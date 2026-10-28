ASUS ROG presenta quattro periferiche ispirate a Phantom Blade Zero

28 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi

ASUS ROG e S-GAME presentano quattro prodotti gaming ispirati a Phantom Blade Zero.

ROG e S-GAME presentano quattro prodotti gaming ispirati a Phantom Blade Zero. La gamma comprende monitor , keycap, mouse e cuffie, con dettagli grafici ripresi dal gioco.

, keycap, mouse e cuffie, con dettagli grafici ripresi dal gioco. Il monitor offre modalità 4K a 162 Hz e Full HD fino a 485 Hz.

Prime disponibilità da inizio novembre: cuffie a 309,90 euro, mouse a 179,90 euro e keycap a 74,90 euro.

( Riassunto generato con AI)

Phantom Blade Zero arriva anche sulle periferiche da gioco: ASUS Republic of Gamers e S-GAME hanno presentato il 28 ottobre 2026 una gamma composta da monitor, copritasti, mouse e cuffie ispirati all’action RPG. Le prime vendite sono previste per l’inizio di novembre, mentre per lo schermo bisognerà attendere le settimane successive.

La collaborazione riguarda quattro prodotti del marchio gaming di ASUS, riuniti da una personalizzazione che combina l’estetica cyberpunk di ROG con lo stile dark wuxia del videogioco. Rosso cremisi, superfici che richiamano le lame e incisioni derivate dalle armi sono gli elementi comuni. Alle modifiche estetiche si affiancano caratteristiche tecniche diverse per ciascun dispositivo, dalla doppia modalità del monitor alla riproduzione simultanea di due sorgenti audio sulle cuffie.

Il monitor passa dal 4K al Full HD

Il ROG Strix XG27UCGR-G Phantom Blade Zero Edition è un monitor da 27 pollici con pannello Fast IPS. La funzione Dual Mode permette di scegliere fra risoluzione 4K a 162 Hz e Full HD con frequenza fino a 485 Hz. Sul piano estetico, questa edizione adotta una base traslucida cremisi, decorazioni ispirate alle armi e un emblema illuminato del gioco.

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ASUS dichiara un tempo di risposta minimo di 0,3 millisecondi. Il sistema Extreme Low Motion Blur Sync può operare insieme alla frequenza di aggiornamento variabile per contenere ghosting e tearing. La funzione Smart Pixel si occupa invece dell’upscaling dei contenuti a risoluzione inferiore al 4K.

La copertura cromatica indicata è pari al 95% dello spazio DCI-P3 e al 130% sRGB. Per i collegamenti sono presenti USB Type-C con DP Alt Mode, utilizzabile per video e alimentazione, DisplayPort 1.4 e HDMI.

Copritasti per quattro formati di tastiera

Il ROG Keycap Set Phantom Blade Zero Edition porta loghi e grafiche del videogioco sulle tastiere meccaniche compatibili. Le decorazioni sono applicate con stampa dye-sub, mentre tre lati traslucidi dei copritasti lasciano passare la luce dell’illuminazione RGB.

Il set è previsto per layout 65%, 75%, 96% e full-size. La compatibilità dichiarata comprende la maggior parte degli switch con attacco a croce: si tratta quindi di un accessorio per personalizzare una tastiera, non di una tastiera completa.

Anche su questi elementi torna il linguaggio visivo della collezione, basato sui simboli e sui motivi del gioco. Il prezzo suggerito per il set è di 74,90 euro, con disponibilità prevista dall’inizio di novembre.

Mouse da 49 grammi e sensore fino a 42.000 dpi

Il ROG Harpe II Ace Phantom Blade Zero Edition pesa 49 grammi e impiega un materiale in nylon. I riferimenti alle armi del gioco compaiono nei dettagli metallici e nelle incisioni sui pulsanti laterali e sull’estensore del dongle.

La decorazione rossa richiama il filo che, in Phantom Blade Zero, conduce il giocatore ai punti di salvataggio. È uno degli elementi attraverso cui la collaborazione riprende non soltanto i colori, ma anche riferimenti specifici dell’esperienza di gioco.

Il sensore ottico ROG AimPoint Pro raggiunge una risoluzione di 42.000 dpi e supporta il tracciamento su vetro attraverso la tecnologia track-on-glass. La connessione wireless ROG SpeedNova 8K consente frequenze di polling fino a 8.000 Hz. Per questa edizione del mouse il prezzo suggerito è di 179,90 euro.

Cuffie con tre connessioni e audio simultaneo

Le ROG Delta II Phantom Blade Zero Edition adottano una combinazione di nero e rosso, con richiami al filo del gioco su padiglioni e archetto e incisioni a forma di lama sulle cerniere metalliche. Il peso dichiarato è di 318 grammi.

Le connessioni disponibili sono Bluetooth, wireless ROG SpeedNova a 2,4 GHz e cavo con jack da 3,5 millimetri. I driver da 50 millimetri hanno un diaframma rivestito in titanio; in modalità wireless a 2,4 GHz è supportato l’audio a 24 bit e 96 kHz. La funzione DualFlow Audio, descritta nella pagina delle cuffie, permette di ascoltare contemporaneamente le sorgenti collegate via Bluetooth e a 2,4 GHz.

ASUS indica un’autonomia fino a 110 ore e fino a 11 ore di utilizzo dopo 15 minuti di ricarica rapida, con illuminazione RGB disattivata. Il prezzo suggerito è di 309,90 euro.

Vendite da novembre, monitor in seguito

Cuffie, mouse e copritasti saranno distribuiti dall’inizio di novembre attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori del programma Powered by ASUS e gli altri partner commerciali ASUS. Il monitor arriverà nelle settimane successive; per questo modello non è stato indicato un prezzo.