michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

BMW elimina il cambio manuale dalle future vetture e punta su tecnologie automatiche avanzate

BMW elimina il cambio manuale dalle future vetture e punta su tecnologie automatiche avanzate

BMW e la fine annunciata del cambio manuale nelle sportive M

La graduale scomparsa del cambio manuale dalle sportive BMW sta entrando nella sua fase decisiva. Nel 2025 e soprattutto entro il 2028, i modelli di punta come M2, M3, M4 e Z4 M40i abbandoneranno progressivamente la trasmissione a tre pedali in favore degli automatici e delle soluzioni ibride ed elettriche.
Una scelta che nasce da un crollo della domanda, da limiti tecnici legati alla coppia dei moderni motori e da costi di sviluppo non più sostenibili per prodotti di nicchia.
Il risultato è un cambio di paradigma per un marchio che aveva fatto del “piacere di guida” meccanico un proprio tratto identitario.

In sintesi:

  • Calo drastico degli ordini di BMW M2 manuale, manuale quasi estinto su M3 e M4.
  • Limite tecnico dei manuali a sei marce intorno ai 600 Nm di coppia massima gestibile.
  • BMW Z4 M40i con cambio manuale fuori produzione da aprile 2026.
  • Future M3 ibride ed elettriche solo automatiche, niente più opzione manuale.

Numeri, limiti tecnici e strategia industriale dietro l’addio ai tre pedali

Il caso più evidente è la BMW M2. In un solo anno, la quota di clienti che sceglie il cambio manuale è scesa dal 50% a circa il 40% previsto per il 2025, segnale di una resistenza sempre più minoritaria.
Su M3 e M4 la situazione è ancora più netta: il manuale è confinato alle versioni base e rappresenta appena tra il 6% e il 10% delle vendite, mentre le varianti Competition e xDrive sono ormai esclusivamente automatiche.
Alla base ci sono ragioni tecniche ed economiche. Gli attuali manuali a sei marce BMW possono gestire fino a circa 600 Nm di coppia: oltre questa soglia, richiesta dai nuovi motori ad alte prestazioni e dalle architetture ibride, sarebbe necessario sviluppare trasmissioni completamente nuove e più robuste. Un investimento elevato, ingiustificato a fronte di una domanda in rapido declino e di fornitori sempre più orientati verso cambi automatici a doppia frizione, convertitori di coppia e soluzioni specifiche per l’elettrico.
Emblematico il destino della BMW Z4 M40i: la versione con manuale uscirà di produzione nell’aprile 2026, segnando di fatto la fine del cambio manuale anche sui modelli non M della Casa bavarese.

Dal culto del manuale al piacere di guida digitale: cosa cambia per gli appassionati

Il capo di BMW M, Frank van Meel, riconosce il valore culturale del manuale, ma non ignora la realtà commerciale. I clienti che lo scelgono lo fanno per il maggiore coinvolgimento, il controllo diretto sulla vettura e il gusto di *“sentire ogni cambiata”*.
Dall’altra parte, i fautori dell’automatico evidenziano argomenti difficili da smentire: tempi di cambiata inferiori, prestazioni migliori in pista, consumi più contenuti e maggiore comfort nell’uso quotidiano.
Il futuro modello di M3 atteso per il 2028, con sei cilindri ibrido, non offrirà più il cambio manuale; la M3 elettrica, prevista per il 2027, seguirà la stessa strada, anche perché i motori elettrici, con coppia immediata e continua, rendono di fatto superflua – se non incompatibile – una trasmissione manuale tradizionale.
Per mantenere vivo il “piacere di guida”, BMW sta investendo in software sempre più sofisticati, differenziali attivi, tarature specifiche di sterzo e sospensioni, oltre a un feedback tattile più ricco per il conducente. Per gli automobilisti che desiderano una sportiva bavarese con tre pedali, la finestra temporale si restringe rapidamente: acquistare oggi potrebbe significare assicurarsi un oggetto destinato a diventare presto pezzo da collezione.

FAQ

Perché BMW sta eliminando il cambio manuale dalle sportive M?

La scelta è dovuta al forte calo della domanda, ai limiti di coppia gestibile (circa 600 Nm) e ai costi di sviluppo non più sostenibili.

Quali modelli BMW M offrono ancora il cambio manuale in Europa?

Attualmente il manuale è disponibile su BMW M2 e sulle versioni base di M3 e M4, con volumi però ormai marginali.

Fino a quando sarà ordinabile la BMW Z4 M40i manuale?

La BMW Z4 M40i con cambio manuale resterà in produzione fino ad aprile 2026, termine ultimo per ordini e configurazioni.

Ci sarà mai una BMW M elettrica con cambio manuale simulato?

Al momento BMW non prevede un manuale simulato sulle M elettriche, puntando invece su gestione software avanzata e feedback dinamico evoluto.

Quali sono le fonti delle informazioni su BMW e cambio manuale?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache