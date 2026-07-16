Le migliori friggitrici ad aria di luglio 2026

16 Luglio 2026

In questo articolo

Le 3 scelte migliori, in breve Perché le friggitrici ad aria interessano ora Prezzi controllati tramite API Amazon Il verdetto rapido sugli sconti Cosa analizziamo nella guida La vera occasione del mese Come scegliere Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU Instant Pot Vortex Plus Dual Philips Airfryer Serie 2000 NA230/00 COSORI TwinFry TF-102S Quale conviene comprare Domande frequenti

Le 3 scelte migliori, in breve

La vera occasione Ninja Foodi FlexDrawer - Friggitrice ad Aria Ampia con Separatore Rimovibile - Cottura Senza Olio - 10,4L, Componenti Lavabili in Lavastoviglie - Modello AF500EU, Colore Nero

Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU

Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU punta sulla capacità ampia e modulare: il cestello da 10,4 litri può diventare

179,00 € su Amazon
Scelta solida Instant Pot Freidora de aire Vortex Plus Dual – Negra, de gran capacidad (7,4 L), Con dos cestas de 3,7 L, ventana transparente, función deshidratadora, grill, horneado, asado, recalentado

Instant Pot Vortex Plus Dual

Instant Pot Vortex Plus Dual è una friggitrice ad aria pensata per porzioni familiari: i due cestelli da 3,7 l

138,00 € su Amazon
Alternativa valida Philips Airfryer Serie 2000 – Friggitrice ad Aria 6,2L Con Finestrella di cottura, 1700W, RapidAir, 13 Modalità di Cottura, Facile da Pulire, Touchscreen, Risparmio Energetico (NA230/00)

Philips Airfryer Serie 2000 NA230/00

Philips Airfryer Serie 2000 NA230/00 è una scelta equilibrata per l’uso quotidiano in famiglia: la capacità da

99,99 € su Amazon

Perché le friggitrici ad aria interessano ora

In estate, quando si cercano soluzioni pratiche per preparare pasti quotidiani senza accendere troppo a lungo il forno, le friggitrici ad aria tornano al centro dell’attenzione. La domanda dei lettori riguarda soprattutto capienza, gestione delle porzioni familiari, cestelli separati e funzioni che vadano oltre la semplice frittura ad aria. In questo confronto abbiamo quindi preso in esame quattro modelli con approcci diversi: dal formato equilibrato per tutti i giorni alle soluzioni ampie, modulari e connesse.

Prezzi controllati tramite API Amazon

I prezzi, gli sconti e i prezzi precedenti riportati in questa guida sono stati verificati in tempo reale tramite le API ufficiali Amazon: non derivano da classifiche, listini o pagine di altri siti. Il confronto non si limita ai nomi più citati nelle guide generiche, ma include brand e formati differenti, da Philips a Instant Pot, Cosori e Ninja. Abbiamo considerato le caratteristiche dichiarate per distinguere i modelli pensati per l’uso quotidiano, le famiglie numerose, la cottura modulare e le funzioni smart.

Il verdetto rapido sugli sconti

C’è almeno uno sconto reale da segnalare: Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU spicca con il 34% di riduzione, a 179,00 euro invece di 269,99 euro. Non è però l’unica proposta in calo: Instant Pot Vortex Plus Dual è indicata a 138,00 euro, rispetto a 199,99 euro, con sconto del 31%. Per chi cerca un modello equilibrato, Philips Airfryer Serie 2000 costa 99,99 euro, mentre Cosori TwinFry punta su doppio cestello, WiFi e ricette online a 199,99 euro.

Cosa analizziamo nella guida

Nelle prossime sezioni mettiamo in evidenza Philips Airfryer Serie 2000, Instant Pot Vortex Plus Dual, Cosori TwinFry e Ninja Foodi FlexDrawer. Spieghiamo quali criteri valutare prima dell’acquisto, dalla capacità alle zone di cottura, dalle finestrelle di controllo alle funzioni aggiuntive e alla pulizia. Ogni prodotto avrà una scheda con pregi e limiti basati sulle caratteristiche disponibili, seguita da un verdetto finale per specifiche esigenze d’uso. Chiudiamo con le domande frequenti sulle friggitrici ad aria.

