 4, presentata al Salone Auto Torino, e OMODA 9 Aurora Edition. Per conoscere il ruolo di OMODA X nell’offerta nazionale bisognerà attendere le successive comunicazioni su dotazioni tecniche, listino e tempi di commercializzazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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