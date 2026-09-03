Miele amplia in Italia la gamma W2 e T2 con lavatrici da 11 kg

3 Settembre 2026

3 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Miele amplia in Italia la gamma W2 e T2 con lavatrici da 11 kg

La notizia in sintesi

  • Miele estende in Italia la gamma W2 e T2 da ottobre 2026
  • Arrivano le classi Platinum, Gold e Silver accanto alla Nova Edition
  • Le lavatrici raggiungono una capacità di carico fino a 11 kg
  • FlexMatic debutterà sui modelli Nova Edition dalla primavera 2027

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Miele amplierà in Italia, a partire da ottobre 2026, la propria gamma di lavatrici W2 e asciugatrici T2. Dopo il debutto dei modelli Nova Edition, appartenenti alla classe Diamond, l’azienda introdurrà le fasce Platinum, Gold e Silver. Altri modelli sono previsti dall’aprile 2027.

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La nuova offerta punta su programmi dedicati a carichi e tessuti diversi, funzioni di dosaggio automatico e connettività predisposta su tutti gli apparecchi. Le lavatrici potranno arrivare a una capacità massima di 11 chilogrammi.

“Da oltre 125 anni sviluppiamo soluzioni per la cura del bucato con un obiettivo chiaro: rendere concretamente più semplice la vita quotidiana dei nostri clienti. Con l’ampliamento della nostra generazione W2/T2 portiamo apparecchi belli e innovativi in un numero ancora maggiore di famiglie. Al centro delle innovazioni Miele vi sono tre aspetti fondamentali: ottenere il miglior risultato di cura possibile, preservare i capi per molti anni e rendere tutto ciò il più semplice possibile per l’utente”, afferma il dott. Clemens Philippson, Senior Vice President della Business Unit Laundry.

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Programmi per carichi ridotti e cicli rapidi

Tra le funzioni annunciate figura SmartMatic, programma automatico pensato anche per lavaggi con cestello non pieno. Secondo le informazioni diffuse dall’azienda, può trattare fino a sei chilogrammi di bucato mantenendo costante, per ogni chilogrammo, il consumo di acqua, energia e detersivo.

Per i cicli brevi, Miele indica QuickPowerWash e QuickPowerDry: lavaggio e asciugatura possono essere completati in 49 minuti per carichi fino a quattro chilogrammi. Il sistema TwinDos dosa automaticamente i detergenti UltraPhase 1 e UltraPhase 2 e, secondo l’azienda, consente il trattamento di lana e seta senza l’uso di prodotti separati.

L’opzione “Stiro rapido”, disponibile in tutte le classi della nuova generazione, interviene al termine del lavaggio per distendere il bucato e ridurre il lavoro successivo di stiratura. Sul fronte dell’asciugatura, DryCare 40 permette di trasferire direttamente nell’asciugatrice quasi tutti i tessuti lavabili a 40 gradi, con l’esclusione di lana e seta.

Per i capi in lana lavabili esclusivamente a mano è prevista la funzione WoolDry. L’azienda precisa però che per materiali particolarmente delicati, come cashmere, angora o pelo di cammello, consiglia l’asciugatura all’aria oppure l’impiego del cesto accessorio per asciugatrice.

FlexMatic dal 2027 sui modelli di punta

Una delle novità previste per la primavera 2027 è FlexMatic, disponibile sui modelli W2 e T2 Nova Edition. La funzione consente di impostare un orario di fine ciclo: l’elettrodomestico seleziona quindi, nella finestra temporale disponibile, il programma indicato come più efficiente dal punto di vista energetico. In alternativa, l’utente può privilegiare la riduzione dei tempi.

La serie adotterà inoltre un design comune tra le diverse classi, con interfacce aggiornate, oblò in vetro e aperture maggiorate. Miele dichiara un aumento superiore al 25% dell’apertura dell’oblò rispetto ai modelli W1, con l’obiettivo di agevolare carico e scarico.

Le lavatrici e le asciugatrici W2 e T2 sono state testate dall’azienda in 5.000 cicli di lavaggio durante lo sviluppo, equivalenti secondo il comunicato a cinque lavaggi settimanali per 50 settimane all’anno. Miele indica inoltre una garanzia di 25 anni sul motore. Per le asciugatrici, la tecnologia DryProtect aggiunge un sistema di filtraggio destinato a proteggere lo scambiatore di calore dalla lanugine.

L’ampliamento della gamma segna quindi il passaggio delle funzioni già presentate con la Nova Edition a più fasce di prodotto. Prezzi, configurazioni complete e disponibilità dei singoli modelli non sono stati comunicati.

FAQ

Quando arrivano in Italia le nuove W2 e T2?

L’ampliamento della gamma partirà in Italia nell’ottobre 2026; ulteriori modelli saranno introdotti dall’aprile 2027.

Qual è la capacità massima delle nuove lavatrici?

Le lavatrici della nuova generazione possono raggiungere una capacità di carico fino a 11 chilogrammi.

Quanto dura il ciclo QuickPowerWash?

QuickPowerWash e QuickPowerDry completano lavaggio e asciugatura in 49 minuti per carichi fino a quattro chilogrammi.

Quali tessuti possono usare DryCare 40?

DryCare 40 consente di asciugare direttamente quasi tutti i tessuti lavabili a 40 gradi, esclusi lana e seta.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da Miele, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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