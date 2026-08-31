Miele spiega come rimuovere macchie estive e aloni dai capi

31 Agosto 2026

31 Agosto 2026/Home/PRODOTTI/Miele spiega come rimuovere macchie estive e aloni dai capi

La notizia in sintesi

  • Miele diffonde consigli per trattare macchie e aloni sui capi dopo le vacanze.
  • Le indicazioni riguardano frutta, marmellata, gelato, sudore, deodorante ed erba.
  • Tra le precauzioni: provare i rimedi su una parte nascosta del tessuto.
  • Alcune lavatrici Miele includono un’opzione dedicata al trattamento delle macchie.

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Dopo il rientro dalle vacanze, Miele ha diffuso una guida con alcuni suggerimenti per affrontare macchie e aloni rimasti su abiti estivi, prima del lavaggio e della conservazione nell’armadio. Le indicazioni riguardano residui di frutta, marmellata e gelato, ma anche segni di deodorante, sudore ed erba.

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L’azienda segnala che la riuscita del trattamento dipende anche dal tempo trascorso dalla comparsa della macchia e dal tipo di tessuto. Per questo raccomanda di verificare sempre la compatibilità dei prodotti utilizzati con il capo da trattare, soprattutto nel caso di tessuti colorati o delicati.

Come trattare le macchie di cibo

Per le macchie di frutta ormai asciutte, Miele suggerisce un ammollo di alcune ore nel latticello con qualche goccia di succo di limone, controllando periodicamente le condizioni dell’indumento. Per i capi delicati indica l’uso di ammoniaca e alcol saponato; sui tessuti bianchi consiglia l’aggiunta di sale smacchiante al detersivo, mentre per quelli colorati cita la candeggina liquida adatta ai colori.

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Le macchie di marmellata possono invece essere trattate inizialmente con acqua calda e un panno. Se il residuo persiste, la guida indica acqua saponata e alcol. Per il gelato, l’indicazione è usare una miscela di ammoniaca e alcol, seguita da un risciacquo con acqua pulita e tiepida.

Si tratta di rimedi che richiedono attenzione alla composizione del tessuto e alle istruzioni di lavaggio riportate sull’etichetta. Il comunicato raccomanda inoltre di eliminare ogni residuo del pretrattamento prima di procedere con un lavaggio a caldo, che potrebbe fissare ulteriormente la macchia.

Deodorante, sudore ed erba

Per gli aloni di deodorante, più frequenti sulle camicie e sulle magliette dai colori chiari, Miele propone un pretrattamento con acido citrico al 5% prima del lavaggio. Per gli aloni gialli dovuti al sudore, invece, suggerisce di lasciare il capo in ammollo in acqua e aceto prima del normale ciclo di lavaggio.

La procedura cambia nel caso delle macchie di erba. Secondo l’azienda, il tessuto non dovrebbe essere bagnato subito con acqua: il trattamento indicato prevede ammoniaca diluita e succo di limone, prima del passaggio in lavatrice. La candeggina può schiarire questo tipo di macchia, ma non va applicata su capi colorati o delicati e richiede una valutazione preventiva del materiale.

Le precauzioni prima del lavaggio

La guida invita a testare ogni rimedio in un punto non visibile dell’indumento, come la parte interna del capo. Prima di intervenire, Miele consiglia di sistemare un panno assorbente sotto la macchia e di usare un panno chiaro per tamponarla.

L’operazione va eseguita senza strofinare: lo sfregamento, secondo le indicazioni diffuse dall’azienda, può estendere la macchia e danneggiare le fibre. Il principio è particolarmente rilevante per gli indumenti che hanno già subito sole, salsedine, creme solari o lavaggi durante il periodo estivo.

L’opzione macchie sulle lavatrici

Nel comunicato Miele segnala che alcune proprie lavatrici sono dotate dell’opzione “Macchie”, dedicata al trattamento di residui di fragole, ciliegie, mirtilli neri e diversi tipi di succo di frutta. I modelli che includono questa funzione dispongono anche di una guida alle macchie visualizzata sul display.

Programmi, funzioni e caratteristiche possono variare in base al modello e alla configurazione dell’elettrodomestico. La guida diffusa dall’azienda non sostituisce quindi la verifica delle indicazioni riportate sulle etichette dei capi e sui manuali dei prodotti utilizzati per il trattamento.

FAQ

Come trattare una vecchia macchia di frutta?

Miele suggerisce un ammollo di alcune ore nel latticello con qualche goccia di succo di limone, controllando periodicamente il capo.

Come eliminare gli aloni di sudore?

L’ammollo in acqua e aceto prima del lavaggio normale è il trattamento indicato per gli aloni gialli sui tessuti chiari.

Come intervenire sulle macchie di erba?

Ammoniaca diluita e succo di limone vanno applicati prima del lavaggio; la candeggina non è indicata per colorati e delicati.

Quali precauzioni servono prima di smacchiare?

Il rimedio va testato su una parte nascosta, usando un panno assorbente sotto la macchia e tamponando senza strofinare.

Da dove provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da Miele, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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