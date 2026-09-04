4 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Nvidia acquisisce Hugging Face per 12,9 miliardi nell’AI aperta
La notizia in sintesi
- Nvidia acquisirà Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari.
- La piattaforma resterà aperta all’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale.
- L’operazione rafforza Nvidia oltre semiconduttori, chip e infrastrutture di calcolo.
- I modelli open-weight diventano un fronte competitivo strategico per gli Stati Uniti.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Nvidia compra Hugging Face e punta sull’AI aperta
Nvidia, gruppo statunitense guidato da Jensen Huang, ha raggiunto il 3 settembre 2026 un accordo definitivo per acquisire Hugging Face, piattaforma dedicata allo sviluppo e alla condivisione di sistemi di intelligenza artificiale, per 12,9 miliardi di dollari. L’operazione, annunciata negli Stati Uniti, porta il produttore di chip al centro dell’ecosistema software e dei modelli open-weight, cioè utilizzabili e adattabili dagli sviluppatori. La scelta mira ad ampliare l’accesso all’AI per istituzioni e programmatori, mantenendo competitiva l’offerta americana in un segmento nel quale cresce anche il peso della Cina e di modelli come DeepSeek.
Dalla potenza di calcolo ai modelli condivisi
Hugging Face, fondata nel 2016, è diventata un archivio e uno spazio di collaborazione per la comunità dell’intelligenza artificiale: offre modelli, dataset e strumenti per costruire e distribuire applicazioni. Secondo le informazioni riportate dalle fonti, la piattaforma ospita oltre tre milioni di modelli AI aperti e consente, in base alle licenze, di scaricare, studiare, modificare o adattare i sistemi alle esigenze degli utenti. L’intesa prevede 11,9 miliardi di dollari destinati agli investitori e circa un miliardo in incentivi azionari per i dipendenti.
Jensen Huang ha assicurato che Hugging Face resterà una piattaforma aperta e che gli utenti non saranno obbligati a usare chip o sistemi di calcolo di Nvidia. Nel blog del gruppo, il manager ha scritto: “Insieme amplieremo la piattaforma di Hugging Face, rafforzeremo la sua infrastruttura ed espanderemo l’accesso all’AI per sviluppatori e istituzioni in tutto il mondo”. L’acquisizione consolida quindi la presenza di Nvidia lungo la filiera che comprende processori, infrastrutture, software e strumenti per chi sviluppa modelli.
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La seconda acquisizione più grande di Nvidia
Per valore, l’acquisto di Hugging Face è la seconda maggiore operazione nella storia di Nvidia, dopo l’acquisizione di attività e tecnologie di Groq per circa 20 miliardi di dollari nel dicembre precedente. Prima di allora, il principale investimento era stato l’acquisto di Mellanox nel 2019, per quasi 7 miliardi. Il nuovo passaggio estende la strategia del gruppo: non solo fornire l’hardware su cui gira l’AI, ma presidiare anche gli ambienti in cui i modelli vengono distribuiti e migliorati.
FAQ
Quanto vale l’acquisizione di Hugging Face?
L’accordo raggiunto da Nvidia valuta Hugging Face 12,9 miliardi di dollari, includendo pagamenti agli investitori e incentivi azionari ai dipendenti.
Hugging Face resterà una piattaforma aperta?
Jensen Huang ha dichiarato che Hugging Face rimarrà aperta all’intero ecosistema AI, senza obbligo di utilizzare chip o calcolo Nvidia.
Che cosa sono i modelli open-weight?
I modelli open-weight rendono disponibili i parametri appresi durante l’addestramento, permettendo agli sviluppatori di scaricarli, studiarli, modificarli o adattarli secondo licenza.
Perché Nvidia acquisisce Hugging Face?
L’operazione amplia la presenza di Nvidia oltre l’hardware, rafforzando infrastrutture, software, strumenti per sviluppatori e distribuzione di modelli AI aperti.
Quali fonti sono state analizzate?
La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.
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