La vera occasione del mese

Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU

Friggitrice ad aria con separatore rimovibile

Su tutta la categoria «friggitrici ad aria» analizzata in questo confronto, il modello che spicca per sconto reale è Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU: sceso del 34% a 179,00 €. Lo trovate qui sotto, prima degli altri modelli.

Pro

Cestello flessibile da 10,4 litri, doppia zona sincronizzabile e componenti lavabili in lavastoviglie.

Contro

La capacità molto ampia può essere eccessiva per chi prepara abitualmente porzioni ridotte.

Come scegliere friggitrici ad aria

Per scegliere una friggitrice ad aria adatta alle proprie abitudini, è utile confrontare capacità, funzioni e praticità d’uso.

  • Capacità del cestello: va scelta in base al numero di persone e alle porzioni da preparare; un cestello più ampio consente di cuocere più alimenti in un unico strato.
  • Potenza e temperatura regolabile: una buona potenza favorisce tempi di riscaldamento rapidi, mentre un intervallo di temperatura ampio rende l’apparecchio più versatile per cuocere, arrostire e riscaldare.
  • Tipo di cestello e superficie di cottura: valutare forma, dimensioni e presenza di griglie o ripiani, soprattutto se si vogliono preparare alimenti diversi contemporaneamente.
  • Programmi e comandi: timer, spegnimento automatico, programmi preimpostati e comandi intuitivi aiutano a gestire la cottura con maggiore precisione.
  • Facilità di pulizia: cestello e accessori antiaderenti, estraibili e lavabili in lavastoviglie riducono il tempo necessario per la manutenzione quotidiana.
  • Ingombro e sicurezza: controllare dimensioni esterne, lunghezza del cavo, stabilità sul piano di lavoro e presenza di maniglia isolante o protezioni contro il surriscaldamento.

Instant Pot Vortex Plus Dual

Friggitrice ad aria con due cestelli

Instant Pot Vortex Plus Dual è una friggitrice ad aria pensata per porzioni familiari: i due cestelli da 3,7 litri consentono di preparare piatti diversi insieme, mentre la finestra trasparente aiuta a controllare la cottura senza aprire. Le otto funzioni includono anche grill, forno, arrosto, riscaldamento e disidratazione, con Sync Finish per coordinare i tempi. Amazon dichiara fino al 95% di olio in meno e risparmi di tempo ed energia rispetto ai forni tradizionali. A 138,00 € invece di 199,99 €, lo sconto rilevato è del 31%; resta però un modello più ingombrante di una friggitrice a cestello singolo.

Pro

Due cestelli con finestra di controllo e funzione Sync Finish, utili per servire contemporaneamente preparazioni diverse.

Contro

La doppia zona da 7,4 litri può richiedere più spazio sul piano rispetto ai modelli compatti.

Philips Airfryer Serie 2000 NA230/00

Friggitrice ad aria con finestrella integrata

Philips Airfryer Serie 2000 NA230/00 è una scelta equilibrata per l’uso quotidiano in famiglia: la capacità da 6,2 litri, la finestrella di cottura e i 13 programmi selezionabili dal touchscreen puntano sulla praticità. La tecnologia RapidAir dichiara di ridurre fino al 90% dei grassi, mentre i componenti lavabili in lavastoviglie aiutano dopo i pasti. L’app HomeID aggiunge ricette e istruzioni, ma chi preferisce comandi essenziali potrebbe non sfruttare tutte le modalità disponibili. A 99,99 €, lo sconto reale rilevato è del 17% rispetto a 119,99 €.

Pro

Capienza da 6,2 litri, finestra di controllo, touchscreen e componenti lavabili in lavastoviglie per una gestione quotidiana pratica.

