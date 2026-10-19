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Dyson lancia in Italia due robot per le pulizie da 549 euro

Dyson lancia in Italia due robot per le pulizie da 549 euro

19 Ottobre 2026

19 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Dyson lancia in Italia due robot per le pulizie da 549 euro

La notizia in sintesi

  • Dyson porta in Italia i robot R1 Nurovi Dry e R2 Nurovi Wash+Dry da ottobre 2026.
  • I prezzi sono rispettivamente di 549 e 849 euro, nei Dyson Demo Store e sul sito dell’azienda.
  • Il modello R2 aggiunge il lavaggio con panni a triangolo di Reuleaux, progettati per raggiungere bordi e angoli.
  • Entrambi utilizzano sensori per adattare l’aspirazione e una stazione senza sacco per lo svuotamento automatico.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Dyson R2 Nurovi Wash+Dry Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Autopulente | Robot aspirapolvere e lavapavimenti in uno. Panni Reuleaux fin dentro gli angoli. 21.000 Pa Twin-capture su ogni pavimento..

ASPIRA E LAVA I PAVIMENTI IN UN’UNICA PULIZIA AUTOMATICA: Basta scegliere tra un robot aspirapolvere e un robot lavapavimenti. Il robot aspirapolvere lavapavimenti Dyson R2 Nurovi Wash+Dry raccoglie polvere e detriti e lava i pavimenti duri nello stesso passaggio, poi torna alla base per svuotarsi, pulirsi, rifornirsi d’acqua e ricaricarsi in automatico. Progettato per le prestazioni di pulizia superiori Dyson, a secco e a umido: lavaggio accurato fin dentro gli angoli e sistema Twin-capture per una potente raccolta di polvere e detriti su tutti i pavimenti. Cucina, ingresso, soggiorno e zona notte restano puliti ogni giorno, senza prendere in mano mocio o scopa. · LAVA FIN DENTRO GLI ANGOLI E LUNGO I BORDI: I robot lavapavimenti con panni rotondi spesso lasciano angoli sporchi e una riga grigia lungo il battiscopa. I panni lavanti triangolari di Reuleaux Dyson risolvono il problema: basati su un triangolo curvo a larghezza costante, si estendono automaticamente per pulire fin dentro gli angoli, arrivando dove i panni rotanti circolari non arrivano. La spazzola laterale estensibile raggiunge bordi, angoli e punti difficili, mentre il rilevamento di prossimità individua pareti e battiscopa per una pulizia avanzata dei bordi. Laser lineari e sensori di bordo aiutano il robot a pulire più vicino alle pareti evitando gli ostacoli. · LAVAGGIO CON ACQUA CALDA CHE LASCIA ASCIUTTI I TAPPETI: Niente più tappeti umidi o acqua sporca spalmata sul pavimento. L’acqua viene riscaldata nella base a 75 °C per aiutare a rimuovere le macchie ostinate dai pavimenti duri, come residui secchi in cucina o impronte di zampe fangose all’ingresso. Un sensore a ultrasuoni riconosce pavimento duro e tappeto e solleva automaticamente i panni bagnati di 9 mm, così i tappeti restano asciutti mentre piastrelle, legno trattato, laminato e vinile vengono lavati. Abbinalo al detergente per pavimenti duri Dyson 02 Probiotic: non schiumogeno, atossico, delicato sui pavimenti e sicuro per animali e bambini. La base lo dosa per te.

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Dyson introduce in Italia due robot per la pulizia domestica: R1 Nurovi Dry e R2 Nurovi Wash+Dry, disponibili da ottobre 2026 nei Dyson Demo Store e sul sito dell’azienda. Costano rispettivamente 549 e 849 euro. Il secondo modello affianca all’aspirazione il lavaggio dei pavimenti, con panni dalla forma studiata per avvicinarsi alle pareti e pulire gli angoli.

