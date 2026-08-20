20 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Meta Muse Glimmer, l’agente AI open-weight da 30 miliardi di parametri

La notizia in sintesi Meta presenta Muse Glimmer , modello AI open-weight da 29,6 miliardi di parametri.

presenta , modello AI open-weight da 29,6 miliardi di parametri. Il sistema è progettato per agenti locali capaci di usare strumenti, file e schermate.

La licenza Apache 2.0 punta a favorire l’adozione su workstation con una GPU.

Prestazioni e requisiti hardware restano fattori decisivi per l’uso concreto.

Meta Muse Glimmer porta gli agenti AI sul PC

Meta ha presentato Muse Glimmer, un modello AI open-weight da circa 30 miliardi di parametri pensato per funzionare localmente su computer e workstation, riducendo la dipendenza dai servizi cloud. La notizia, pubblicata il 19 agosto 2026 in un articolo firmato da Manuel De Pandis, riguarda un sistema progettato per costruire agenti in grado di gestire file, strumenti software, codice, documenti e immagini.

L’obiettivo è offrire agli sviluppatori un modello che possa svolgere operazioni articolate senza inviare necessariamente dati e richieste a infrastrutture remote. Per farlo, Meta Muse Glimmer combina un’ampia finestra di contesto, capacità multimodali e funzioni destinate all’uso di tool esterni.

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Il progetto non viene descritto come un semplice chatbot offline: la sua impostazione è orientata agli agenti autonomi, cioè software capaci di interpretare un compito, scegliere un’azione, leggere il risultato e proseguire anche quando una chiamata restituisce un errore.

Architettura, memoria e addestramento del modello

Muse Glimmer dispone di circa 29,6 miliardi di parametri e di una finestra di contesto superiore a 131.072 token. Può comprendere testo e immagini grazie all’encoder visuale dedicato ViT-G/14, concepito per analizzare screenshot, documenti, grafici e interfacce software.

Nella variante quantizzata più compatta, il solo modello linguistico occupa circa 17 GB di memoria. Questa configurazione dovrebbe lasciare spazio per la KV cache, la componente visuale e il motore di speculative decoding anche su una GPU consumer da 24 GB di VRAM.

L’addestramento deriva dal lavoro su Muse Spark, modello più grande utilizzato come teacher. Durante il pre-training, Meta ha impiegato la logit distillation: invece di trasferire soltanto la risposta finale del modello maggiore, la tecnica punta a insegnare al modello più compatto anche la distribuzione delle probabilità sui token successivi.

Il post-training integra supervised fine-tuning, distillazione on-policy e reinforcement learning applicati a compiti generali, ragionamento, programmazione e utilizzo degli strumenti. Il punto tecnico rilevante è la gestione degli errori: secondo l’impostazione descritta, il modello è addestrato a riconoscere l’esito negativo di una chiamata e a cercare un percorso alternativo, anziché interrompere l’operazione.

In una stessa finestra di contesto possono convivere istruzioni, documenti, codice sorgente, risultati dei tool e cronologia delle attività. Una capacità che non garantisce memoria perfetta, ma limita la necessità di eliminare continuamente informazioni dalle conversazioni lunghe.

Velocità promessa e limiti dell’hardware richiesto

Per aumentare la rapidità di generazione, Meta Muse Glimmer utilizza DFlash, tecnica di speculative decoding basata su un sistema più piccolo e veloce che propone gruppi di token in anticipo. Il modello principale controlla poi le previsioni e accetta quelle compatibili con il proprio calcolo.

Nei test pubblicati da Meta, una GeForce RTX 5090 raggiunge circa 233 token al secondo con DFlash, contro circa 75 senza il sistema. I risultati dipendono però da hardware, lunghezza del prompt, campionamento e tipo di attività.

Il possibile impatto riguarda soprattutto gli sviluppatori: integrazioni con llama.cpp, MLX, ExecuTorch, Ollama e LM Studio potrebbero rendere più concreta la diffusione di agenti locali, pur restando elevati i requisiti di calcolo.

FAQ

Quanti parametri ha Meta Muse Glimmer?

Sì, Meta Muse Glimmer ha circa 29,6 miliardi di parametri ed è descritto come un modello open-weight orientato agli agenti AI locali.

Quale licenza usa Muse Glimmer?

Sì, i pesi del modello sono distribuiti con licenza Apache 2.0, secondo le informazioni riportate nella fonte.

Muse Glimmer può analizzare immagini?

Sì, comprende testo e immagini attraverso l’encoder visuale dedicato ViT-G/14, utile per screenshot, grafici, documenti e interfacce.

Quanta memoria richiede la versione compatta?

Sì, la variante quantizzata più compatta occupa circa 17 GB per il solo modello linguistico, lasciando memoria alle altre componenti.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.