Moulinex presenta quattro friggitrici ad aria a infrarossi

15 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi Moulinex presenta quattro friggitrici ad aria Ever Fry, tutte dotate di tecnologia a infrarossi INFRA HEAT™.

La gamma comprende modelli con superficie ampia, zone modulabili e cestelli indipendenti, fino a 12 litri complessivi.

Tutti i modelli hanno un visore per controllare gli alimenti durante la cottura e cestelli lavabili in lavastoviglie.

I prezzi raccomandati partono da 159,99 euro per XXL Surface e arrivano a 299,99 euro per Trio.

Moulinex ha presentato il 15 ottobre 2026 Ever Fry, una gamma di quattro friggitrici ad aria che utilizzano la tecnologia a infrarossi INFRA HEAT™. I modelli si distinguono soprattutto per l’organizzazione dello spazio di cottura: dalla superficie adatta a una pizza fino ai cestelli separati per preparare più pietanze contemporaneamente. I prezzi raccomandati vanno dai 159,99 euro di XXL Surface ai 299,99 euro di partenza di Trio.

Il riscaldamento a infrarossi, già impiegato dal marchio in altri apparecchi, viene ora esteso a una gamma dedicata. Tutti i modelli presentati hanno una finestra che consente di osservare gli alimenti senza estrarre il cestello. Quest’ultimo è antiaderente e può essere lavato in lavastoviglie.

Infrarossi: le prestazioni dichiarate e i limiti del confronto

Secondo Moulinex, la tecnologia INFRA HEAT™ favorisce la doratura esterna mantenendo la succosità degli alimenti. L’azienda indica una croccantezza superiore fino al 30%: il dato deriva da prove effettuate nel 2025 su toast e patatine fritte, confrontati con quelli preparati con Moulinex Easy Fry & Grill XXL EZ80. Si tratta quindi di un risultato riferito a specifici alimenti e a un preciso apparecchio di confronto.

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Anche l’indicazione di un riscaldamento fino a quattro volte più rapido richiede di considerare il metodo di prova. La temperatura è stata misurata sulla superficie dell’elemento riscaldante, nei test del 2025 rispetto ai modelli Moulinex/Tefal EY80/EZ80. Il dato non equivale a una riduzione nella stessa proporzione dei tempi necessari per cuocere una pietanza.

XXL Surface e Dual Flex: superficie ampia o spazio divisibile

Ever Fry XXL Surface punta sull’estensione del piano di cottura. Può accogliere una pizza con diametro fino a 31 centimetri oppure fino a 1,2 chilogrammi di patatine. Una resistenza tradizionale inferiore lavora insieme al sistema a infrarossi superiore: secondo il produttore, questa configurazione permette di cuocere senza girare gli alimenti.

I programmi sono dieci e comprendono frittura ad aria, arrosto, grill, toast, forno, essiccazione, pizza fresca, pizza surgelata, riscaldamento e finitura croccante. L’apparecchio misura 423 × 472 × 227 millimetri; il prezzo raccomandato del modello EZ4218F0 è di 159,99 euro.

Dual Flex permette invece di modificare la suddivisione del cestello. Le due zone indipendenti hanno capacità di 5 e 3,5 litri e possono lavorare con tempi e temperature differenti. Togliendo il divisore FlexCook si ottiene un unico vano da 9 litri, indicato dal marchio per preparazioni destinate a un massimo di otto persone.

La sincronizzazione consente di terminare insieme ricette con durate diverse. Il sistema Genius permette inoltre di staccare il pannello frontale per agevolare l’inserimento del cestello in lavastoviglie. Dual Flex misura 474 × 344 × 307 millimetri e, nella versione EZ9288F0, ha un prezzo raccomandato di 219,99 euro.

XXL Dual e Trio: cotture indipendenti fino a 12 litri

Ever Fry XXL Dual dispone di due cestelli indipendenti, per una capacità complessiva di 11 litri. Ogni preparazione può avere impostazioni proprie di tempo e temperatura, mentre la funzione di sincronizzazione coordina la conclusione delle cotture. Anche questo modello integra il sistema Genius. Le dimensioni sono 457 × 360 × 330 millimetri e il prezzo raccomandato per il codice EZ9478F0 è di 199,99 euro.

Ever Fry Trio porta la capacità totale a 12 litri. La struttura comprende un cestello quadrato da 4 litri, dotato di doppia resistenza, e un cestello inferiore da 8 litri. Quest’ultimo può essere suddiviso tramite un separatore rimovibile, ottenendo così tre zone di cottura indipendenti.

La funzione SYNC coordina i tempi delle diverse preparazioni; per la pulizia è previsto anche qui il sistema Genius. Trio misura 388 × 388 × 495 millimetri. Il prezzo raccomandato del modello EZ9678F0 parte da 299,99 euro.

A supporto della gamma è disponibile l’app gratuita My Moulinex, con oltre 100 ricette guidate. La pagina Moulinex dedicata alle friggitrici ad aria raccoglie ulteriori informazioni sui prodotti. La differenza principale fra i quattro apparecchi resta la configurazione dello spazio: una superficie larga per Surface, un vano riconfigurabile per Dual Flex, due cestelli per XXL Dual e fino a tre zone per Trio.