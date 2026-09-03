3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Huawei presenta smartwatch, tablet e auricolari per il mercato europeo

La notizia in sintesi Huawei ha presentato a Monaco nuovi smartwatch, tablet e auricolari.

La serie Watch GT 7 parte da 299 euro.

Watch 6, Watch D3 e FreeBuds Neo arriveranno tra settembre e ottobre.

MatePad Pro da 12 pollici sarà disponibile prossimamente in Italia.

Huawei ha presentato a Monaco di Baviera una nuova gamma di dispositivi per il mercato europeo, comprendente smartwatch, un tablet e auricolari wireless. L’annuncio, diffuso il 3 settembre 2026 durante l’European Innovative Product Launch Event, riguarda le serie HUAWEI WATCH GT 7 e HUAWEI WATCH 6, il misuratore di pressione HUAWEI WATCH D3, il tablet MatePad Pro da 12 pollici e gli auricolari FreeBuds Neo.

I primi prodotti ad arrivare sul mercato italiano saranno HUAWEI WATCH GT 7 Series, già disponibili sullo store dell’azienda e presso i principali rivenditori di elettronica. Il prezzo parte da 299 euro per HUAWEI WATCH GT 7 e da 429 euro per HUAWEI WATCH GT 7 Pro. La pagina di acquisto dedicata alla serie HUAWEI WATCH GT 7 riporta le configurazioni disponibili.

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Smartwatch per sport, salute e funzioni quotidiane

HUAWEI WATCH GT 7 sarà proposto nelle misure da 46 e 41 millimetri e in sei colorazioni. La variante GT 7 Pro sarà invece disponibile in tre colorazioni e utilizzerà una cassa in lega di titanio con lunetta in ceramica nano-tech. La serie introduce anche il cinturino EasyCross.

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Tra le funzioni dichiarate per l’attività sportiva figurano il rilevamento delle curve, della forza G, una modalità per gli sport sulla neve indoor e mappe per lo sci outdoor relative a oltre 3.000 comprensori nel mondo. Per il ciclismo sono previste pianificazione delle salite, avvisi sulla pendenza e segnalazioni per curve strette.

Huawei indica inoltre un aggiornamento di Health Insights, con l’introduzione dell’indice di prontezza fisica. La funzione punta a fornire indicazioni sulle condizioni quotidiane dell’utente attraverso i dati raccolti dal dispositivo.

Secondo quanto riportato dall’azienda citando un report IDC sul primo semestre 2026, Huawei avrebbe superato il 20% di quota del mercato globale dei dispositivi indossabili da polso in termini di spedizioni.

Accanto alla linea GT, il gruppo ha annunciato HUAWEI WATCH 6 Series. I modelli base saranno disponibili nelle dimensioni da 46 e 41 millimetri, mentre la versione Pro arriverà nei formati da 46 e 43 millimetri. Gli smartwatch supportano chiamate, navigazione e pagamenti in modo indipendente, oltre alle funzioni Health Glance, Health Insights e Healthy Living.

HUAWEI WATCH D3, invece, è destinato alla misurazione della pressione sanguigna dal polso. Il dispositivo traccia i valori prima e dopo l’attività fisica e include promemoria per le misurazioni. Huawei dichiara il supporto al monitoraggio della pressione nelle 24 ore tramite un sistema con airbag meccanico.

Tablet sottile e nuovi auricolari

Nel comparto tablet, Huawei ha mostrato MatePad Pro da 12 pollici, con spessore dichiarato di 4,7 millimetri e peso di 454 grammi. Il dispositivo integra un display OLED flessibile PaperMatte da 12 pollici, strumenti basati sull’intelligenza artificiale per la scrittura a mano e gesture Air per lo stilo. La commercializzazione italiana è indicata come imminente, senza una data o un prezzo comunicati.

La novità audio è rappresentata dagli HUAWEI FreeBuds Neo, auricolari con un design aggiornato e funzioni audio descritte dall’azienda come immersive. Saranno disponibili dal 17 settembre al prezzo di 129 euro.

Date, prezzi e offerte annunciate

HUAWEI WATCH 6 Series sarà in vendita sullo store Huawei dal 29 settembre: il modello Watch 6 partirà da 449 euro, mentre Watch 6 Pro costerà 679 euro. Nella stessa data arriverà anche HUAWEI WATCH D3, proposto a 449 euro.

Per gli acquisti online della serie Watch GT 7, Huawei comunica la disponibilità del codice ACSGT7, che consente uno sconto fino a 70 euro fino al 18 ottobre 2026. Per il modello esclusivo online HUAWEI WATCH GT 7 Giallo Fluoroelastomero da 46 millimetri, l’azienda indica inoltre un cinturino aggiuntivo e FreeBuds SE 4 inclusi.

Le iniziative commerciali e le promozioni disponibili sono raccolte nella pagina delle offerte Huawei. Il sito mette inoltre a disposizione una pagina per i coupon e le iniziative riservate agli utenti registrati.

Huawei opera in Italia attraverso il proprio canale online, consultabile sul sito ufficiale Huawei Consumer. Il lancio amplia il catalogo dell’azienda nei segmenti dei dispositivi indossabili, dei tablet e dell’audio personale, con disponibilità scaglionate nel corso di settembre.

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FAQ

Quanto costa HUAWEI WATCH GT 7?

Il prezzo parte da 299 euro per HUAWEI WATCH GT 7 e da 429 euro per HUAWEI WATCH GT 7 Pro.

Quando arriva HUAWEI WATCH 6 Series?

La disponibilità su Huawei Store è prevista dal 29 settembre, con prezzi da 449 euro per Watch 6 e 679 euro per Watch 6 Pro.

Quanto costa HUAWEI WATCH D3?

HUAWEI WATCH D3 sarà disponibile dal 29 settembre al prezzo comunicato di 449 euro.

Quando saranno disponibili le FreeBuds Neo?

Gli auricolari HUAWEI FreeBuds Neo arriveranno dal 17 settembre al prezzo di 129 euro.

Come è stato verificato questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.