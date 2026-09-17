17 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/myPOS lancia Flex, POS Android compatto per pagamenti in mobilità

La notizia in sintesi myPOS ha annunciato il lancio del nuovo Smart POS myPOS Flex.

Il dispositivo Android ha un display touch da 4 pollici.

Supporta carte, pagamenti contactless e wallet digitali.

Integra funzioni per vendite, rimborsi, richieste di pagamento e Gift Card.

myPOS ha annunciato il lancio di myPOS Flex, un terminale di pagamento Android compatto destinato a professionisti, piccoli esercenti e attività che lavorano sia al banco sia fuori da una postazione fissa. Il dispositivo punta a riunire l’accettazione dei pagamenti e alcune funzioni operative utilizzate nella gestione quotidiana delle vendite.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il terminale è pensato per chi presta servizi presso i clienti, per gli ambulanti, ma anche per bar, ristoranti e negozi. myPOS segnala che i dispositivi mobili rappresentavano già un quarto delle transazioni eseguite nei punti vendita fisici, senza indicare nel materiale diffuso il periodo o la fonte del dato.

Terminale compatto per pagamenti al banco e in mobilità

myPOS Flex dispone di un display touch da 4 pollici ed è basato sul sistema operativo Android. Il formato tascabile è indicato dall’azienda come uno degli elementi che consentono di usare il POS in contesti diversi dalla cassa tradizionale, ad esempio durante consegne, appuntamenti professionali o vendite itineranti.

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Il dispositivo permette di accettare carte, pagamenti contactless e wallet digitali. Alle funzioni di incasso si affiancano strumenti dedicati alle operazioni successive alla vendita: annullamenti, rimborsi, richieste di pagamento, pre-autorizzazioni e riconciliazione delle transazioni. Sono inoltre previste Gift Card e una modalità multi-operatore.

La gestione delle ricevute avviene anche in formato digitale: il cliente può riceverle attraverso un QR code. L’obiettivo dichiarato è ridurre il ricorso a una postazione fissa e concentrare in un solo dispositivo alcune attività che normalmente accompagnano il pagamento.

Materiali e documentazione diffusi con l’annuncio

L’azienda ha reso disponibile il comunicato online e un documento allegato, disponibile anche tramite un secondo collegamento al file.

Fra le immagini distribuite figurano una scena per il settore food & beverage, disponibile in prima versione e seconda versione; un’immagine retail denominata “02”, in prima copia e seconda copia; e un’immagine retail “03”, nei formati uno e due.

Completano il materiale una foto food & beverage, nelle versioni uno e due, e un’immagine retail “01”, disponibile in prima versione e seconda versione.

Il lancio riguarda quindi un dispositivo rivolto alle attività che richiedono funzioni di pagamento e gestione vendite utilizzabili nello stesso strumento. Il comunicato non riporta prezzi, data di disponibilità commerciale né informazioni sulle condizioni di acquisto.

FAQ

Che cos’è myPOS Flex?

È uno Smart POS compatto basato su Android, progettato per esercenti, professionisti e piccole attività che lavorano al banco o in mobilità.

Quali pagamenti accetta myPOS Flex?

Carte, pagamenti contactless e wallet digitali sono i metodi di pagamento indicati nel comunicato diffuso da myPOS.

Quali funzioni gestionali include il terminale?

Vendite, annullamenti, rimborsi, richieste di pagamento, pre-autorizzazioni, riconciliazione delle transazioni, Gift Card e modalità multi-operatore sono le funzioni dichiarate.

Come vengono inviate le ricevute digitali?

Attraverso un QR code, che consente di condividere la ricevuta in formato digitale con il cliente in pochi passaggi.

Da quali fonti provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.