BMW elimina il cambio manuale dalle future vetture e punta su tecnologie automatiche avanzate
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BMW e la fine annunciata del cambio manuale nelle sportive M
La graduale scomparsa del cambio manuale dalle sportive BMW sta entrando nella sua fase decisiva. Nel 2025 e soprattutto entro il 2028, i modelli di punta come M2, M3, M4 e Z4 M40i abbandoneranno progressivamente la trasmissione a tre pedali in favore degli automatici e delle soluzioni ibride ed elettriche.
Una scelta che nasce da un crollo della domanda, da limiti tecnici legati alla coppia dei moderni motori e da costi di sviluppo non più sostenibili per prodotti di nicchia.
Il risultato è un cambio di paradigma per un marchio che aveva fatto del “piacere di guida” meccanico un proprio tratto identitario.
In sintesi:
- Calo drastico degli ordini di BMW M2 manuale, manuale quasi estinto su M3 e M4.
- Limite tecnico dei manuali a sei marce intorno ai 600 Nm di coppia massima gestibile.
- BMW Z4 M40i con cambio manuale fuori produzione da aprile 2026.
- Future M3 ibride ed elettriche solo automatiche, niente più opzione manuale.
Numeri, limiti tecnici e strategia industriale dietro l’addio ai tre pedali
Il caso più evidente è la BMW M2. In un solo anno, la quota di clienti che sceglie il cambio manuale è scesa dal 50% a circa il 40% previsto per il 2025, segnale di una resistenza sempre più minoritaria.
Su M3 e M4 la situazione è ancora più netta: il manuale è confinato alle versioni base e rappresenta appena tra il 6% e il 10% delle vendite, mentre le varianti Competition e xDrive sono ormai esclusivamente automatiche.
Alla base ci sono ragioni tecniche ed economiche. Gli attuali manuali a sei marce BMW possono gestire fino a circa 600 Nm di coppia: oltre questa soglia, richiesta dai nuovi motori ad alte prestazioni e dalle architetture ibride, sarebbe necessario sviluppare trasmissioni completamente nuove e più robuste. Un investimento elevato, ingiustificato a fronte di una domanda in rapido declino e di fornitori sempre più orientati verso cambi automatici a doppia frizione, convertitori di coppia e soluzioni specifiche per l’elettrico.
Emblematico il destino della BMW Z4 M40i: la versione con manuale uscirà di produzione nell’aprile 2026, segnando di fatto la fine del cambio manuale anche sui modelli non M della Casa bavarese.
Dal culto del manuale al piacere di guida digitale: cosa cambia per gli appassionati
Il capo di BMW M, Frank van Meel, riconosce il valore culturale del manuale, ma non ignora la realtà commerciale. I clienti che lo scelgono lo fanno per il maggiore coinvolgimento, il controllo diretto sulla vettura e il gusto di *“sentire ogni cambiata”*.
Dall’altra parte, i fautori dell’automatico evidenziano argomenti difficili da smentire: tempi di cambiata inferiori, prestazioni migliori in pista, consumi più contenuti e maggiore comfort nell’uso quotidiano.
Il futuro modello di M3 atteso per il 2028, con sei cilindri ibrido, non offrirà più il cambio manuale; la M3 elettrica, prevista per il 2027, seguirà la stessa strada, anche perché i motori elettrici, con coppia immediata e continua, rendono di fatto superflua – se non incompatibile – una trasmissione manuale tradizionale.
Per mantenere vivo il “piacere di guida”, BMW sta investendo in software sempre più sofisticati, differenziali attivi, tarature specifiche di sterzo e sospensioni, oltre a un feedback tattile più ricco per il conducente. Per gli automobilisti che desiderano una sportiva bavarese con tre pedali, la finestra temporale si restringe rapidamente: acquistare oggi potrebbe significare assicurarsi un oggetto destinato a diventare presto pezzo da collezione.
FAQ
Perché BMW sta eliminando il cambio manuale dalle sportive M?
La scelta è dovuta al forte calo della domanda, ai limiti di coppia gestibile (circa 600 Nm) e ai costi di sviluppo non più sostenibili.
Quali modelli BMW M offrono ancora il cambio manuale in Europa?
Attualmente il manuale è disponibile su BMW M2 e sulle versioni base di M3 e M4, con volumi però ormai marginali.
Fino a quando sarà ordinabile la BMW Z4 M40i manuale?
La BMW Z4 M40i con cambio manuale resterà in produzione fino ad aprile 2026, termine ultimo per ordini e configurazioni.
Ci sarà mai una BMW M elettrica con cambio manuale simulato?
Al momento BMW non prevede un manuale simulato sulle M elettriche, puntando invece su gestione software avanzata e feedback dinamico evoluto.
Quali sono le fonti delle informazioni su BMW e cambio manuale?
Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.