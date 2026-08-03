Apple limita temporaneamente le segnalazioni di vulnerabilità generate dall’AI

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Apple limita temporaneamente le segnalazioni di vulnerabilità aperte dai ricercatori.

limita temporaneamente le segnalazioni di vulnerabilità aperte dai ricercatori. La misura risponde all’aumento di report generati con strumenti di intelligenza artificiale.

Bynario ha segnalato oltre 50 vulnerabilità individuate analizzando macOS con ChatGPT.

ha segnalato oltre 50 vulnerabilità individuate analizzando macOS con ChatGPT. I report critici possono superare i limiti attraverso una richiesta al team di sicurezza.

Riassunto generato con AI

Apple limita i report di sicurezza generati dall’AI

Apple ha introdotto a giugno limiti temporanei alle segnalazioni di vulnerabilità inviate dai ricercatori al proprio team di sicurezza, dopo l’aumento di report prodotti con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. La misura riguarda il sistema interno dell’azienda di Cupertino e punta a ridurre i falsi allarmi, consentendo agli analisti di concentrarsi sulle falle che possono avere un impatto concreto sui prodotti e sugli utenti.

Secondo il Financial Times, il processo di revisione era stato sottoposto a forte pressione da segnalazioni definite internamente “AI slop”: documenti che indicano problemi di sicurezza poi risultati inesistenti oppure poco rilevanti. Il fenomeno non viene presentato come un limite della ricerca indipendente, ma come una conseguenza del volume e della qualità disomogenea dei risultati generati dall’automazione.

Il nodo è operativo e strategico: l’AI può accelerare l’individuazione di bug, ma può anche moltiplicare le verifiche necessarie prima di stabilire se una vulnerabilità sia reale e sfruttabile.

Il tetto ai report e il caso Bynario

Il nuovo meccanismo di Apple fissa un numero massimo di report che ciascun ricercatore può mantenere aperti contemporaneamente. Una volta raggiunta la soglia, è previsto un periodo di attesa di 30 giorni prima dell’invio di ulteriori segnalazioni; resta tuttavia possibile chiedere un incremento del limite per problemi ritenuti critici.

L’azienda ha spiegato che i ricercatori possono richiedere facilmente l’aumento della soglia, affinché le segnalazioni urgenti arrivino ai team di sicurezza. La scelta cerca quindi di introdurre una priorità nella gestione delle comunicazioni, senza escludere i casi che richiedono valutazioni immediate.

Un esempio citato nel dibattito è quello di Bynario, startup italiana di cybersecurity con sede a Milano, tre dei cui fondatori avevano lavorato in precedenza per Hacking Team. L’azienda ha dichiarato di avere usato ChatGPT per analizzare l’ultima versione di macOS, individuando oltre 50 vulnerabilità in circa tre settimane.

Bynario ha però riferito di non essere riuscita inizialmente a comunicare una di queste vulnerabilità ad Apple, proprio per effetto dei nuovi limiti. Alfredo Pesoli, amministratore delegato e cofondatore, ha osservato: “È un momento molto difficile per il settore”, aggiungendo che manutentori e produttori sono stati sommersi dalla quantità di bug individuati.

La selezione delle falle diventa una priorità

Apple ha successivamente comunicato di essere entrata in contatto con Bynario e di analizzare le segnalazioni ricevute. L’episodio evidenzia una conseguenza concreta della diffusione dell’AI: la velocità con cui emergono potenziali vulnerabilità può superare la capacità di esaminarle con la stessa rapidità.

L’azienda usa inoltre strumenti basati sull’intelligenza artificiale per rafforzare le difese: negli aggiornamenti di sicurezza pubblicati questa settimana ha attribuito a strumenti sviluppati da Anthropic e OpenAI un contributo nell’identificazione di diverse falle. Gli aggiornamenti hanno incluso circa cinque volte le correzioni dei cicli precedenti, segnalando che l’AI sta trasformando insieme tecniche di attacco, ricerca e difesa.

FAQ

Perché Apple ha limitato le segnalazioni?

Sì, il limite risponde al forte aumento di report generati con AI, inclusi molti falsi positivi o problemi poco rilevanti.

Quanto dura l’attesa per nuovi report?

Sì, dopo il raggiungimento della soglia stabilita il sistema prevede un periodo di attesa di 30 giorni.

Le vulnerabilità critiche possono essere segnalate?

Sì, i ricercatori possono richiedere in qualsiasi momento un aumento del limite per inviare segnalazioni considerate critiche.

Quante vulnerabilità ha individuato Bynario?

Sì, Bynario ha dichiarato di avere individuato oltre 50 vulnerabilità nell’ultima versione di macOS in circa tre settimane.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.