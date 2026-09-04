4 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Moto Guzzi rilancia Mandello con fabbrica automatizzata e nuovo museo

La notizia in sintesi Moto Guzzi rinnova lo storico stabilimento di Mandello del Lario .

rinnova lo storico stabilimento di . L’investimento ammonta a 50 milioni dopo oltre cinque anni di lavori.

La capacità produttiva supera 30mila veicoli all’anno.

Il nuovo museo ospiterà oltre 160 motociclette restaurate.

Moto Guzzi rinnova lo stabilimento storico

Lo stabilimento storico di Moto Guzzi a Mandello del Lario, controllata dal Gruppo Piaggio, cambia assetto dopo un investimento di 50 milioni e oltre cinque anni di lavori. L’intervento rinnova fabbrica, museo e spazi pubblici nel luogo dove il marchio produce dal 1921, mantenendo il portone rosso di via Parodi. L’obiettivo è rafforzare il sito produttivo e aprirlo alla comunità internazionale degli appassionati, mentre l’automazione aumenta la capacità e il museo valorizza oltre un secolo di storia.

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Il progetto, firmato dall’architetto statunitense Greg Lynn, traduce questa scelta in nuovi ambienti e linee di assemblaggio. L’inaugurazione segna quindi il rilancio industriale e culturale di Moto Guzzi, in una fase delicata per il segmento moto.

Produzione automatizzata e museo nel nuovo complesso

La trasformazione porta la superficie complessiva della fabbrica a quasi 40mila metri quadrati e punta a una capacità superiore a 30mila veicoli annui, quasi raddoppiata rispetto al passato. Le linee di assemblaggio utilizzano automazione di ultima generazione e droni terrestri progettati dal Gruppo Piaggio, incaricati di prendere in consegna le moto al termine della linea e avviarle al collaudo finale. L’intervento conserva così la centralità manifatturiera di Mandello del Lario, affiancandola a tecnologie destinate a rendere più efficiente il ciclo produttivo.

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Accanto alla fabbrica sorge il nuovo Museo Moto Guzzi, una costruzione di 3mila metri quadrati con oltre 160 esemplari restaurati. Il percorso comprende la G.P., prototipo unico che diede avvio alla storia del marchio, modelli divenuti leggendari, motociclette da competizione e la produzione attuale. Le moto da gara richiamano inoltre i 14 titoli iridati conquistati nel Motomondiale. Il complesso include spazi polifunzionali aperti al pubblico, coerenti con una comunità di appassionati che si ritrova annualmente a Mandello del Lario per le giornate mondiali del brand, organizzate dal 2002.

Il rilancio arriva durante una fase complessa

Per Moto Guzzi, entrata nel perimetro del Gruppo Piaggio nel 2004, il nuovo impianto conferma il ruolo dello storico sito produttivo dopo più di un secolo di attività. L’investimento si colloca però in un contesto segnato da volumi in calo a doppia cifra nel primo semestre per la divisione moto che riunisce Guzzi e Aprilia. I ricavi della divisione sono diminuiti del 16,5%, mentre il gruppo, con quasi seimila addetti nel mondo, ha registrato ricavi complessivamente stabili.

La maggiore capacità produttiva potrà sostenere il rilancio atteso nella seconda parte dell’anno, senza separare l’identità storica del marchio dalla sua evoluzione industriale.

FAQ

Quanto è stato investito nello stabilimento Moto Guzzi?

L’investimento indicato ammonta a 50 milioni e ha finanziato oltre cinque anni di lavori nello storico sito di Mandello del Lario.

Quanti veicoli può produrre il nuovo impianto?

La capacità produttiva supera 30mila veicoli l’anno, risultato del quasi raddoppio ottenuto con nuove linee di assemblaggio automatizzate.

Cosa espone il nuovo Museo Moto Guzzi?

Il museo ospita oltre 160 motociclette restaurate, dalla G.P. alle moto da gara iridate, fino ai modelli della produzione attuale.

Chi ha progettato il rinnovamento della fabbrica?

L’architetto statunitense Greg Lynn ha firmato il progetto di trasformazione dell’impianto produttivo, dell’area museale e degli spazi aperti al pubblico.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa qualificate, analizzando anche informazioni di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.