13 Settembre 2026

/ Home/PERSONE/Ayo Edebiri diventa ambassador New Balance con una campagna a Boston

La notizia in sintesi Ayo Edebiri è la nuova ambassador di New Balance

La campagna è ambientata nel quartiere Dorchester di Boston

La New Balance 574 è al centro dei look della campagna

L’attrice parteciperà a future campagne e progetti creativi

New Balance ha annunciato l’ingresso di Ayo Edebiri nel proprio gruppo di ambassador. L’attrice, sceneggiatrice, produttrice, regista e comica statunitense collaborerà con il marchio nelle prossime campagne e in progetti creativi legati allo storytelling e alla cultura.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La prima campagna della partnership è ambientata a Dorchester, quartiere di Boston in cui Edebiri è cresciuta. Il progetto ripercorre luoghi e scene quotidiane della zona, collegando la storia personale dell’attrice alla città dove ha sede anche New Balance.

La campagna a Dorchester

Gli scatti della campagna sono stati realizzati dal fotografo Tyler Mitchell, con styling curato da Danielle Goldberg. Al centro dei look indossati da Edebiri c’è la New Balance 574, modello storico del marchio statunitense.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

La scelta di Boston come ambientazione non riguarda soltanto l’origine dell’attrice: New Balance ha il proprio quartier generale nella città del Massachusetts ed è un’azienda indipendente dal 1906. Secondo quanto riportato nel comunicato, nel 2025 ha registrato vendite globali per 9,2 miliardi di dollari e conta 14mila dipendenti nel mondo.

Chris Davis, Brand President e Chief Marketing Officer di New Balance, ha presentato l’accordo come una collaborazione fondata sull’affinità tra il percorso creativo di Edebiri e l’identità del marchio.

«Siamo incredibilmente entusiasti e onorati di accogliere Ayo nella famiglia degli ambassador New Balance», afferma Chris Davis, Brand President e Chief Marketing Officer di New Balance. «È un talento unico, con un punto di vista distintivo e una forte consapevolezza di sé. Nel mondo dell’intrattenimento, della moda e della cultura, Ayo ha costruito la propria carriera tracciando un percorso personale e portando autenticità, creatività e intelligenza in tutto ciò che fa. Non segue la cultura, contribuisce a definirla: uno spirito indipendente che rispecchia profondamente i valori di New Balance.»

Il percorso di Ayo Edebiri

Edebiri ha ottenuto riconoscimenti come attrice per il ruolo di Sydney nella serie FX The Bear, accanto a Jeremy Allen White. Per quella interpretazione ha vinto nel 2023 l’Emmy come migliore attrice non protagonista in una serie comedy e nel 2024 i premi Critics Choice, SAG e Golden Globe come migliore attrice protagonista.

Nel corso della terza stagione di The Bear ha debuttato anche alla regia. Il comunicato ricorda inoltre la partecipazione nel 2025 a After the Hunt di Luca Guadagnino, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, e il doppiaggio del personaggio Envy nel film Pixar Inside Out 2.

Tra gli altri progetti indicati figurano il debutto a Broadway in Proof con Don Cheadle, la serie Prodigies per Apple TV, la sceneggiatura del film live action di Barney per A24, il film Clarissa di Neon e un ruolo vocale nel film animato Ally di Bong Joon Ho.

Per l’attrice, il legame con il brand è collegato anzitutto alla sua esperienza a Boston. «Penso sempre alle storie che raccontiamo», afferma Ayo Edebiri. «Crescendo a Boston, New Balance è sempre stata parte della storia della città, per questo questa collaborazione è nata in modo incredibilmente naturale. Quello che ammiro di New Balance è la capacità di raccontare storie sempre diverse ed esplorare stili differenti, senza mai perdere di vista la propria identità. Sono entusiasta di scoprire quali storie racconteremo insieme.»

I prossimi progetti della partnership

New Balance non ha indicato date, prodotti aggiuntivi o dettagli economici dell’accordo. L’azienda ha però previsto che Edebiri sarà coinvolta nelle future campagne e iniziative narrative del marchio, oltre che nello sviluppo di progetti creativi e appuntamenti culturali.

La collaborazione parte dunque dalla campagna girata a Dorchester e dalla 574, ma dovrebbe proseguire con nuovi contenuti in cui l’attrice contribuirà, secondo l’annuncio, alla direzione creativa del racconto del brand.

FAQ

Chi è la nuova ambassador di New Balance?

Ayo Edebiri, attrice, sceneggiatrice, produttrice, regista e comica, è entrata nel gruppo di ambassador del marchio.

Dove è ambientata la campagna con Ayo Edebiri?

La campagna è ambientata a Dorchester, il quartiere di Boston dove Ayo Edebiri è cresciuta.

Quale scarpa indossa Ayo Edebiri nella campagna?

La New Balance 574 è il modello protagonista dei look indossati dall’attrice nella campagna di lancio.

Chi ha fotografato la campagna New Balance?

Tyler Mitchell ha realizzato le fotografie, mentre Danielle Goldberg ha curato lo styling della campagna.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.