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Hisense Speed Oven combina microonde, forno, grill e frittura ad aria

Hisense Speed Oven combina microonde, forno, grill e frittura ad aria

13 Ottobre 2026

13 Ottobre 2026/Home/INTERNET/Hisense Speed Oven combina microonde, forno, grill e frittura ad aria

La notizia in sintesi

  • Hisense presenta Speed Oven, che riunisce microonde, frittura ad aria, grill e forno in un unico apparecchio.
  • Il produttore dichiara una temperatura di 230 °C in 60 secondi e tempi di preparazione ridotti fino al 60%.
  • Il vassoio SpeedHeat Smart Tray converte l’energia delle microonde in calore e permette di creare due zone termiche.
  • La dotazione comprende una cavità da 28 litri, oltre 40 programmi automatici e un display da 3,5 pollici.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Hisense ha presentato il 13 ottobre 2026 Speed Oven, un apparecchio da cucina che combina le modalità microonde, frittura ad aria, grill e forno. La novità riguarda soprattutto il sistema di riscaldamento: tre fonti di calore e un vassoio dedicato vengono utilizzati per accelerare la preparazione degli alimenti e consentire lavorazioni diverse nella stessa cavità.

Secondo i dati dichiarati dal produttore, l’apparecchio raggiunge i 230 °C in 60 secondi, senza richiedere una fase separata di preriscaldamento. Hisense indica inoltre una riduzione dei tempi di preparazione fino al 60% rispetto ai forni tradizionali. Sono prestazioni dichiarate dall’azienda, che associa alla maggiore rapidità anche una migliore conservazione dell’umidità degli alimenti.

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Come funziona il sistema di riscaldamento

La cottura si basa sull’impiego combinato di microonde, circolazione di aria calda 3D e un elemento riscaldante in fibra di carbonio. Le tre componenti distribuiscono il calore attraverso modalità differenti, mentre il vassoio SpeedHeat Smart Tray aggiunge un apporto termico dalla parte inferiore del cibo. L’obiettivo indicato da Hisense è ottenere una cottura uniforme, con doratura esterna e mantenimento dell’umidità all’interno.

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Il vassoio contiene un gel che assorbe l’energia delle microonde e la trasforma in calore. Questo meccanismo consente alla base di scaldarsi rapidamente e di agire direttamente sulla superficie degli alimenti a contatto con essa. La funzione è pensata per aggiungere doratura e croccantezza alla cottura a microonde, lavorando anche dal basso.

Tra le preparazioni per cui Hisense propone l’uso dell’accessorio figurano alette di pollo, pizza surgelata, biscotti e altri prodotti da forno. Il suo impiego riguarda quindi sia il riscaldamento di alimenti già pronti sia la cottura, sfruttando insieme l’azione delle microonde e quella della superficie riscaldata.

Due zone per preparazioni differenti

SpeedHeat Smart Tray permette inoltre di dividere lo spazio interno in due zone termiche indipendenti. La parte superiore è destinata alle preparazioni rapide che richiedono temperature elevate; quella inferiore può essere utilizzata per riscaldare con maggiore delicatezza, far lievitare gli impasti oppure effettuare cotture più lente.

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Questa configurazione consente, secondo il produttore, di preparare contemporaneamente pietanze diverse senza mescolarne aromi e sapori. La separazione delle zone amplia quindi gli impieghi del vassoio: oltre a fornire calore dal basso, l’accessorio serve a organizzare la cavità in funzione delle esigenze delle singole preparazioni.

Programmi automatici e controlli

L’interfaccia comprende 14 categorie principali. Accanto a Speedy Cook sono presenti frittura ad aria, microonde, riscaldamento, scongelamento, grill, cottura al forno e tostatura. Completano il menu disidratazione, cottura lenta, cottura combinata, pulizia a vapore, My favourite e impostazioni. L’elenco riunisce dunque modalità di preparazione, manutenzione e gestione dell’apparecchio, non soltanto funzioni di cottura.

A queste voci si affiancano oltre 40 programmi automatici dedicati a diversi alimenti. Gli esempi indicati includono pizza, nuggets di pollo, verdure, pasta e riso. La scelta di un programma permette di utilizzare le impostazioni predisposte per la preparazione selezionata, mentre i controlli consentono anche di intervenire sui parametri di cottura.

Per la gestione delle funzioni sono disponibili comandi touch, un display TFT a colori da 3,5 pollici e una manopola. Quest’ultima permette di spostarsi tra le modalità e modificare le regolazioni. L’interfaccia è multilingue; la dotazione comprende inoltre il blocco di sicurezza per bambini e Quick Start, destinato all’avvio immediato del riscaldamento.

Capacità e manutenzione

La cavità ha una capacità di 28 litri e una configurazione flatbed, pensata per sfruttare lo spazio interno nella preparazione di pizze e più porzioni. Per la manutenzione è prevista la pulizia a vapore, mentre la modalità ECO è indicata dal produttore come funzione per contenere i consumi energetici.

Speed Oven concentra nello stesso apparecchio operazioni che vanno dallo scongelamento alla disidratazione, passando per tostatura e cottura lenta. Il tratto distintivo della proposta è la combinazione fra queste modalità e il vassoio riscaldante: un sistema destinato a estendere gli usi del microonde anche alle preparazioni che richiedono doratura e calore dalla base.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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