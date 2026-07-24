Anthropic estende la modalità vocale ai modelli Opus e Sonnet

24 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Anthropic estende la modalità vocale ai modelli Claude Sonnet e Claude Opus .

estende la modalità vocale ai modelli e . La funzione passa dalle richieste rapide a compiti professionali più complessi.

Il servizio supporta ora anche l’italiano e altre otto lingue.

Gli utenti possono alternare voce, testo e modelli nella stessa conversazione.

(Riassunto generato con AI)

Claude amplia la voce ai modelli avanzati

Anthropic ha reso disponibile la modalità vocale di Claude anche sui modelli Sonnet e Opus, ampliandone al tempo stesso l’integrazione con applicazioni come Gmail, Slack e Canva. La novità riguarda il modo in cui gli utenti possono interagire con l’assistente: non più soltanto domande rapide gestite da Claude Haiku, ma conversazioni vocali destinate anche ad attività che richiedono ragionamenti e analisi più articolati.

Secondo quanto spiegato dall’azienda in un post sul proprio blog, l’uso concreto della voce ha superato l’obiettivo iniziale di fornire risposte immediate con bassa latenza. Gli utenti hanno iniziato a usare la funzione per affrontare “real business problems”, cioè problemi di lavoro reali, mostrando una domanda per interazioni più profonde rispetto a quelle per cui Haiku era stato progettato.

L’estensione coinvolge inoltre la disponibilità linguistica: dopo una fase beta per le lingue diverse dall’inglese, la modalità vocale viene proposta anche in francese, tedesco, spagnolo, hindi, indonesiano, italiano, giapponese, coreano e portoghese. Per gli utenti italiani, l’arrivo dell’italiano rende la funzione direttamente utilizzabile senza dipendere dall’inglese.

Dal dialogo rapido alle attività operative

Finora la voce di Claude era associata a Haiku, il modello più veloce ma meno potente della gamma di Anthropic. L’azienda riconosce che questo modello riusciva a mantenere le conversazioni rapide, ma non sempre sufficientemente approfondite: “kept conversations quick, but not always deep”. La scelta di includere Sonnet e Opus risponde quindi a un uso che si è evoluto dalle richieste occasionali verso esigenze professionali.

Sonnet e Opus vengono descritti da Anthropic come modelli “designed for hard problem-solving”, progettati per risolvere problemi difficili. Possono offrire risposte e analisi più complesse e, nelle funzioni previste, agire per conto dell’utente. Gli esempi indicati includono la trasformazione di una conversazione in una presentazione di una pagina e la riorganizzazione degli appuntamenti in calendario quando un treno è in ritardo.

Il punto centrale non è soltanto la qualità della risposta vocale, ma la continuità dell’interazione. Un utente può iniziare un dialogo rapido con Haiku, passare alla modalità testuale oppure proseguire con Opus per sviluppare meglio un’idea. Il cambio tra voce, testo e modelli può avvenire nel corso della stessa conversazione, senza dover ricominciare il contesto.

Questa impostazione colloca la voce come interfaccia di accesso a modelli con capacità differenti, invece che come funzione isolata dedicata alle sole domande semplici. L’integrazione annunciata con Gmail, Slack e Canva amplia inoltre il perimetro d’uso verso strumenti già presenti nei flussi di lavoro.

Una voce pensata per continuità e profondità

La conseguenza più rilevante dell’aggiornamento è la possibilità di modulare la complessità del supporto senza abbandonare la conversazione. La rapidità di Haiku resta utile per uno scambio iniziale, mentre Sonnet e Opus possono subentrare quando serve maggiore analisi. È una distinzione coerente con l’uso segnalato da Anthropic: la voce non viene più impiegata solo per quesiti informali, ma anche per attività con finalità operative.

Resta importante una correzione temporale: la modalità vocale di Claude è stata lanciata nel 2025, non nel 2026, come riportato inizialmente nella versione poi corretta della notizia.

FAQ

Quali modelli Claude ricevono la modalità vocale?

Sì, la modalità vocale è ora disponibile su Claude Haiku, Claude Sonnet e Claude Opus.

Claude voce è disponibile in italiano?

Sì, l’italiano è tra le nove lingue rese disponibili oltre all’inglese dopo la precedente fase beta.

Si può cambiare modello durante una conversazione?

Sì, gli utenti possono passare tra testo e voce e cambiare modello senza interrompere la stessa conversazione.

Quali app vengono citate nell’espansione?

Sì, Anthropic indica un’estensione della propria presenza in Gmail, Slack e Canva.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Verge.