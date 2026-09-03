NVIDIA semplifica gli agenti AI locali su Windows

3 Settembre 2026

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La notizia in sintesi NVIDIA , Microsoft e partner semplificano gli agenti AI locali su Windows.

, e partner semplificano gli agenti AI locali su Windows. I nuovi PC NVIDIA RTX Spark arriveranno in ottobre.

arriveranno in ottobre. Hermes, OpenClaw e Perplexity puntano a ridurre le configurazioni manuali.

PAIR distribuisce richieste AI tra computer compatibili nella rete locale.

NVIDIA accelera l’AI locale su Windows

Alla fiera IFA 2026, NVIDIA, Microsoft e diversi partner hanno annunciato strumenti pensati per rendere più semplice l’esecuzione locale di agenti basati sull’intelligenza artificiale nei PC Windows. L’iniziativa riguarda utenti esperti, sviluppatori e creatori che vogliono utilizzare modelli AI direttamente sul proprio hardware, limitando il ricorso ai servizi cloud e mantenendo i dati sensibili sul dispositivo.

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Il programma accompagnerà l’arrivo in ottobre dei nuovi sistemi compatti NVIDIA RTX Spark, progettati per elaborazione AI, attività creative e gaming. Il motivo dell’aggiornamento è ridurre le complessità finora necessarie per scegliere modelli, server di inferenza e impostazioni di quantizzazione compatibili. La strategia punta quindi a rendere gli agenti locali più accessibili, rapidi e gestibili sui sistemi con GPU NVIDIA.

Agenti, inferenza e rete locale

La semplificazione coinvolge tre applicazioni diffuse nel settore degli agenti AI, costruite su llama.cpp e ottimizzate con le più recenti tecnologie di inferenza di NVIDIA. Perplexity Portable Computer, già disponibile su Linux per GPU RTX con almeno 24 GB di VRAM, riunisce modelli, orchestrazione e strumenti in un’unica esperienza; il supporto Windows è previsto successivamente.

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Il software consente di completare flussi di lavoro in locale senza consumare crediti e richiede l’autorizzazione prima di inviare contenuti al cloud, dove sono disponibili oltre 15 modelli per attività che richiedono ricerca o ragionamento aggiuntivi. Hermes Agent, sviluppato da Nous Research, introduce invece su Windows una configurazione con un clic: rileva la GPU NVIDIA, seleziona modello e impostazioni e integra llama.cpp ottimizzato.

Anche l’app Windows di OpenClaw mira a facilitare il caricamento di un modello locale ottimizzato sulle RTX con almeno 24 GB di VRAM. Sul fronte delle prestazioni, NVIDIA indica fino a 1,9 volte più throughput su GeForce RTX 5090 con llama.cpp, mentre vLLM registra incrementi dichiarati fino a 1,4 volte su due cluster DGX Spark. Tali progressi mostrano come l’efficienza dell’inferenza sia centrale per agenti reattivi e utilizzabili senza infrastrutture remote.

RTX Spark e capacità distribuita

Il debutto di NVIDIA RTX Spark in ottobre estende questa impostazione a laptop sottili e desktop compatti. La piattaforma integra una GPU RTX Blackwell da 1 petaflop, fino a 128 GB di memoria unificata e una CPU Grace a 20 core, secondo le specifiche comunicate dall’azienda.

Un ulteriore elemento è NVIDIA Personal AI Router, software gratuito e open source che individua PC compatibili sulla rete locale e distribuisce richieste di inferenza indipendenti. La beta supporta Windows, macOS e Linux, oltre a GPU GeForce RTX serie 20 e successive, RTX PRO, DGX Spark e chip Apple M4 o più recenti.

FAQ

Quando arrivano i PC NVIDIA RTX Spark?

I sistemi compatti NVIDIA RTX Spark sono attesi in ottobre, con nuovi progetti hardware mostrati dai partner durante IFA 2026.

Quale memoria serve per OpenClaw locale?

L’app Windows di OpenClaw richiede una GPU RTX con almeno 24 GB di VRAM per configurare un modello locale ottimizzato.

Come funziona Perplexity Portable Computer?

Riunisce modelli, orchestrazione e strumenti in un’app locale, chiedendo consenso prima dell’eventuale invio di contenuti ai modelli cloud.

Su quali sistemi funziona NVIDIA PAIR?

La beta opera su Windows, macOS e Linux e supporta GeForce RTX 20 o successive, RTX PRO, DGX Spark e Apple M4.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione rielabora con supervisione umana analisi delle fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.