15 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/LG porta in Italia il piano a induzione con cappa integrata

La notizia in sintesi Disponibile in Italia da ottobre il piano a induzione LG KCH7D3227MN con cappa integrata.

Il modello misura 83 centimetri e dispone di quattro zone di cottura, con due Flexible Zone.

Il sistema filtrante ha una portata dichiarata fino a 650 m³/h e utilizza filtri antigrasso e carboni attivi.

Sono previste due modalità di installazione: sopra il piano di lavoro oppure a filo.

È disponibile sul mercato italiano da ottobre 2026 il piano cottura a induzione con cappa integrata KCH7D3227MN di LG Electronics. Presentato durante la Milano Design Week 2026, il modello riunisce in un apparecchio da 83 centimetri quattro zone di cottura e un sistema di aspirazione e filtraggio. La configurazione permette di fare a meno della cappa sospesa, un aspetto che interessa soprattutto la progettazione delle cucine aperte sul soggiorno.

La novità entra nella gamma da incasso 2026 del produttore. Il suo elemento distintivo è l’integrazione dell’aspirazione nel piano: vapori e odori vengono intercettati in prossimità dei recipienti, anziché essere convogliati verso una cappa collocata sopra la zona di preparazione. Cottura e trattamento dell’aria occupano così lo stesso apparecchio, senza richiedere un elemento aspirante sospeso.

Quattro zone e comandi indipendenti

La superficie di cottura comprende quattro zone e due Flexible Zone. Queste ultime permettono di utilizzare i moduli separatamente oppure di abbinarli, adattando l’area riscaldata a pentole e recipienti di dimensioni diverse. La possibilità di combinare le zone riguarda quindi l’organizzazione dello spazio di cottura, che può essere modificata in base alle stoviglie impiegate nella preparazione.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La regolazione avviene attraverso comandi Slide Touch indipendenti per ciascuna zona. Sono disponibili nove livelli di potenza e la funzione Boost. Il controllo separato consente di impostare le singole aree senza assegnare un’unica regolazione all’intero piano: una caratteristica da distinguere dalla flessibilità della superficie, che riguarda invece l’abbinamento dei moduli. Le due funzioni intervengono su aspetti diversi dell’utilizzo, dalla disposizione dei recipienti alla gestione della potenza.

Aspirazione e filtri, anche senza scarico esterno

Per il sistema aspirante LG dichiara una portata d’aria massima di 650 m³/h. Il valore è indicato come limite superiore della capacità di aspirazione, non come portata costante in tutte le condizioni d’uso. Il produttore descrive inoltre il funzionamento come silenzioso, ma non accompagna questa indicazione con un livello di rumorosità espresso in decibel.

Il trattamento dell’aria impiega un filtro antigrasso in acciaio inox, che può essere lavato, e filtri ai carboni attivi. La configurazione filtrante consente l’impiego anche nelle cucine che non dispongono di uno scarico verso l’esterno. È questo uno degli aspetti pratici del modello: l’assenza di un condotto esterno non esclude l’utilizzo del sistema incorporato per il trattamento di vapori e odori.

Installazione e ampliamento della gamma

Il piano ha una finitura Matte Black e una superficie in vetroceramica Schott. Per il montaggio sono previste due possibilità: sopra top oppure a filo top. La scelta riguarda il raccordo tra l’elettrodomestico e il piano di lavoro, mentre resta invariata l’integrazione tra la parte dedicata alla cottura e quella destinata all’aspirazione. Sono dunque previste soluzioni di posa differenti per lo stesso modello.

L’arrivo del KCH7D3227MN si affianca all’ampliamento dell’offerta da incasso LG, che comprende anche un piano a induzione Full Flex da 80 centimetri con tre zone flessibili. Si tratta di un prodotto distinto dal modello con cappa integrata. Per quest’ultimo, la disponibilità italiana da ottobre porta sul mercato la configurazione mostrata alla Milano Design Week: quattro zone a induzione, moduli abbinabili e filtraggio nello stesso apparecchio.