Roma, meccanici: in aumento i guasti causati da carburante contaminato

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

A Roma aumentano i veicoli in panne dopo il rifornimento.

aumentano i veicoli in panne dopo il rifornimento. I meccanici segnalano acqua, residui e impurità nei serbatoi.

I casi coincidono con il rialzo dei prezzi di benzina e diesel.

Consumatori e automobilisti possono documentare il danno e chiedere risarcimenti.

( Riassunto generato con AI)

Carburante contaminato, segnalazioni in aumento a Roma

Roma registra nelle ultime settimane un aumento di auto, moto e scooter in panne poco dopo il rifornimento, nonostante il serbatoio risulti pieno. L’inchiesta di Adnkronos, ripresa da Leggo, raccoglie le testimonianze di meccanici della Capitale che hanno trovato carburante con acqua, sporcizia o altre impurità nei mezzi portati in officina.

Il fenomeno riguarda diverse aree cittadine, dal Quadraro a Monteverde, da Corso Trieste a Casalbruciato, e colpisce in particolare i veicoli più recenti, che possono spegnersi subito dopo il pieno. Le segnalazioni arrivano mentre benzina e gasolio sono tornati su livelli elevati, alimentando tra alcuni operatori un sospetto di collegamento che, tuttavia, non risulta dimostrato dalle testimonianze raccolte.

Il punto verificabile è un altro: per accertare acqua o carburante non conforme serve una valutazione tecnica. Per gli automobilisti, la tracciabilità dell’ultimo rifornimento e la conservazione della documentazione diventano quindi decisive sia per individuare l’origine del problema sia per eventuali richieste di rimborso.

Le testimonianze delle officine e i rischi tecnici

Giancarlo Lanza, titolare di un’officina al Quadraro, racconta: “In cinquant’anni di lavoro non mi era mai capitato di trovare auto con la benzina allungata con l’acqua, se non negli ultimi sei mesi”. A Monteverde, il moto meccanico Roberto Federici segnala un incremento dei casi e riferisce di due clienti arrivati nella stessa giornata.

Secondo Federici, scooter, moto e motorini di ultima generazione possono fermarsi poco dopo il rifornimento quando la benzina è di scarsa qualità. Romar Ponciano, in zona Corso Trieste, parla di almeno dieci casi negli ultimi mesi e descrive la presenza di acqua insieme a morchia, polveri sottili o sabbie che possono sedimentare nelle cisterne e finire nel carburante pompato.

A Casalbruciato, Renato Di Nicolò stima una crescita del 25-30% dei casi con residui d’acqua o sporcizia nei serbatoi. Il dato non prova una causa unica né identifica singoli impianti, ma restituisce una criticità concreta per i proprietari: il fermo del veicolo e possibili danni al motore richiedono diagnosi, pulizia del circuito e documentazione dell’intervento.

Sullo sfondo restano i prezzi: la benzina media è passata da 1,67 euro al litro il 1° gennaio 2026 a 1,94 euro il 1° giugno, mentre il diesel è salito da 1,65 a oltre 2 euro. Negli ultimi giorni la benzina sfiora 2 euro e il gasolio si avvicina a 2,10 euro, con livelli potenzialmente superiori in autostrada.

Documentazione e controlli diventano centrali

Per Gianluca Di Ascenzo, presidente del Codacons, la vendita di carburante alterato può configurare frode in commercio, truffa e violazioni fiscali. Il consumatore difficilmente può riconoscere da solo l’eventuale contaminazione: occorre un tecnico specializzato.

Donvito invita a ricordare l’impianto dell’ultimo rifornimento, chiedere il rimborso e, se il danno è dimostrabile, presentare una diffida documentata. La segnalazione all’Antitrust per pratica commerciale scorretta non risolve il singolo caso, ma può contribuire ai controlli. Il Codacons chiede inoltre verifiche massicce di Guardia di finanza e Mimit sulla rete di distribuzione.

FAQ

Quali sintomi indica il carburante contaminato?

Sì: spegnimenti improvvisi dopo il rifornimento, pur con serbatoio pieno, sono il segnale più ricorrente descritto dai meccanici romani.

Quali veicoli risultano più esposti?

Sì: scooter, motorini e moto di ultima generazione possono arrestarsi poco dopo il pieno, secondo la testimonianza di Roberto Federici.

Come si verifica l’acqua nel carburante?

Sì: serve l’intervento di un tecnico specializzato, perché il proprietario del veicolo difficilmente può individuare autonomamente acqua o impurità nel carburante.

Si può chiedere il rimborso al distributore?

Sì: l’automobilista può rivalersi sull’impianto venditore, chiedendo rimborso e danni documentati con ricevute, diagnosi tecnica e prova dell’intervento effettuato.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì: il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos e Leggo.