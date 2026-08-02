Test drive con una Tesla Model Y finisce contro un negozio: chiesti 10 milioni

2 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Tesla citata in giudizio dopo un test drive di Model Y in Virginia.

citata in giudizio dopo un test drive di in Virginia. Una donna di 59 anni chiede 10 milioni di dollari.

La causa riguarda accelerazione, frenata rigenerativa e istruzioni ricevute prima della prova.

Tesla respinge le accuse e attribuisce l’incidente a un errore umano.

( Riassunto generato con AI)

Test drive Tesla, causa da 10 milioni

Tesla è al centro di una causa negli Stati Uniti dopo un incidente avvenuto durante il test drive di una Model Y in Virginia. Una donna americana di 59 anni ha chiesto un risarcimento di 10 milioni di dollari, sostenendo di non essere stata informata in modo adeguato sulle caratteristiche del SUV elettrico prima di guidarlo.

Secondo la ricostruzione contenuta nella denuncia, la cliente non aveva mai guidato una Tesla né un’auto elettrica e avrebbe affrontato la prova su strada senza un accompagnatore. Durante il percorso, avrebbe perso il controllo del veicolo, attraversato la carreggiata e urtato un edificio commerciale.

Dopo l’impatto, la Model Y ha preso fuoco e la conducente ha riportato gravi lesioni. Il procedimento dovrà chiarire se il costruttore abbia adottato misure sufficienti durante il test drive o se la responsabilità sia attribuibile esclusivamente alla guidatrice.

La vicenda, riportata da Motori.it nell’articolo firmato da Emanuela Termonte, pone al centro le procedure riservate ai clienti alla prima esperienza con veicoli elettrici. L’aspetto rilevante non è soltanto la dinamica dell’incidente, ma il livello di informazione e assistenza fornito prima della partenza.

Le accuse sulla risposta dell’auto

La contestazione principale riguarda la configurazione della Model Y utilizzata per la prova. Secondo la donna, l’auto sarebbe stata impostata in una modalità particolarmente reattiva, con una risposta immediata dell’acceleratore, senza che le venissero illustrate in modo approfondito le conseguenze di tale impostazione.

Nella denuncia viene citata anche la frenata rigenerativa, il sistema che rallenta l’auto al rilascio dell’acceleratore recuperando energia destinata alla batteria. La conducente afferma di essere rimasta sorpresa dal comportamento del veicolo e di aver incontrato difficoltà nel gestirne la risposta.

La sua versione è che, ripartendo da un semaforo, avrebbe premuto l’acceleratore con forza eccessiva, provocando una brusca accelerazione. La donna sostiene di non essere poi riuscita a controllare il SUV elettrico.

Tesla respinge ogni addebito e ritiene che l’incidente sia dipeso esclusivamente da un errore umano. Per il costruttore, la conducente non avrebbe utilizzato il veicolo con la prudenza necessaria durante una prova su strada.

Il confronto giudiziario resta quindi circoscritto a due ricostruzioni contrapposte: da un lato l’asserita insufficienza delle istruzioni ricevute, dall’altro la tesi dell’errore di guida. Al momento non è stata emessa alcuna decisione sulla responsabilità.

Il caso evidenzia una questione pratica: la coppia immediatamente disponibile nei modelli elettrici può rendere l’accelerazione molto rapida rispetto a molte auto con motore termico. Anche la frenata rigenerativa può richiedere un adattamento iniziale per chi non l’ha mai utilizzata.

Possibili effetti sulle prove su strada

L’esito della causa potrebbe alimentare il dibattito sulle modalità dei test drive per le auto elettriche più potenti. Il tribunale dovrà valutare anche se sarebbero state opportune ulteriori precauzioni, come la presenza di un istruttore durante la prova.

Tra le ipotesi richiamate nel procedimento figura inoltre una limitazione temporanea delle prestazioni per chi affronta per la prima volta un veicolo elettrico. Non si tratta di misure già imposte, ma di aspetti che potrebbero essere esaminati nel giudizio.

La conseguenza più concreta, indipendentemente dalla sentenza, è il rinnovato confronto sull’utilità di briefing dedicati e modalità di guida più progressive. Alcuni costruttori, secondo quanto riportato, già prevedono soluzioni di questo tipo prima della consegna per il test.

FAQ

Dove è avvenuto l’incidente della Tesla Model Y?

Sì, l’incidente è avvenuto nello Stato della Virginia, durante un test drive organizzato presso un punto vendita Tesla.

Quanto chiede la donna a Tesla?

Sì, la richiesta di risarcimento avanzata contro Tesla ammonta a 10 milioni di dollari, secondo quanto indicato nella causa.

Quale problema viene contestato alla Model Y?

Sì, la denuncia cita una modalità di guida molto reattiva e la frenata rigenerativa, che la conducente sostiene di non aver compreso adeguatamente.

Qual è la posizione di Tesla sulla causa?

Sì, Tesla respinge le accuse e sostiene che l’incidente sia stato causato esclusivamente da un errore umano della conducente.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Motori.it.