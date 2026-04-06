Home / MOTORI / BMW elimina il cambio manuale dalle future vetture e punta su tecnologie automatiche avanzate

BMW e la fine annunciata del cambio manuale nelle sportive M

La graduale scomparsa del cambio manuale dalle sportive BMW sta entrando nella sua fase decisiva. Nel 2025 e soprattutto entro il 2028, i modelli di punta come M2, M3, M4 e Z4 M40i abbandoneranno progressivamente la trasmissione a tre pedali in favore degli automatici e delle soluzioni ibride ed elettriche.

Una scelta che nasce da un crollo della domanda, da limiti tecnici legati alla coppia dei moderni motori e da costi di sviluppo non più sostenibili per prodotti di nicchia.

Il risultato è un cambio di paradigma per un marchio che aveva fatto del “piacere di guida” meccanico un proprio tratto identitario.

In sintesi:

Calo drastico degli ordini di BMW M2 manuale, manuale quasi estinto su M3 e M4 .

manuale, manuale quasi estinto su e . Limite tecnico dei manuali a sei marce intorno ai 600 Nm di coppia massima gestibile.

di coppia massima gestibile. BMW Z4 M40i con cambio manuale fuori produzione da aprile 2026.

con cambio manuale fuori produzione da aprile 2026. Future M3 ibride ed elettriche solo automatiche, niente più opzione manuale.

Numeri, limiti tecnici e strategia industriale dietro l’addio ai tre pedali

Il caso più evidente è la BMW M2. In un solo anno, la quota di clienti che sceglie il cambio manuale è scesa dal 50% a circa il 40% previsto per il 2025, segnale di una resistenza sempre più minoritaria.

Su M3 e M4 la situazione è ancora più netta: il manuale è confinato alle versioni base e rappresenta appena tra il 6% e il 10% delle vendite, mentre le varianti Competition e xDrive sono ormai esclusivamente automatiche.

Alla base ci sono ragioni tecniche ed economiche. Gli attuali manuali a sei marce BMW possono gestire fino a circa 600 Nm di coppia: oltre questa soglia, richiesta dai nuovi motori ad alte prestazioni e dalle architetture ibride, sarebbe necessario sviluppare trasmissioni completamente nuove e più robuste. Un investimento elevato, ingiustificato a fronte di una domanda in rapido declino e di fornitori sempre più orientati verso cambi automatici a doppia frizione, convertitori di coppia e soluzioni specifiche per l’elettrico.

Emblematico il destino della BMW Z4 M40i: la versione con manuale uscirà di produzione nell’aprile 2026, segnando di fatto la fine del cambio manuale anche sui modelli non M della Casa bavarese.

Dal culto del manuale al piacere di guida digitale: cosa cambia per gli appassionati

Il capo di BMW M, Frank van Meel, riconosce il valore culturale del manuale, ma non ignora la realtà commerciale. I clienti che lo scelgono lo fanno per il maggiore coinvolgimento, il controllo diretto sulla vettura e il gusto di *“sentire ogni cambiata”*.

Dall’altra parte, i fautori dell’automatico evidenziano argomenti difficili da smentire: tempi di cambiata inferiori, prestazioni migliori in pista, consumi più contenuti e maggiore comfort nell’uso quotidiano.

Il futuro modello di M3 atteso per il 2028, con sei cilindri ibrido, non offrirà più il cambio manuale; la M3 elettrica, prevista per il 2027, seguirà la stessa strada, anche perché i motori elettrici, con coppia immediata e continua, rendono di fatto superflua – se non incompatibile – una trasmissione manuale tradizionale.

Per mantenere vivo il “piacere di guida”, BMW sta investendo in software sempre più sofisticati, differenziali attivi, tarature specifiche di sterzo e sospensioni, oltre a un feedback tattile più ricco per il conducente. Per gli automobilisti che desiderano una sportiva bavarese con tre pedali, la finestra temporale si restringe rapidamente: acquistare oggi potrebbe significare assicurarsi un oggetto destinato a diventare presto pezzo da collezione.

FAQ

Perché BMW sta eliminando il cambio manuale dalle sportive M?

La scelta è dovuta al forte calo della domanda, ai limiti di coppia gestibile (circa 600 Nm) e ai costi di sviluppo non più sostenibili.

Quali modelli BMW M offrono ancora il cambio manuale in Europa?

Attualmente il manuale è disponibile su BMW M2 e sulle versioni base di M3 e M4, con volumi però ormai marginali.

Fino a quando sarà ordinabile la BMW Z4 M40i manuale?

La BMW Z4 M40i con cambio manuale resterà in produzione fino ad aprile 2026, termine ultimo per ordini e configurazioni.

Ci sarà mai una BMW M elettrica con cambio manuale simulato?

Al momento BMW non prevede un manuale simulato sulle M elettriche, puntando invece su gestione software avanzata e feedback dinamico evoluto.

Quali sono le fonti delle informazioni su BMW e cambio manuale?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.