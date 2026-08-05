LG lancia in Italia i frigoriferi da incasso Fit & Max 75

5 Agosto 2026

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La notizia in sintesi

  • LG porta in Italia quattro frigoriferi da incasso della gamma Fit & Max 75
  • I modelli offrono 386 litri di capacità in una cucina con anta larga 75 centimetri
  • La collezione integra sistemi di controllo della temperatura, umidità e connettività Wi-Fi
  • I prezzi consigliati variano da 1.499 a 2.199 euro

Riassunto generato con AI

LG Electronics ha avviato la commercializzazione in Italia della nuova linea di frigoriferi da incasso Fit & Max 75, mostrata in precedenza alla Milano Design Week. La gamma comprende quattro modelli pensati per le cucine con mobili da 75 centimetri di larghezza e propone una capacità dichiarata di 386 litri.

I prodotti sono identificati dalle sigle CCJ7396SCHQ, GCJ7396SCBQ, GCJ7396SCNQ e GCJ5396SDTQ. La misura di 75 centimetri indicata da LG riguarda l’anta del mobile destinato a ospitare l’elettrodomestico: la porta del frigorifero misura invece 69 centimetri.

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Capienza e sistemi di conservazione

La nuova serie punta sull’organizzazione dello spazio interno e su funzioni dedicate alla conservazione di alimenti diversi. Tra queste c’è Door Cooling™, un sistema che, secondo quanto comunicato dall’azienda, interviene anche nella zona della porta, soggetta a variazioni termiche più frequenti.

La dotazione include inoltre Linear Cooling™, tecnologia che LG indica come capace di limitare le oscillazioni di temperatura fino a ±0,5 °C. Per frutta e verdura è previsto il cassetto Fresh Balancer™, che consente di regolare l’umidità interna.

Un secondo vano, Fresh Converter™, permette invece di impostare tre livelli di temperatura: -2 °C, 0 °C e 3 °C. Le diverse impostazioni sono destinate alla conservazione di alimenti quali carne, pesce e formaggi.

Intelligenza artificiale e gestione da smartphone

I frigoriferi Fit & Max 75 integrano anche la funzione AI Inverter. LG riferisce che il sistema può apprendere le abitudini d’uso nell’arco di tre settimane e adeguare automaticamente il funzionamento nei momenti di maggiore utilizzo, modificando la temperatura interna.

La connettività Wi-Fi permette di collegare gli apparecchi all’app LG ThinQ™, dalla quale è possibile gestire le impostazioni del frigorifero tramite smartphone. La disponibilità di queste funzioni accompagna il lancio della gamma nel segmento degli elettrodomestici da incasso, dove l’integrazione con i mobili della cucina è un elemento centrale della progettazione.

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Modelli e prezzi consigliati

Il listino consigliato al pubblico comunicato da LG parte da 1.499 euro per il modello CCJ7396SCHQ. Il GCJ5396SDTQ ha un prezzo consigliato di 1.699 euro, mentre il GCJ7396SCNQ è indicato a 1.999 euro. Il modello GCJ7396SCBQ è proposto a 2.199 euro.

Con l’arrivo dei quattro apparecchi, LG amplia quindi l’offerta italiana di frigoriferi da incasso con una linea che combina maggiore larghezza del vano mobile, capacità da 386 litri e funzioni di regolazione della temperatura e dell’umidità.

FAQ

Quali frigoriferi LG Fit & Max arrivano in Italia?

Sono quattro: CCJ7396SCHQ, GCJ7396SCBQ, GCJ7396SCNQ e GCJ5396SDTQ.

Quanta capacità hanno i frigoriferi Fit & Max 75?

Hanno una capacità dichiarata di 386 litri, in mobili da incasso con anta larga 75 centimetri.

Quanto misura la porta del frigorifero?

Misura 69 centimetri: i 75 centimetri si riferiscono alla larghezza dell’anta del mobile di incasso.

Quali sono i prezzi consigliati della gamma?

Variano da 1.499 euro per CCJ7396SCHQ a 2.199 euro per GCJ7396SCBQ.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli