 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Moulinex presenta quattro friggitrici ad aria a infrarossi

Moulinex presenta quattro friggitrici ad aria a infrarossi

15 Ottobre 2026

15 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Moulinex presenta quattro friggitrici ad aria a infrarossi

La notizia in sintesi

  • Moulinex presenta quattro friggitrici ad aria Ever Fry, tutte dotate di tecnologia a infrarossi INFRA HEAT™.
  • La gamma comprende modelli con superficie ampia, zone modulabili e cestelli indipendenti, fino a 12 litri complessivi.
  • Tutti i modelli hanno un visore per controllare gli alimenti durante la cottura e cestelli lavabili in lavastoviglie.
  • I prezzi raccomandati partono da 159,99 euro per XXL Surface e arrivano a 299,99 euro per Trio.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Moulinex Ever Fry XXL Surface Friggitrice ad aria XXL 1,2kg, Nero, EZ4218

CESTELLO XXL EXTRA LARGO: prepara una pizza di ben 31 cm, fino a 28 alette di pollo o 1,2 kg di patatine senza sovrapporre gli alimenti, per una cottura uniforme e una croccantezza impeccabile. · TECNOLOGIA INFRA HEAT: la friggitrice raggiunge la temperatura fino a 4 volte più velocemente e offre risultati fino al 30% più croccanti, mantenendo gli alimenti morbidi e succosi all’interno. · COTTURA UNIFORME A 360°: la doppia resistenza superiore e inferiore, combinata con la circolazione dell’aria calda a 360° e la tecnologia Infra Heat, distribuisce il calore in modo omogeneo per risultati uniformi, senza bisogno di girare gli alimenti.

Prezzo su Amazon149,99 €PrimeAcquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Moulinex ha presentato il 15 ottobre 2026 Ever Fry, una gamma di quattro friggitrici ad aria che utilizzano la tecnologia a infrarossi INFRA HEAT™. I modelli si distinguono soprattutto per l’organizzazione dello spazio di cottura: dalla superficie adatta a una pizza fino ai cestelli separati per preparare più pietanze contemporaneamente. I prezzi raccomandati vanno dai 159,99 euro di XXL Surface ai 299,99 euro di partenza di Trio.

Il riscaldamento a infrarossi, già impiegato dal marchio in altri apparecchi, viene ora esteso a una gamma dedicata. Tutti i modelli presentati hanno una finestra che consente di osservare gli alimenti senza estrarre il cestello. Quest’ultimo è antiaderente e può essere lavato in lavastoviglie.

Infrarossi: le prestazioni dichiarate e i limiti del confronto

Secondo Moulinex, la tecnologia INFRA HEAT™ favorisce la doratura esterna mantenendo la succosità degli alimenti. L’azienda indica una croccantezza superiore fino al 30%: il dato deriva da prove effettuate nel 2025 su toast e patatine fritte, confrontati con quelli preparati con Moulinex Easy Fry & Grill XXL EZ80. Si tratta quindi di un risultato riferito a specifici alimenti e a un preciso apparecchio di confronto.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Anche l’indicazione di un riscaldamento fino a quattro volte più rapido richiede di considerare il metodo di prova. La temperatura è stata misurata sulla superficie dell’elemento riscaldante, nei test del 2025 rispetto ai modelli Moulinex/Tefal EY80/EZ80. Il dato non equivale a una riduzione nella stessa proporzione dei tempi necessari per cuocere una pietanza.

XXL Surface e Dual Flex: superficie ampia o spazio divisibile

Ever Fry XXL Surface punta sull’estensione del piano di cottura. Può accogliere una pizza con diametro fino a 31 centimetri oppure fino a 1,2 chilogrammi di patatine. Una resistenza tradizionale inferiore lavora insieme al sistema a infrarossi superiore: secondo il produttore, questa configurazione permette di cuocere senza girare gli alimenti.

I programmi sono dieci e comprendono frittura ad aria, arrosto, grill, toast, forno, essiccazione, pizza fresca, pizza surgelata, riscaldamento e finitura croccante. L’apparecchio misura 423 × 472 × 227 millimetri; il prezzo raccomandato del modello EZ4218F0 è di 159,99 euro.

Dual Flex permette invece di modificare la suddivisione del cestello. Le due zone indipendenti hanno capacità di 5 e 3,5 litri e possono lavorare con tempi e temperature differenti. Togliendo il divisore FlexCook si ottiene un unico vano da 9 litri, indicato dal marchio per preparazioni destinate a un massimo di otto persone.

La sincronizzazione consente di terminare insieme ricette con durate diverse. Il sistema Genius permette inoltre di staccare il pannello frontale per agevolare l’inserimento del cestello in lavastoviglie. Dual Flex misura 474 × 344 × 307 millimetri e, nella versione EZ9288F0, ha un prezzo raccomandato di 219,99 euro.

XXL Dual e Trio: cotture indipendenti fino a 12 litri

Ever Fry XXL Dual dispone di due cestelli indipendenti, per una capacità complessiva di 11 litri. Ogni preparazione può avere impostazioni proprie di tempo e temperatura, mentre la funzione di sincronizzazione coordina la conclusione delle cotture. Anche questo modello integra il sistema Genius. Le dimensioni sono 457 × 360 × 330 millimetri e il prezzo raccomandato per il codice EZ9478F0 è di 199,99 euro.

Figura 3. Ever Fry XXL Dual di Moulinex

Ever Fry Trio porta la capacità totale a 12 litri. La struttura comprende un cestello quadrato da 4 litri, dotato di doppia resistenza, e un cestello inferiore da 8 litri. Quest’ultimo può essere suddiviso tramite un separatore rimovibile, ottenendo così tre zone di cottura indipendenti.

La funzione SYNC coordina i tempi delle diverse preparazioni; per la pulizia è previsto anche qui il sistema Genius. Trio misura 388 × 388 × 495 millimetri. Il prezzo raccomandato del modello EZ9678F0 parte da 299,99 euro.

A supporto della gamma è disponibile l’app gratuita My Moulinex, con oltre 100 ricette guidate. La pagina Moulinex dedicata alle friggitrici ad aria raccoglie ulteriori informazioni sui prodotti. La differenza principale fra i quattro apparecchi resta la configurazione dello spazio: una superficie larga per Surface, un vano riconfigurabile per Dual Flex, due cestelli per XXL Dual e fino a tre zone per Trio.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Cura della personaLe migliori bilance pesapersone smart di agosto 2026Cura della personaLe migliori borracce termiche di agosto 2026Cura della personaI migliori spazzolini elettrici di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Casta Diva Group presenta Rebel/OTT, nuovo studio per video con AI
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 ott
#2
INTERNET
Hisense Speed Oven combina microonde, forno, grill e frittura ad aria
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 ott
#3
PRODOTTI
LG e Apple sviluppano sette accessori per la casa connessa
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 ott
#4
SMART CITIES
Enercom lancia Enercoach per stimare i consumi degli elettrodomestici
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 ott
#5
MOTORI
OMODA 7 SHS-H debutterà al Summit Chery con una batteria da 5 kWh
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 ott
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.