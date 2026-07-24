24 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Claude aggiorna la modalità vocale e la collega a Gmail e Slack

La notizia in sintesi

Anthropic aggiorna la modalità vocale di Claude con modelli più avanzati.

aggiorna la modalità vocale di con modelli più avanzati. La funzione può usare Sonnet e Opus per richieste complesse.

e per richieste complesse. Arriva l’accesso contestuale a Gmail e Slack , previa autorizzazione.

e , previa autorizzazione. Il rilascio beta coinvolge app desktop, mobile e versione web di Claude.

(Riassunto generato con AI)

Claude migliora la modalità vocale

Anthropic ha aggiornato nelle ultime ore la modalità vocale di Claude, il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale, estendendone le capacità su desktop, mobile e web. La novità consente agli utenti di parlare con il chatbot affidando le richieste non solo a Haiku, ma anche ai modelli più evoluti Sonnet e Opus, a seconda del piano di accesso.

L’intervento punta a risolvere un limite emerso nell’uso quotidiano: la precedente architettura indirizzava le conversazioni vocali esclusivamente verso Haiku, il modello più piccolo dell’azienda, scelto per contenere la latenza. Il risultato era una risposta adeguata alle domande semplici, ma potenzialmente meno efficace nelle richieste articolate.

Con l’aggiornamento, la modalità vocale usa la versione più rapida del modello selezionato, cercando di combinare fluidità e maggiore capacità di ragionamento. Per chi utilizza un accesso a pagamento, Claude riprende come impostazione predefinita l’ultimo sistema usato nelle chat testuali.

Modelli, app connesse e limiti operativi

Gli utenti possono anche passare tra Haiku, Sonnet e Opus durante la stessa conversazione tramite il selettore dei modelli. Secondo Anthropic, “Voice mode uses the fastest version of whichever model you’ve selected, so the conversation runs smoothly”: una formulazione che chiarisce come la velocità resti un criterio centrale nel funzionamento della funzione.

Un secondo cambiamento riguarda l’uso delle applicazioni collegate. Se l’utente concede l’autorizzazione, Claude può recuperare contesto da servizi quali Gmail e Slack, ampliando le informazioni disponibili per rispondere alle richieste vocali. Il punto rilevante è il consenso: il collegamento ai dati delle app non è descritto come automatico, ma subordinato al permesso dell’utente.

Resta però una differenza tecnica rispetto al nuovo sistema GPT-Live di OpenAI. Un portavoce di Anthropic ha spiegato a Engadget che Claude utilizza un’architettura a turni: ascolta, si ferma per elaborare e poi risponde. Non è quindi un sistema full duplex, capace di processare simultaneamente la voce e generare l’output.

Questa impostazione può rendere l’interazione meno naturale rispetto a una conversazione continua. La modalità vocale non rileva inoltre in automatico un cambio di lingua nel corso del dialogo: occorre avvisare Claude a voce oppure selezionare la lingua dalle impostazioni vocali.

Beta estesa e sviluppo ancora aperto

Anthropic sta distribuendo la nuova modalità vocale in beta a tutti gli utenti di Claude sulle app desktop e mobile, oltre che sul client web. Gli account gratuiti mantengono la possibilità di parlare con l’assistente nelle lingue supportate, incluso l’indonesiano, ma hanno un vincolo: una sola connessione e richieste elaborate tramite Haiku.

L’azienda ha precisato a Engadget che questa versione è concentrata su intelligenza e accesso agli strumenti. Anthropic ha inoltre indicato che continuerà a investire nella voce e che condividerà ulteriori novità entro la fine dell’anno.

La direzione del rilascio segnala che il confronto tra assistenti vocali non dipende soltanto dalla qualità della sintesi, ma dalla capacità di usare modelli avanzati e contesto autorizzato senza rinunciare alla rapidità.

FAQ

Quali modelli usa ora Claude in voce?

Sì, la modalità vocale può usare Haiku, Sonnet o Opus. Per gli utenti paganti, parte dall’ultimo modello selezionato nelle conversazioni testuali.

Claude voce può collegarsi a Gmail?

Sì, Claude può recuperare contesto da Gmail e Slack, ma solo dopo che l’utente ha concesso esplicitamente l’autorizzazione all’accesso.

La modalità vocale di Claude è disponibile gratuitamente?

Sì, gli account gratuiti possono usarla nelle lingue supportate, ma dispongono di una sola connessione e tutte le richieste vengono gestite da Haiku.

Claude riconosce automaticamente il cambio di lingua?

No, Claude non rileva automaticamente il cambio di lingua durante la conversazione. Occorre comunicarlo a voce o selezionare la lingua nelle impostazioni.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Engadget.