La gamma combina un sistema di raccolta meccanica dei detriti con l’aspirazione della polvere fine. I sensori regolano il funzionamento in base allo sporco rilevato e alla superficie, mentre la stazione provvede allo svuotamento automatico. Sul Dyson R2 Nurovi Wash+Dry, la base gestisce anche la pulizia e l’asciugatura dei panni.

Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry

Jake Dyson, Chief Engineer, descrive così l’impostazione del progetto:

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“La pulizia robotizzata non riguarda solo la potenza di aspirazione, ma il modo in cui l’intero sistema lavora in sinergia per offrire prestazioni reali nell’ambiente domestico. Con i robot Dyson Nurovi abbiamo ripensato ogni aspetto dalla A alla Z: dalla modalità di raccolta dei detriti alla pulizia di bordi e angoli, fino al modo in cui la macchina rileva l’ambiente e si adatta a esso. Il risultato è una gamma di robot che pulisce in modo intelligente, preciso ed efficace su qualsiasi superficie,”

Come cambiano il lavaggio e la raccolta dello sporco

La particolarità dei panni del modello R2 è la geometria a triangolo di Reuleaux, composta da tre archi di cerchio e caratterizzata da una larghezza costante. Il movimento eccentrico permette alle estremità di spingersi verso gli angoli e lungo i bordi. L’obiettivo dichiarato da Dyson è aumentare il contatto con le aree vicine alle pareti rispetto ai panni circolari.

Per l’aspirazione, il sistema Twin-capture assegna compiti diversi alla spazzola e al motore. Le setole accompagnano i detriti più grandi all’interno del robot attraverso un’azione meccanica; l’aspirazione interviene invece sulla polvere fine e sulle particelle più piccole. La raccolta non dipende quindi soltanto dalla forza del flusso d’aria, ma anche dal lavoro della spazzola sul pavimento.

Una spazzola laterale estensibile serve a raggiungere le zone lungo le pareti. Il suo connettore flessibile regola pressione e direzione delle spazzole, guidando lo sporco verso il flusso d’aria. Secondo l’azienda, l’inclinazione e la struttura sono progettate anche per limitare la dispersione dei detriti e l’avvolgimento di peli e capelli intorno alle setole.

Testo alternativo

Sensori e manutenzione automatica nella base

Il rilevamento dello sporco utilizza un sensore piezoelettrico, che misura acusticamente la presenza di polvere durante il passaggio. Il robot modifica di conseguenza la potenza di aspirazione. A questo si affianca il riconoscimento delle superfici, impiegato per adattare il comportamento di pulizia al tipo di pavimento incontrato.

La stazione di ricarica è senza sacco e impiega otto cicloni per separare e raccogliere i detriti secchi scaricati dal robot. Dyson indica una capacità di conservazione dei rifiuti fino a 90 giorni in un sistema sigillato. È un dato riferito alla raccolta dello sporco nella base, non all’autonomia della batteria.

Per R2, la gestione del lavaggio comprende il riempimento d’acqua e il trattamento dei panni dopo la pulizia. La stazione li lava con acqua a 75 °C e successivamente li asciuga con aria a 45 °C. L’azienda attribuisce a questa procedura la funzione di contrastare la formazione di muffe e cattivi odori.

Programmazione e controllo dall’app

Le impostazioni passano dall’app MyDyson, attraverso la quale si possono programmare gli interventi, selezionare zone della casa e modificare le modalità di pulizia. Durante il funzionamento è possibile monitorare l’attività; al termine della sessione, l’app restituisce informazioni sul lavoro svolto e sulla copertura delle superfici.

Per l’installazione è previsto anche il servizio virtuale Dyson Concierge, accessibile su appuntamento tramite il servizio clienti sul sito dell’azienda. La scelta tra i due modelli riguarda soprattutto il lavaggio: R1 è dedicato all’aspirazione, mentre R2 aggiunge i panni e le relative operazioni automatiche nella stazione, con una differenza di prezzo di 300 euro.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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