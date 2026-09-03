Miele presenta G8 Diamond, lavastoviglie intelligente con telecamera e app

3 Settembre 2026

3 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Miele presenta G8 Diamond, lavastoviglie intelligente con telecamera e app

La notizia in sintesi

  • Miele presenterà la lavastoviglie G8 Diamond, disponibile in Italia da aprile 2027.
  • Una telecamera rileva carico e tipologie di stoviglie per adattare il lavaggio.
  • Il sistema combina dosaggio automatico, asciugatura ad aria calda e app Miele.
  • L’app consente di impostare condizioni e orari per l’avvio automatico del programma.

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

COMFEE Lavastoviglie da Incasso 45 cm 10 Coperti 8 Programmi Wifi Inox

【Lavastoviglie 10 coperti】Le dimensioni (H815mm, W448mm, D550mm) offrono un interno spazioso e flessibile per una massima capacità di carico delle stoviglie. La lavastoviglie è stata accuratamente progettata per contenere piatti di grandi dimensioni, pentole e padelle fino a 300 mm di diametro. · 【8 Cicli di Lavaggio】I diversi cicli di lavaggio – tra cui: 1 ora, Intensivo, ECO, 90min, Rapido, Lavaggio Cloud (vetro, sanificazione, autolavaggio) – rendono la lavastoviglie estremamente flessibile così da ottenere il massimo della pulizia, nel modo più semplice per te. · 【Funzione Partenza ritardata】La funzione Partenza Ritardata di 3/6/9/12 ore ti darà la possibilità di rimandare il ciclo di lavaggio delle stoviglie e di posticiparlo all’ora che preferisci, così da potere avviare la tua lavastoviglie Midea anche nelle ore in cui l’elettricità è meno costosa.

SCONTO -10%259,99 €Prime
Prezzo consigliato: 289,90 €
RISPARMI 29,91 €

Acquista su Amazon

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Miele ha annunciato G8 Diamond, una nuova lavastoviglie che integra una telecamera per il riconoscimento del carico, il dosaggio automatico del detersivo, un sistema di asciugatura ad aria calda e le impostazioni dell’app Miele. Il prodotto sarà disponibile da aprile 2027 in diversi Paesi, Italia compresa.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

L’obiettivo dichiarato è automatizzare alcune scelte normalmente affidate all’utente, come l’intensità del lavaggio, il trattamento di pentole e bottiglie, l’asciugatura delle stoviglie in plastica e l’avvio del ciclo. L’apparecchio utilizza le informazioni raccolte nella vasca per selezionare impostazioni coerenti con il carico rilevato.

“Anziché limitarci a perfezionare singole funzioni, in Miele abbiamo analizzato e ottimizzato in modo sistematico l’intero processo di lavaggio. Il nostro obiettivo non è semplicemente sviluppare nuove funzioni”, afferma Dr. Michael Junker, responsabile della Business Unit Dishwashing di Miele. “Ciò che conta davvero è il valore che queste tecnologie generano insieme, per i nostri clienti: meno decisioni da prendere, meno interventi necessari e la certezza che il lavoro venga svolto in modo affidabile.”

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Riconoscimento del carico e programma adattivo

Al centro della G8 Diamond c’è AutoVision, una telecamera integrata che analizza il contenuto della lavastoviglie attraverso elaborazione delle immagini e modelli di riconoscimento basati sull’intelligenza artificiale. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il sistema rileva sia il grado di riempimento sia le tipologie di stoviglie presenti.

Le informazioni vengono quindi impiegate per modificare il ciclo. In caso di pentole, l’apparecchio aumenta l’intensità del lavaggio; quando rileva bottiglie, adatta il programma per intervenire anche sulle parti interne. Per le stoviglie in plastica, invece, interviene anche sul processo di asciugatura.

La macchina è inoltre dotata di ExcellentDry, un sistema che immette aria riscaldata nella vasca dopo il lavaggio. Gli utenti possono scegliere fra tre livelli di asciugatura; la preferenza selezionata viene memorizzata e applicata nei cicli successivi. Il sistema è pensato anche per limitare la necessità di asciugare manualmente oggetti in plastica o tazze con incavi sul fondo.

Detersivo e avvio programmati dall’app

La nuova lavastoviglie utilizza anche AutoDos con PowerDisk, il sistema di dosaggio automatico Miele presentato dall’azienda nel 2018. Il PowerDisk contiene detersivo granulare, che viene rilasciato durante il ciclo nella quantità e nel momento stabiliti dal sistema.

L’app Miele permette di associare l’automazione alle abitudini di utilizzo. Tra gli esempi indicati nel comunicato c’è la possibilità di avviare il programma soltanto quando la lavastoviglie è carica almeno all’80%, non prima delle ore 22. L’avvio può inoltre essere legato alla disponibilità di energia prodotta da un impianto fotovoltaico.

Le funzioni digitali possono variare in base al modello e al Paese. Per usare i servizi attraverso l’app è richiesta l’accettazione delle condizioni contrattuali e dell’informativa sulla privacy relative ai prodotti e servizi digitali Miele.

Cestelli riprogettati e display touch

La G8 Diamond introduce un nuovo sistema di carico, con un cassetto portaposate che può diventare un terzo ripiano. Un lato del cassetto può essere abbassato per fare spazio, secondo Miele, anche alle tazzine da caffè.

Le file spike ripiegabili e i supporti ottimizzati sono progettati per accogliere stoviglie di forme e dimensioni differenti. L’interfaccia è affidata a un display touch grafico che raccoglie programmi e impostazioni, mentre la vasca presenta una finitura interna più scura rispetto ai modelli precedenti descritti nel comunicato.

Con G8 Diamond, Miele estende l’automazione del lavaggio dalla sola esecuzione del programma alla gestione del carico, del detersivo, dell’asciugatura e di alcune condizioni di avvio. La commercializzazione annunciata per aprile 2027 chiarirà quali configurazioni saranno effettivamente disponibili sul mercato italiano.

FAQ

Quando arriva G8 Diamond in Italia?

La disponibilità è prevista da aprile 2027, insieme al lancio in diversi altri Paesi.

Come riconosce le stoviglie la lavastoviglie?

AutoVision utilizza una telecamera integrata, elaborazione delle immagini e modelli di riconoscimento basati sull’intelligenza artificiale per analizzare carico e tipologie di stoviglie.

Quali impostazioni si possono programmare nell’app?

L’app Miele consente di impostare soglie di carico, fasce orarie di avvio e l’eventuale collegamento alla disponibilità di energia fotovoltaica.

Come funziona il dosaggio automatico del detersivo?

AutoDos impiega il PowerDisk con detersivo granulare e rilascia la quantità necessaria nel momento previsto dal programma di lavaggio.

Su quali fonti si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Clima e ariaI migliori climatizzatori fissi di agosto 2026Clima e ariaI migliori purificatori d’aria di agosto 2026Clima e ariaLe migliori stufe a pellet di agosto 2026

Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette

#1
PERSONE
Flavio Siano guida Arkadia Digital nello sviluppo degli investimenti digitali
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
MOTORI
Gran Premio d’Italia, interventi a Monza per tribune e ospitalità
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#3
FINTECH
La FTC fa causa ad Amazon per presunti costi occulti sulla pubblicità
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Le foto della città distrutta dall’alluvione in Nepal sono generate dall’AI
di Redazione Assodigitale
#5
PRODOTTI
Swiss AI Weeks, Ticino: quasi 30 eventi con oltre 40 organizzazioni
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.