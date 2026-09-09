Milano lancia il carpooling per ridurre il traffico urbano

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Protezione Sicura per il Vostro Telefono: Questo supporto cellulare auto offre un’eccellente protezione e stabilità, evitando efficacemente che il telefono cada anche quando si guida a velocità elevata o su strade dissestate. Inoltre, i bracci di fissaggio e la piastra inferiore sono dotati di cuscinetti in silicone ultra-flessibili e morbidi, per evitare graffi al telefono. · Rotazione a 360 Gradi e Possa Utilizare con Una Sola Mano: Il poggia telefono auto può ruotare di 360 gradi. È possibile posizionare il telefono in modalità orizzontale o verticale in base alle proprie preferenze per una migliore esperienza di guida. Grazie ai pulsanti di blocco e rilascio rapido, è possibile installare o rimuovere il telefono in modo semplice e sicuro, consentendo di utilizzare questo supporto in modo rapido e pratico. · Compatibilità Con Tutti i Telefoni e Le Custodie Spesse: Progettato per adattarsi a diverse dimensioni del telefono e consentire l’uso di custodie protettive più spesse. Compatibile con i modelli per iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, 16 Plus, 16, 15, 14, 13 Mini, 12, 11, SE, per Samsung Galaxy S24 Ultra S24 S23 S22 A15 A55, per Xiaomi, per OPPO, per Pixel 8 9 e altri smartphones.