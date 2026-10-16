16 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/ROG XBOX Ally X20 debutta con schermo OLED e occhiali AR in bundle

La notizia in sintesi ROG XBOX Ally X20 è disponibile dal 16 ottobre 2026 in bundle al prezzo consigliato di 2.599 euro.

La console integra uno schermo OLED da 7,4 pollici e il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme.

La confezione comprende occhiali AR ROG XREAL R1 Edition 20, custodia dbrand Killswitch e custodia protettiva Pelican.

Gli aggiornamenti software introducono comandi personalizzabili, profili di gioco modificabili e Travel Mode con ricarica limitata a 65 W.

ROG XBOX Ally X20 arriva sul mercato il 16 ottobre 2026 con un prezzo consigliato di 2.599 euro per un bundle che comprende console portatile, occhiali da gaming AR e due custodie. Il dispositivo di ASUS Republic of Gamers affianca ROG XBOX Ally e ROG XBOX Ally X, che rimangono in vendita ai rispettivi prezzi consigliati originari. Le novità riguardano schermo, controlli, raffreddamento e software.

Questa edizione celebra i vent’anni del marchio ROG, fondato nel 2006. La scocca in plastica nera traslucida lascia vedere parte dei componenti e della struttura interna, caratterizzata da dettagli dorati. Sotto il profilo hardware, la console abbina il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme a un display ROG Nebula HDR con pannello OLED da 7,4 pollici.

Che cosa comprende il bundle

Il pacchetto acquistabile su ASUS eShop include gli occhiali ROG XREAL R1 Edition 20. Secondo le specifiche dichiarate, permettono di visualizzare uno schermo virtuale equivalente a 171 pollici, percepito a quattro metri di distanza. Il campo visivo è di 57 gradi e copre il 95% dell’area di visione a fuoco; il display Micro-OLED ha una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta indicato in 0,01 millisecondi.

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Gli occhiali dispongono di tracciamento nativo a 3DoF: lo schermo può seguire i movimenti della testa oppure rimanere in una posizione fissa attraverso la modalità Anchor. Completano la confezione una custodia dbrand Killswitch personalizzata, con cappucci per gli stick, e una custodia protettiva Pelican realizzata per ospitare il dispositivo e gli accessori inclusi.

Joystick magnetici e raffreddamento rivisto

I joystick utilizzano sensori magnetici TMR, progettati per limitare il rischio di stick drift. ASUS indica una zona morta del 3% e un nuovo algoritmo destinato a eliminare gli scatti indesiderati lungo i quattro assi. La croce direzionale può invece passare dalla configurazione a quattro direzioni a quella a otto senza utilizzare attrezzi.

Sono stati modificati anche i pulsanti frontali, che a fine corsa risultano a filo con la scocca e richiedono una forza di attuazione inferiore. Le impugnature hanno un rivestimento in gomma, mentre i grilletti a impulso forniscono feedback aptico.

Il sistema di raffreddamento distribuisce l’aria lungo tre percorsi: dietro lo schermo OLED, attraverso le alette del dissipatore e verso il processore. Le ventole hanno un diametro maggiore e meno pale. Per questa revisione ASUS dichiara un incremento del flusso d’aria del 20% e un aumento dell’11% della superficie delle alette del dissipatore.

Lo schermo supporta inoltre il Variable Refresh Rate, che adegua la frequenza di aggiornamento al frame rate del gioco per contenere il tearing. Per i contenuti HDR sono disponibili due impostazioni: HDR Native, orientata a mantenere la resa cromatica e luminosa originale, e HDR Vivid, che accentua colori e contrasto.

Profili di gioco e ricarica in viaggio

Le modifiche software passano da Armoury Crate Special Edition, l’interfaccia della famiglia ROG Ally. Gli interventi sulla scalabilità puntano a rendere più leggibili menu e librerie. Sul modello X20 arrivano anche due modalità Aura Sync: Reactive collega l’illuminazione alla direzione del joystick, mentre Immersion la associa alla provenienza dei suoni del gioco.

Default Game Profile 2.0 consente di salvare nel profilo del singolo titolo le impostazioni delle prestazioni modificate manualmente, compresi valori e limiti di potenza. Diventano inoltre riassegnabili i tasti di scelta rapida dedicati a Command Center, Library e Action sui dispositivi ROG Ally.

Per l’uso durante gli spostamenti, Travel Mode limita la potenza di ricarica a 65 W, con l’obiettivo di migliorare la compatibilità con le prese dei sedili di aerei e treni. Si attiva insieme alla modalità aereo, ma può essere abilitata anche manualmente.

La distribuzione del bundle comprende, oltre allo store online ASUS, la rete degli ASUS Gold Store e Amazon. Per gli sviluppi software successivi, Armoury Crate SE prevede un canale di anteprima facoltativo: gli utenti potranno provare le funzionalità avanzate e fornire riscontri prima della distribuzione attraverso gli aggiornamenti automatici.