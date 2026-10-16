16 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Milano ospita e_mob, confronto su ricarica e trasporto pubblico

La notizia in sintesi Milano ospiterà la decima Conferenza nazionale sulla mobilità elettrica dal 19 al 21 ottobre 2026.

Gli incontri si svolgeranno a Palazzo Lombardia e in Piazza Città di Lombardia.

Il programma affronterà ricarica, flotte elettriche, trasporto pubblico, recupero dei materiali e innovazione.

Una sessione sarà dedicata ai dieci anni della Carta Metropolitana dell’Elettromobilità e alle proposte di revisione.

La mobilità elettrica torna al centro del confronto tra amministrazioni, imprese e ricerca a Milano: dal 19 al 21 ottobre 2026 Palazzo Lombardia e Piazza Città di Lombardia ospiteranno la decima edizione di e_mob, la Conferenza nazionale dedicata al settore. Il programma affronterà le condizioni per estendere l’uso dei mezzi elettrici, dalle reti di ricarica all’organizzazione del trasporto pubblico, fino alla gestione di batterie e veicoli al termine del loro utilizzo.

Promossa da CLASS ETS, la manifestazione è organizzata come un incontro di approfondimento e collaborazione, non come una fiera commerciale. Le tre giornate avranno ciascuna un taglio diverso: istituzionale, tecnico-scientifico e dedicato all’innovazione. A collegarle saranno i rapporti tra scelte delle amministrazioni, sviluppo industriale e servizi di trasporto.

La Carta dell’Elettromobilità dopo dieci anni

Lunedì 19 ottobre il confronto partirà dal percorso della Carta Metropolitana dell’Elettromobilità, avviato nel 2016. La sessione esaminerà quanto realizzato nel decennio e le proposte per aggiornare lo strumento, con l’obiettivo di rafforzare il lavoro comune tra enti locali, territori e operatori.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La giornata di apertura metterà a confronto istituzioni e imprese sulle politiche per la mobilità sostenibile. Il bilancio della Carta sarà quindi affiancato dalla discussione sulle prospettive dei trasporti e sulle pratiche adottate dalle amministrazioni per favorire la diffusione dei veicoli elettrici.

Alla preparazione dei seminari tecnico-scientifici partecipa l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. Per gli ingegneri iscritti all’Ordine che richiedono il riconoscimento dei crediti formativi professionali è prevista una pagina dedicata alle iscrizioni alla prima giornata.

Trasporti urbani, nautica e recupero delle batterie

Martedì 20 ottobre l’attenzione si sposterà sugli aspetti tecnici e sulla ricerca. Tra i temi previsti figurano il coordinamento tra trasporto pubblico e servizi di sharing, l’elettrificazione della navigazione marittima e lacustre e le applicazioni dell’economia circolare alla mobilità.

Le sessioni dedicate ai materiali riguarderanno il recupero delle materie prime critiche, la circolarità delle batterie e l’ecodesign. Il programma comprenderà anche soluzioni tecnologiche per ridurre le emissioni dei trasporti. Per il percorso formativo degli ingegneri è disponibile la pagina di iscrizione alla seconda giornata.

Mercoledì 21 ottobre saranno affrontate la gestione della filiera dei veicoli fuori uso e la responsabilità estesa del produttore, indicata con la sigla EPR. Altri incontri riguarderanno la ricarica in ambito privato e condominiale, la normativa europea e il recupero di materie prime da batterie e moduli fotovoltaici, con approfondimenti sulle attività industriali legate a queste filiere.

Il programma e le iscrizioni ai seminari comprendono inoltre appuntamenti sulla ciclologistica e sulle cargo bike, sull’accessibilità, sulla mobilità condivisa e sulle Comunità Energetiche Rinnovabili. L’elettrificazione delle flotte aziendali e il collegamento tra mobilità, produzione energetica e pianificazione territoriale completano gli ambiti del confronto.

Istituzioni, ricerca e imprese al confronto

Nel Comitato Promotore, accanto a CLASS ETS, sono coinvolti Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Il Comitato Scientifico riunisce AMAT, RSE, Bike Economy, Circularity, Formaper, Innovhub, Confindustria ANCMA, ENEA, FacilitAmbiente e AGENS, con competenze che spaziano dalla pianificazione urbana alla ricerca e alla formazione.

Tra le aziende partecipanti sono indicate A2A E-Mobility, ATM S.p.A., IGPDecaux BikeMi, Haiki+, Atlante Italia, Duferco Energia, EKò / Full Electric Vehicles, Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., IPLANET, Plenitude e S&H Srl. Sarà presente anche COBAT, consorzio impegnato nella gestione dei veicoli fuori uso e nelle filiere di recupero dei materiali.

Il confronto conclusivo riguarderà le condizioni per passare dalle strategie agli interventi: disponibilità della ricarica, integrazione con le fonti rinnovabili, conversione delle flotte professionali e gestione del fine vita. La revisione della Carta Metropolitana sarà uno dei temi attraverso cui discutere il coordinamento tra politiche pubbliche, investimenti privati e scelte dei territori.