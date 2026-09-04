Nvidia acquisisce Hugging Face per 12,9 miliardi nell’AI aperta

4 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Nvidia acquisirà Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari.

acquisirà per 12,9 miliardi di dollari. La piattaforma resterà aperta all’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale.

L’operazione rafforza Nvidia oltre semiconduttori, chip e infrastrutture di calcolo.

oltre semiconduttori, chip e infrastrutture di calcolo. I modelli open-weight diventano un fronte competitivo strategico per gli Stati Uniti.

Nvidia compra Hugging Face e punta sull’AI aperta

Nvidia, gruppo statunitense guidato da Jensen Huang, ha raggiunto il 3 settembre 2026 un accordo definitivo per acquisire Hugging Face, piattaforma dedicata allo sviluppo e alla condivisione di sistemi di intelligenza artificiale, per 12,9 miliardi di dollari. L’operazione, annunciata negli Stati Uniti, porta il produttore di chip al centro dell’ecosistema software e dei modelli open-weight, cioè utilizzabili e adattabili dagli sviluppatori. La scelta mira ad ampliare l’accesso all’AI per istituzioni e programmatori, mantenendo competitiva l’offerta americana in un segmento nel quale cresce anche il peso della Cina e di modelli come DeepSeek.

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Dalla potenza di calcolo ai modelli condivisi

Hugging Face, fondata nel 2016, è diventata un archivio e uno spazio di collaborazione per la comunità dell’intelligenza artificiale: offre modelli, dataset e strumenti per costruire e distribuire applicazioni. Secondo le informazioni riportate dalle fonti, la piattaforma ospita oltre tre milioni di modelli AI aperti e consente, in base alle licenze, di scaricare, studiare, modificare o adattare i sistemi alle esigenze degli utenti. L’intesa prevede 11,9 miliardi di dollari destinati agli investitori e circa un miliardo in incentivi azionari per i dipendenti.

Jensen Huang ha assicurato che Hugging Face resterà una piattaforma aperta e che gli utenti non saranno obbligati a usare chip o sistemi di calcolo di Nvidia. Nel blog del gruppo, il manager ha scritto: “Insieme amplieremo la piattaforma di Hugging Face, rafforzeremo la sua infrastruttura ed espanderemo l’accesso all’AI per sviluppatori e istituzioni in tutto il mondo”. L’acquisizione consolida quindi la presenza di Nvidia lungo la filiera che comprende processori, infrastrutture, software e strumenti per chi sviluppa modelli.

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La seconda acquisizione più grande di Nvidia

Per valore, l’acquisto di Hugging Face è la seconda maggiore operazione nella storia di Nvidia, dopo l’acquisizione di attività e tecnologie di Groq per circa 20 miliardi di dollari nel dicembre precedente. Prima di allora, il principale investimento era stato l’acquisto di Mellanox nel 2019, per quasi 7 miliardi. Il nuovo passaggio estende la strategia del gruppo: non solo fornire l’hardware su cui gira l’AI, ma presidiare anche gli ambienti in cui i modelli vengono distribuiti e migliorati.

FAQ

Quanto vale l’acquisizione di Hugging Face?

L’accordo raggiunto da Nvidia valuta Hugging Face 12,9 miliardi di dollari, includendo pagamenti agli investitori e incentivi azionari ai dipendenti.

Hugging Face resterà una piattaforma aperta?

Jensen Huang ha dichiarato che Hugging Face rimarrà aperta all’intero ecosistema AI, senza obbligo di utilizzare chip o calcolo Nvidia.

Che cosa sono i modelli open-weight?

I modelli open-weight rendono disponibili i parametri appresi durante l’addestramento, permettendo agli sviluppatori di scaricarli, studiarli, modificarli o adattarli secondo licenza.

Perché Nvidia acquisisce Hugging Face?

L’operazione amplia la presenza di Nvidia oltre l’hardware, rafforzando infrastrutture, software, strumenti per sviluppatori e distribuzione di modelli AI aperti.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.