3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Miele presenta G8 Diamond, lavastoviglie intelligente con telecamera e app

La notizia in sintesi Miele presenterà la lavastoviglie G8 Diamond, disponibile in Italia da aprile 2027.

Una telecamera rileva carico e tipologie di stoviglie per adattare il lavaggio.

Il sistema combina dosaggio automatico, asciugatura ad aria calda e app Miele.

L’app consente di impostare condizioni e orari per l’avvio automatico del programma.

Miele ha annunciato G8 Diamond, una nuova lavastoviglie che integra una telecamera per il riconoscimento del carico, il dosaggio automatico del detersivo, un sistema di asciugatura ad aria calda e le impostazioni dell’app Miele. Il prodotto sarà disponibile da aprile 2027 in diversi Paesi, Italia compresa.

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L’obiettivo dichiarato è automatizzare alcune scelte normalmente affidate all’utente, come l’intensità del lavaggio, il trattamento di pentole e bottiglie, l’asciugatura delle stoviglie in plastica e l’avvio del ciclo. L’apparecchio utilizza le informazioni raccolte nella vasca per selezionare impostazioni coerenti con il carico rilevato.

“Anziché limitarci a perfezionare singole funzioni, in Miele abbiamo analizzato e ottimizzato in modo sistematico l’intero processo di lavaggio. Il nostro obiettivo non è semplicemente sviluppare nuove funzioni”, afferma Dr. Michael Junker, responsabile della Business Unit Dishwashing di Miele. “Ciò che conta davvero è il valore che queste tecnologie generano insieme, per i nostri clienti: meno decisioni da prendere, meno interventi necessari e la certezza che il lavoro venga svolto in modo affidabile.”

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Riconoscimento del carico e programma adattivo

Al centro della G8 Diamond c’è AutoVision, una telecamera integrata che analizza il contenuto della lavastoviglie attraverso elaborazione delle immagini e modelli di riconoscimento basati sull’intelligenza artificiale. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il sistema rileva sia il grado di riempimento sia le tipologie di stoviglie presenti.

Le informazioni vengono quindi impiegate per modificare il ciclo. In caso di pentole, l’apparecchio aumenta l’intensità del lavaggio; quando rileva bottiglie, adatta il programma per intervenire anche sulle parti interne. Per le stoviglie in plastica, invece, interviene anche sul processo di asciugatura.

La macchina è inoltre dotata di ExcellentDry, un sistema che immette aria riscaldata nella vasca dopo il lavaggio. Gli utenti possono scegliere fra tre livelli di asciugatura; la preferenza selezionata viene memorizzata e applicata nei cicli successivi. Il sistema è pensato anche per limitare la necessità di asciugare manualmente oggetti in plastica o tazze con incavi sul fondo.

Detersivo e avvio programmati dall’app

La nuova lavastoviglie utilizza anche AutoDos con PowerDisk, il sistema di dosaggio automatico Miele presentato dall’azienda nel 2018. Il PowerDisk contiene detersivo granulare, che viene rilasciato durante il ciclo nella quantità e nel momento stabiliti dal sistema.

L’app Miele permette di associare l’automazione alle abitudini di utilizzo. Tra gli esempi indicati nel comunicato c’è la possibilità di avviare il programma soltanto quando la lavastoviglie è carica almeno all’80%, non prima delle ore 22. L’avvio può inoltre essere legato alla disponibilità di energia prodotta da un impianto fotovoltaico.

Le funzioni digitali possono variare in base al modello e al Paese. Per usare i servizi attraverso l’app è richiesta l’accettazione delle condizioni contrattuali e dell’informativa sulla privacy relative ai prodotti e servizi digitali Miele.

Cestelli riprogettati e display touch

La G8 Diamond introduce un nuovo sistema di carico, con un cassetto portaposate che può diventare un terzo ripiano. Un lato del cassetto può essere abbassato per fare spazio, secondo Miele, anche alle tazzine da caffè.

Le file spike ripiegabili e i supporti ottimizzati sono progettati per accogliere stoviglie di forme e dimensioni differenti. L’interfaccia è affidata a un display touch grafico che raccoglie programmi e impostazioni, mentre la vasca presenta una finitura interna più scura rispetto ai modelli precedenti descritti nel comunicato.

Con G8 Diamond, Miele estende l’automazione del lavaggio dalla sola esecuzione del programma alla gestione del carico, del detersivo, dell’asciugatura e di alcune condizioni di avvio. La commercializzazione annunciata per aprile 2027 chiarirà quali configurazioni saranno effettivamente disponibili sul mercato italiano.

FAQ

Quando arriva G8 Diamond in Italia?

La disponibilità è prevista da aprile 2027, insieme al lancio in diversi altri Paesi.

Come riconosce le stoviglie la lavastoviglie?

AutoVision utilizza una telecamera integrata, elaborazione delle immagini e modelli di riconoscimento basati sull’intelligenza artificiale per analizzare carico e tipologie di stoviglie.

Quali impostazioni si possono programmare nell’app?

L’app Miele consente di impostare soglie di carico, fasce orarie di avvio e l’eventuale collegamento alla disponibilità di energia fotovoltaica.

Come funziona il dosaggio automatico del detersivo?

AutoDos impiega il PowerDisk con detersivo granulare e rilascia la quantità necessaria nel momento previsto dal programma di lavaggio.

Su quali fonti si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.