Contro

Le 13 modalità e il supporto dell’app HomeID possono risultare superflui per chi cerca una friggitrice ad aria più essenziale.

COSORI TwinFry TF-102S

Friggitrice ad aria a doppio cestello

La Cosori TwinFry TF-102S punta sulla versatilità: i 10 litri possono diventare due cestelli da 5 litri grazie al separatore rimovibile, utile per cuocere portata principale e contorno con programmi diversi e completamento sincronizzato. I 2800 W, le quattro resistenze e l’intervallo 40-240 °C la rendono una proposta completa, con WiFi e 70 ricette online per chi cerca funzioni smart. Il prezzo di 199,99 € include uno sconto reale del 13%, ma resta un investimento importante; inoltre le dimensioni extra-large potrebbero non essere ideali per cucine con poco spazio.

Pro

Capienza flessibile da 10 litri, doppia resistenza, WiFi e funzioni Sync e Match per gestire due preparazioni insieme.

Contro

Prezzo ancora elevato e formato extra-large potenzialmente ingombrante per chi ha poco spazio sul piano cucina.

Quale conviene comprare in base alle tue esigenze

  • Budget minimo: scegli la Philips Airfryer Serie 2000 NA230/00, perché è la più economica tra i modelli indicati a 99,99 € e offre 6,2 L, touchscreen e 13 modalità di cottura.
  • Modello più equilibrato per l’uso quotidiano: scegli la Philips Airfryer Serie 2000 NA230/00, pensata per l’uso familiare quotidiano con capacità da 6,2 L e finestra di cottura.
  • Sconto più alto di oggi: scegli la Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU, perché ha il ribasso maggiore, del 34%, con prezzo di 179,00 € invece di 269,99 €.
  • Porzioni familiari con controllo visivo della cottura: scegli la Instant Pot Vortex Plus Dual, grazie alle due ceste da 3,7 L, alla capacità totale di 7,4 L e alla finestra trasparente.
  • Ricette guidate e funzioni smart: scegli la COSORI TwinFry TF-102S, perché integra WiFi, app e 70 ricette online, oltre al doppio cestello da 5 L + 5 L con separatore rimovibile.

Domande frequenti

Quale friggitrice ad aria scegliere per l’uso quotidiano di una famiglia?
La Philips Airfryer Serie 2000 NA230/00 è indicata come modello equilibrato per l’uso quotidiano familiare. Ha capacità da 6,2 litri, potenza di 1700W, finestra di cottura, tecnologia RapidAir e 13 modalità di cottura. Costa 99,99 €, rispetto ai 119,99 € precedenti, con uno sconto rilevato del 17%.
Mi serve una friggitrice capiente: meglio doppio cestello o vano modulare?
Dipende da come vuoi organizzare le porzioni. Instant Pot Vortex Plus Dual offre due cestelli da 3,7 litri, per una capacità totale di 7,4 litri, e ha una finestra trasparente. Ninja Foodi FlexDrawer arriva a 10,4 litri e usa un separatore rimovibile, quindi punta su un volume più ampio e modulare.
Vale la pena scegliere un modello smart con app e ricette guidate?
Può essere una scelta sensata se vuoi usare ricette online e funzioni connesse. La COSORI TwinFry TF-102S integra WiFi e 70 ricette online, oltre a due cestelli da 5 litri con separatore rimovibile. Ha doppia resistenza, 7 funzioni, temperatura da 40 a 240 °C e costa 199,99 €.
È un buon momento per acquistare una friggitrice ad aria in base agli sconti disponibili?
Tra i prezzi rilevati, lo sconto percentuale più alto è quello della Ninja Foodi FlexDrawer AF500EU: 179,00 € invece di 269,99 €, pari al 34%. Segue Instant Pot Vortex Plus Dual a 138,00 € da 199,99 €, con il 31%. Philips è scontata del 17%, mentre COSORI del 13%.

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