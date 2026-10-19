19 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Dyson lancia in Italia due robot per le pulizie da 549 euro

La notizia in sintesi Dyson porta in Italia i robot R1 Nurovi Dry e R2 Nurovi Wash+Dry da ottobre 2026.

I prezzi sono rispettivamente di 549 e 849 euro, nei Dyson Demo Store e sul sito dell’azienda.

Il modello R2 aggiunge il lavaggio con panni a triangolo di Reuleaux, progettati per raggiungere bordi e angoli.

Entrambi utilizzano sensori per adattare l’aspirazione e una stazione senza sacco per lo svuotamento automatico.

Dyson introduce in Italia due robot per la pulizia domestica: R1 Nurovi Dry e R2 Nurovi Wash+Dry, disponibili da ottobre 2026 nei Dyson Demo Store e sul sito dell’azienda. Costano rispettivamente 549 e 849 euro. Il secondo modello affianca all’aspirazione il lavaggio dei pavimenti, con panni dalla forma studiata per avvicinarsi alle pareti e pulire gli angoli.

La gamma combina un sistema di raccolta meccanica dei detriti con l’aspirazione della polvere fine. I sensori regolano il funzionamento in base allo sporco rilevato e alla superficie, mentre la stazione provvede allo svuotamento automatico. Sul Dyson R2 Nurovi Wash+Dry, la base gestisce anche la pulizia e l’asciugatura dei panni.

Jake Dyson, Chief Engineer, descrive così l’impostazione del progetto:

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“La pulizia robotizzata non riguarda solo la potenza di aspirazione, ma il modo in cui l’intero sistema lavora in sinergia per offrire prestazioni reali nell’ambiente domestico. Con i robot Dyson Nurovi abbiamo ripensato ogni aspetto dalla A alla Z: dalla modalità di raccolta dei detriti alla pulizia di bordi e angoli, fino al modo in cui la macchina rileva l’ambiente e si adatta a esso. Il risultato è una gamma di robot che pulisce in modo intelligente, preciso ed efficace su qualsiasi superficie,”

Come cambiano il lavaggio e la raccolta dello sporco

La particolarità dei panni del modello R2 è la geometria a triangolo di Reuleaux, composta da tre archi di cerchio e caratterizzata da una larghezza costante. Il movimento eccentrico permette alle estremità di spingersi verso gli angoli e lungo i bordi. L’obiettivo dichiarato da Dyson è aumentare il contatto con le aree vicine alle pareti rispetto ai panni circolari.

Per l’aspirazione, il sistema Twin-capture assegna compiti diversi alla spazzola e al motore. Le setole accompagnano i detriti più grandi all’interno del robot attraverso un’azione meccanica; l’aspirazione interviene invece sulla polvere fine e sulle particelle più piccole. La raccolta non dipende quindi soltanto dalla forza del flusso d’aria, ma anche dal lavoro della spazzola sul pavimento.

Una spazzola laterale estensibile serve a raggiungere le zone lungo le pareti. Il suo connettore flessibile regola pressione e direzione delle spazzole, guidando lo sporco verso il flusso d’aria. Secondo l’azienda, l’inclinazione e la struttura sono progettate anche per limitare la dispersione dei detriti e l’avvolgimento di peli e capelli intorno alle setole.

Sensori e manutenzione automatica nella base

Il rilevamento dello sporco utilizza un sensore piezoelettrico, che misura acusticamente la presenza di polvere durante il passaggio. Il robot modifica di conseguenza la potenza di aspirazione. A questo si affianca il riconoscimento delle superfici, impiegato per adattare il comportamento di pulizia al tipo di pavimento incontrato.

La stazione di ricarica è senza sacco e impiega otto cicloni per separare e raccogliere i detriti secchi scaricati dal robot. Dyson indica una capacità di conservazione dei rifiuti fino a 90 giorni in un sistema sigillato. È un dato riferito alla raccolta dello sporco nella base, non all’autonomia della batteria.

Per R2, la gestione del lavaggio comprende il riempimento d’acqua e il trattamento dei panni dopo la pulizia. La stazione li lava con acqua a 75 °C e successivamente li asciuga con aria a 45 °C. L’azienda attribuisce a questa procedura la funzione di contrastare la formazione di muffe e cattivi odori.

Programmazione e controllo dall’app

Le impostazioni passano dall’app MyDyson, attraverso la quale si possono programmare gli interventi, selezionare zone della casa e modificare le modalità di pulizia. Durante il funzionamento è possibile monitorare l’attività; al termine della sessione, l’app restituisce informazioni sul lavoro svolto e sulla copertura delle superfici.

Per l’installazione è previsto anche il servizio virtuale Dyson Concierge, accessibile su appuntamento tramite il servizio clienti sul sito dell’azienda. La scelta tra i due modelli riguarda soprattutto il lavaggio: R1 è dedicato all’aspirazione, mentre R2 aggiunge i panni e le relative operazioni automatiche nella stazione, con una differenza di prezzo di 300 euro.