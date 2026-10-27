27 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/Anker porta in Italia cinque accessori per ricarica e connettività

La notizia in sintesi Anker presenta in Italia cinque dispositivi per ricarica, viaggio e collegamento degli schermi, con display e funzioni di controllo.

Il Laptop Charger Pro da 100W arriva a ottobre 2026 a 59,99 euro, con riconoscimento dei dispositivi.

MagGo 2 Pro offre ricarica wireless Qi2.2 fino a 25W e una capacità di 10.000 mAh.

La gamma comprende anche l’adattatore da viaggio A140A, Desk Hub 11-in-1 e Nano Charger da 45W.

Anker presenta in Italia la gamma 2026 di caricatori e accessori per laptop, smartphone e postazioni di lavoro. L’annuncio del 27 ottobre comprende cinque prodotti, con prezzi da 39,99 a 109,99 euro. Accanto alla potenza di ricarica, l’azienda punta sul riconoscimento dei dispositivi collegati, sul controllo della temperatura e sui display che permettono di seguire l’erogazione di energia. Le applicazioni spaziano dalla scrivania al viaggio, fino alla ricarica wireless in mobilità.

Le funzioni variano secondo il modello: per i laptop sono previste modalità che limitano la carica della batteria, mentre gli accessori destinati agli smartphone combinano monitoraggio e gestione termica. I dati sui benefici per la durata delle batterie e sulle prestazioni comparative sono quelli dichiarati da Anker.

Il caricatore per laptop limita la carica all’80%

Il Laptop Charger Pro A120F è un alimentatore GaN da 100W, con lancio italiano previsto a ottobre 2026 e prezzo di 59,99 euro. Secondo Anker, riconosce al collegamento tutti i modelli Mac e, dopo l’installazione dell’applicazione desktop dedicata, oltre il 90% dei dispositivi Windows. Il prodotto è stato inoltre inserito da TIME Magazine nella selezione dei prodotti più innovativi del 2026.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La funzione Care Mode utilizza curve di ricarica dedicate e fissa il livello massimo all’80%. L’azienda attribuisce a questa modalità un aumento superiore al 40% della durata della batteria del laptop. Il display integrato mostra velocità di ricarica, livello della batteria, temperatura e tempo residuo; permette inoltre di cambiare lingua e impostare screensaver personalizzati.

Sono disponibili anche report mensili sulle abitudini di ricarica, aggiornamenti OTA e indicazioni sulla distribuzione della potenza. Anker dichiara che il caricatore mantiene l’erogazione piena di 100W senza riduzioni di potenza. La compatibilità comprende, oltre ai laptop, smartphone e altri dispositivi.

Un adattatore da viaggio con quattro porte

L’A140A è invece destinato agli spostamenti: integra tre porte USB-C e una USB-A, per alimentare contemporaneamente fino a quattro dispositivi. Supporta prese di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito ed Europa e, secondo le specifiche diffuse dall’azienda, può essere utilizzato in oltre 200 Paesi.

Anche questo modello dispone di un display per controllare lo stato della ricarica. Anker indica un’efficienza energetica attiva dell’87,2% e un consumo in standby di 0,082W. Il prezzo al pubblico dell’adattatore è di 79,99 euro.

MagGo 2 Pro: ricarica wireless e raffreddamento attivo

Già lanciato a settembre, MagGo 2 Pro A110R è un power bank magnetico da 10.000 mAh, con un peso di 220 grammi. Supporta lo standard wireless Qi2.2 fino a 25W: secondo i dati del produttore, può portare un iPhone 17 Pro al 50% di carica in 25 minuti. Ha ottenuto la certificazione SGS Premium Performance Mark A+ per ricarica rapida e dissipazione del calore.

Il sistema di raffreddamento attivo SnapCool, dichiara Anker, mantiene il dispositivo sotto i 36 °C durante la ricarica. Per ricaricare il power bank stesso è disponibile un ingresso da 45W, con il quale l’azienda indica il raggiungimento dell’80% in 52 minuti.

Il display riporta potenza, temperatura, autonomia residua e tempo di ricarica. MagGo 2 Pro è disponibile in Italia a 109,99 euro nelle colorazioni Phantom Gray, Starlight Silver, Polar Night Blue e Burgundy Red.

Connessioni e monitoraggio sulla scrivania

Per le postazioni con più schermi, Desk Hub A210C propone una configurazione 11-in-1 a un prezzo previsto di 99 euro. Utilizza il chip VMR 9220 e il protocollo DP 2.1, con supporto dichiarato per configurazioni fino a 2K a 240 Hz su uno schermo, doppio 2K a 240 Hz oppure 4K a 144 Hz.

Un display frontale da 2 pollici indica le porte utilizzate, lo stato della ricarica e la frequenza di aggiornamento. L’hub funziona senza installazione e consente di consultare i parametri con un doppio clic sul dispositivo, senza software di terze parti. Sono previsti cavi da 70 centimetri, instradamento posteriore, supporto magnetico rimovibile e un sistema adesivo lavabile.

Il Nano da 45W per i dispositivi Apple

Completa la gamma Nano Charger A121D, proposto a 39,99 euro. Il caricatore da 45W riconosce automaticamente i modelli supportati delle famiglie iPhone 17, 16 e 15, oltre a iPad Pro da 11 e 12,9 pollici, adattando l’erogazione. Il display permette di controllare potenza, temperatura e stato della ricarica.

La Care Mode certificata TÜV, secondo Anker, consente di ridurre la temperatura del caricatore fino a 20 °C e quella della batteria del dispositivo fino a 5 °C. Rispetto a un alimentatore standard da 30W, l’azienda dichiara dimensioni inferiori del 47% e un peso ridotto del 36%. I poli pieghevoli ruotano a 90° e 180°: una caratteristica che affianca, nell’uso quotidiano, le funzioni di controllo della ricarica.