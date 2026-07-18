18 Luglio 2026

Home / MOTORI / Stellantis, possibile una terza E-Car a Pomigliano dal 2028

La notizia in sintesi

Stellantis valuta una terza E-Car per lo stabilimento di Pomigliano .

valuta una terza E-Car per lo stabilimento di . La prima piattaforma E-Car è attesa in Campania nel 2028.

Due modelli ad alto volume dovrebbero costare attorno ai 15 mila euro.

La Citroën 2 CV concept sarà presentata al Salone di Parigi.

(Riassunto generato con AI)

Pomigliano al centro del piano E-Car

Stellantis punta a rafforzare il ruolo dello stabilimento di Pomigliano nel programma delle E-Car: oltre ai due modelli ad alti volumi previsti dal 2028, il gruppo valuta l’arrivo di una terza vettura elettrica compatta. L’ipotesi è emersa nell’audizione di Antonio Filosa davanti alle commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato, dove il manager ha richiamato il piano industriale per la fabbrica campana. Il motivo è legato all’obiettivo di produrre auto elettriche accessibili, con prezzi indicati attorno ai 15 mila euro, in un segmento destinato a incidere sui volumi del gruppo.

Il terzo modello non è stato confermato ufficialmente e non sono disponibili indicazioni sulle sue caratteristiche, sul marchio o sulle tempistiche produttive. Antonio Filosa ha però auspicato che anche questa ulteriore E-Car possa essere assegnata a Pomigliano, insieme ai due veicoli già annunciati. La scelta definitiva dipenderà dall’evoluzione del progetto e dai volumi che Stellantis riterrà sostenibili per ciascun impianto.

Tre modelli, produzione ancora da definire

Il piano di Stellantis contempla attualmente tre E-Car, ma la concentrazione dell’intera produzione in Italia resta una possibilità e non una decisione acquisita. Secondo le informazioni riportate, il gruppo sta valutando evoluzioni del progetto anche per marchi di fascia più alta, fra cui Jeep e Peugeot. L’eventuale ampliamento della gamma renderebbe più rilevante la scelta della sede produttiva, perché la piattaforma dovrebbe servire modelli diversi per posizionamento e marchio.

In presenza di volumi elevati, Stellantis potrebbe decentralizzare la produzione e destinare almeno una delle piccole elettriche a una fabbrica francese. Questa opzione non cancella il ruolo prospettato per Pomigliano, dove nel 2028 dovrebbe debuttare la prima piattaforma E-Car e dove sono attesi almeno due nuovi modelli. Indica però che l’assegnazione del terzo veicolo rimane subordinata a valutazioni industriali non ancora concluse.

La prudenza è necessaria anche perché non è stato comunicato quale dei tre modelli possa essere realizzato fuori dall’Italia. Non è stato precisato neppure se il progetto destinato ai brand di fascia più alta coincida con la terza vettura auspicata da Antonio Filosa per il sito campano. Al momento, quindi, l’unico elemento certo è la programmazione di due produzioni E-Car ad alto volume a Pomigliano.

Parigi può anticipare la nuova gamma

Il primo nome confermato nel trio di piccole elettriche è la Citroën 2 CV, che sarà mostrata in forma di concept al Salone di Parigi del prossimo ottobre. L’evento francese può offrire un primo riferimento concreto sulla direzione stilistica e commerciale del progetto, senza chiarire però la distribuzione produttiva fra Italia e Francia. La presentazione riguarda infatti un prototipo e non costituisce, da sola, un’annunciata assegnazione industriale.

Olivier François, ceo di Fiat, ha espresso la volontà di portare nella capitale francese anche la piccola del Lingotto. Un doppio debutto è considerato improbabile, ma potrebbero emergere un teaser o il nome della prossima piccola Fiat. Più distante appare invece l’arrivo della sorella Opel, indicato sul mercato nel 2029.

FAQ

Quando arriva la piattaforma E-Car a Pomigliano?

Sì, la prima piattaforma E-Car è prevista nello stabilimento di Pomigliano nel 2028, secondo quanto ricordato da Antonio Filosa durante l’audizione parlamentare.

Quanti modelli E-Car produrrà Pomigliano?

Sì, sono previsti almeno due nuovi modelli ad alti volumi; una terza E-Car è auspicata per Pomigliano, ma non risulta ancora confermata.

Quale prezzo è previsto per le E-Car?

Sì, i due nuovi modelli E-Car ad alto volume indicati da Stellantis dovrebbero avere prezzi attorno ai 15 mila euro.

Quando sarà mostrata la Citroën 2 CV?

Sì, la Citroën 2 CV sarà mostrata come concept al Salone di Parigi in programma il prossimo ottobre.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Quattroruote.